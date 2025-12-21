Zabronili mu trzymać Ferrari na balkonie. "Może wywołać pożar"
Jaki jest najlepszy sposób na zimowy przestój dla drogiego supersamochodu? Pewien mieszkaniec Wiednia wpadł na pomysł, że dobrym posunięciem będzie umieszczenie Ferrari za pomocą autolawety z HDS na balkonie, co miało przede wszystkim rozwiązać problem z brakiem miejsca parkingowego. Po zaledwie 7 dniach musiał je usunąć.
W skrócie
- Właściciel samochodu z Wiednia postanowił umieścić swoje Ferrari 296 GTB na balkonie, wykorzystując do tego dźwig, po tym jak nie udało mu się zdobyć dodatkowego miejsca parkingowego.
- Pomysł wzbudził zainteresowanie, ale również kontrowersje – inspektor nadzoru budowlanego nakazał szybkie usunięcie auta ze względu na zagrożenie pożarowe.
- Ferrari 296 GTB wyróżnia się nowoczesną, hybrydową jednostką napędową i mocą 830 KM, a jego cena rozpoczyna się od 1,3 mln zł.
- Więcej podobnych informacji znajdziesz na stronie głównej serwisu
Miłośnicy motoryzacji - zwłaszcza ci z naprawdę grubym portfelem - potrafią wpaść na pomysły, które dla większości brzmią jak czyste szaleństwo. Wszystko po to, by nie rozstawać się ze swoimi ukochanymi autami nawet na chwilę. W 2018 r. mieszkaniec Miami i właściciel Pagani Zondy R o wartości ponad 5 mln zł postanowił ten wyjątkowy samochód powiesić na ścianie niczym standardową dekorację. O krok dalej poszedł dwa lata temu posiadacz McLarena Senny GTR, który za pomocą dźwigu wciągnął auto na 57. piętro, aby zaprezentować je w swoim apartamencie.
Ferrari na balkonie. W Wiedniu właściciel wpadł na nietuzinkowy pomysł
Można rzec, że pomysł 28-letniego Amara Dezica wypada raczej blado przy dwóch poprzednich sytuacjach, jednak nadal mówimy o widoku wyjątkowym, bo kto z czytelników widzi na balkonie swojego sąsiada dumnie prężące się Ferrari 296 GTB? Właściciel firmy zajmującej się dystrybucją oraz tuningiem samochodów posiada w swojej kolekcji również m.in. Porsche Panamerę, BMW M2 czy Range Rovera Sport, a na zimowy przestój szukał nowego miejsca parkingowego dla włoskiego supersamochodu.
Zaczęło się jednak standardowo, ponieważ mężczyzna zwrócił się z prośbą do administracji budynku o wykupienie kolejnego miejsca postojowego. Gdy jego prośba została odrzucona, wpadł na inny pomysł - podnieść Ferrari za pomocą dźwigu i wstawić na taras mieszkania. W planie była jeszcze budowa podświetlanej, szklanej gabloty, która miała sprawić, że włoski samochód zimę przeczekałby w dogodnych warunkach niczym eksponat dzieła sztuki.
Samochód na balkonie był tylko tydzień. Eksponat nie spodobał się inspektorowi nadzoru budowlanego
Austriak wynajął autolawetę z HDS, która uniosła samochód o mocy 830 KM i umieścił go na balkonie. W internecie natychmiast zrobiło się o tym głośno, jednak nie wszyscy doceniali pomysł Dezica, a już szczególnie inspektor nadzoru budowlanego. Nakazano natychmiastowe usunięcie pojazdu z balkonu, wskazując zagrożenie pożarowe jako główny powód. Szacuje się, że samo "wniesienie" samochodu kosztowało kilka tysięcy euro i podobną kwotę właściciel zapłacił za sprowadzenie Ferrari na ziemię.
Zaparkował Ferrari na balkonie. "Może wywołać pożar"
Właściciel pojazdu nie ukrywa rozczarowania i podkreśla, że decyzja o usunięciu auta nie ma związku z obawami o wytrzymałość konstrukcji, ale z wymogami ochrony przeciwpożarowej. Amar Dezic zaznacza, że "nigdzie indziej nie ma z tym problemu, tylko u nas". To z pewnością nawiązanie do sytuacji z innych miejsc na świecie, gdzie entuzjaści samochodów trzymają je w domach, montują na ścianach, a nawet wciągają dźwigiem na 57. piętro. Ostatecznie samochód został usunięty z balkonu, a resztę zimy spędzi w hali magazynowej.
Ile mocy ma Ferrari 296 GTB?
Niech nie zwiedzie was zmniejszona liczba cylindrów czy pojemność jednostki napędowej, ponieważ model 296 GTB jest potwierdzeniem kierunku, w którym zmierza motoryzacja - zamiast V8 zastosowano autorskie V6 o pojemności 2992 cm3 z cylindrami umieszczonymi pod kątem 120 stopni. Silnik jest płaski, dzięki czemu pomiędzy cylindrami znalazło się miejsce na dwie turbosprężarki, co pozwoliło zwiększyć kompaktowość i osiągnąć moc 663 KM.
Pomiędzy jednostką spalinową a 8-stopniową skrzynią automatyczną zamontowana została jednostka elektryczna o mocy 165 KM i generująca 315 Nm, która współpracuje z baterią o pojemności 7,45 kWh.
Co istotne, włoski supersamochód - mimo dodatkowego akumulatora - waży zaledwie 1470 kg. W trybie w pełni elektrycznym można przejechać 25 km z prędkością maksymalnie 135 km/h. 296 GTB dysponuje łączną mocą 830 KM i 740 Nm wyłącznie na tylnej osi. Ceny tego modelu rozpoczynają się od około 1,3 mln zł.