W skrócie Właściciel samochodu z Wiednia postanowił umieścić swoje Ferrari 296 GTB na balkonie, wykorzystując do tego dźwig, po tym jak nie udało mu się zdobyć dodatkowego miejsca parkingowego.

Pomysł wzbudził zainteresowanie, ale również kontrowersje – inspektor nadzoru budowlanego nakazał szybkie usunięcie auta ze względu na zagrożenie pożarowe.

Ferrari 296 GTB wyróżnia się nowoczesną, hybrydową jednostką napędową i mocą 830 KM, a jego cena rozpoczyna się od 1,3 mln zł.

Więcej podobnych informacji znajdziesz na stronie głównej serwisu

Miłośnicy motoryzacji - zwłaszcza ci z naprawdę grubym portfelem - potrafią wpaść na pomysły, które dla większości brzmią jak czyste szaleństwo. Wszystko po to, by nie rozstawać się ze swoimi ukochanymi autami nawet na chwilę. W 2018 r. mieszkaniec Miami i właściciel Pagani Zondy R o wartości ponad 5 mln zł postanowił ten wyjątkowy samochód powiesić na ścianie niczym standardową dekorację. O krok dalej poszedł dwa lata temu posiadacz McLarena Senny GTR, który za pomocą dźwigu wciągnął auto na 57. piętro, aby zaprezentować je w swoim apartamencie.

Ferrari na balkonie. W Wiedniu właściciel wpadł na nietuzinkowy pomysł

Można rzec, że pomysł 28-letniego Amara Dezica wypada raczej blado przy dwóch poprzednich sytuacjach, jednak nadal mówimy o widoku wyjątkowym, bo kto z czytelników widzi na balkonie swojego sąsiada dumnie prężące się Ferrari 296 GTB? Właściciel firmy zajmującej się dystrybucją oraz tuningiem samochodów posiada w swojej kolekcji również m.in. Porsche Panamerę, BMW M2 czy Range Rovera Sport, a na zimowy przestój szukał nowego miejsca parkingowego dla włoskiego supersamochodu.

Zaczęło się jednak standardowo, ponieważ mężczyzna zwrócił się z prośbą do administracji budynku o wykupienie kolejnego miejsca postojowego. Gdy jego prośba została odrzucona, wpadł na inny pomysł - podnieść Ferrari za pomocą dźwigu i wstawić na taras mieszkania. W planie była jeszcze budowa podświetlanej, szklanej gabloty, która miała sprawić, że włoski samochód zimę przeczekałby w dogodnych warunkach niczym eksponat dzieła sztuki.

Samochód na balkonie był tylko tydzień. Eksponat nie spodobał się inspektorowi nadzoru budowlanego

Austriak wynajął autolawetę z HDS, która uniosła samochód o mocy 830 KM i umieścił go na balkonie. W internecie natychmiast zrobiło się o tym głośno, jednak nie wszyscy doceniali pomysł Dezica, a już szczególnie inspektor nadzoru budowlanego. Nakazano natychmiastowe usunięcie pojazdu z balkonu, wskazując zagrożenie pożarowe jako główny powód. Szacuje się, że samo "wniesienie" samochodu kosztowało kilka tysięcy euro i podobną kwotę właściciel zapłacił za sprowadzenie Ferrari na ziemię.

Rozwiń

Zaparkował Ferrari na balkonie. "Może wywołać pożar"

Właściciel pojazdu nie ukrywa rozczarowania i podkreśla, że decyzja o usunięciu auta nie ma związku z obawami o wytrzymałość konstrukcji, ale z wymogami ochrony przeciwpożarowej. Amar Dezic zaznacza, że "nigdzie indziej nie ma z tym problemu, tylko u nas". To z pewnością nawiązanie do sytuacji z innych miejsc na świecie, gdzie entuzjaści samochodów trzymają je w domach, montują na ścianach, a nawet wciągają dźwigiem na 57. piętro. Ostatecznie samochód został usunięty z balkonu, a resztę zimy spędzi w hali magazynowej.

Ile mocy ma Ferrari 296 GTB?

Niech nie zwiedzie was zmniejszona liczba cylindrów czy pojemność jednostki napędowej, ponieważ model 296 GTB jest potwierdzeniem kierunku, w którym zmierza motoryzacja - zamiast V8 zastosowano autorskie V6 o pojemności 2992 cm3 z cylindrami umieszczonymi pod kątem 120 stopni. Silnik jest płaski, dzięki czemu pomiędzy cylindrami znalazło się miejsce na dwie turbosprężarki, co pozwoliło zwiększyć kompaktowość i osiągnąć moc 663 KM.

Pomiędzy jednostką spalinową a 8-stopniową skrzynią automatyczną zamontowana została jednostka elektryczna o mocy 165 KM i generująca 315 Nm, która współpracuje z baterią o pojemności 7,45 kWh.

Co istotne, włoski supersamochód - mimo dodatkowego akumulatora - waży zaledwie 1470 kg. W trybie w pełni elektrycznym można przejechać 25 km z prędkością maksymalnie 135 km/h. 296 GTB dysponuje łączną mocą 830 KM i 740 Nm wyłącznie na tylnej osi. Ceny tego modelu rozpoczynają się od około 1,3 mln zł.

Przy Audi Concept C pracował polski designer. Auto zapowiada nowe TT INTERIA.PL INTERIA.PL