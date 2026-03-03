Zablokujesz autem tramwaj? Zapłacisz równowartość rocznego biletu

W skrócie Pasażerowie w Krakowie przesunęli samochód blokujący tramwaj na ulicy Długiej, aby skład mógł kontynuować jazdę.

W Krakowie w 2025 roku odnotowano 14 przypadków blokowania tramwajów przez nieprawidłowo zaparkowane pojazdy.

Od 2026 roku w Wiedniu kierowca blokujący tramwaj lub autobus może zostać ukarany mandatem w wysokości 467 euro, co odpowiada cenie rocznego biletu komunikacji miejskiej.

Pasażerowie w Krakowie biorą sprawy w swoje ręce

Dość głośnym echem odbiła się ubiegłoroczna sytuacja w Krakowie na ulicy Długiej. Na materiałach, które trafiły do internetu, widać było stojący tramwaj oraz pasażerów, którzy wysiedli z wagonów, by własnymi siłami przesunąć samochód blokujący torowisko. Dopiero po usunięciu przeszkody skład mógł kontynuować jazdę.

Sytuacja miała miejsce w ścisłym centrum miasta i niestety dla mieszkańców stolicy Małopolski, nie jest wyjątkiem. O tym, że kierowcom wciąż trzeba przypominać o zasadach parkowania na ulicy Długiej, świadczy fakt, że tylko w 2025 roku odnotowano tam aż 14 przypadków blokowania tramwajów przez nieprawidłowo zaparkowane pojazdy.

Podobne zdarzenia powtarzają się w Krakowie regularnie, zwłaszcza na wąskich ulicach starej zabudowy, gdzie każdy źle zaparkowany samochód powoduje poważne opóźnienia.

1500 przypadków blokowania komunikacji w rok

Jak się jednak okazuje, podobne sytuacje zdarzają się nie tylko w Polsce. W Wiedniu w ciągu jednego roku odnotowano ponad 1500 przypadków blokowania komunikacji miejskiej przez źle zaparkowane auta, z czego większość dotyczyła tramwajów. Średnio oznacza to kilka takich zdarzeń dziennie, które wpływają na podróż setek pasażerów jednocześnie.

W przeciwieństwie do autobusów, tramwaj nie ma możliwości ominięcia przeszkody. Jeśli tory są zablokowane, ruch całkowicie zamiera. W Krakowie oznacza to często oczekiwanie na interwencję straży miejskiej i lawety, a w tym czasie kolejne kursy ustawiają się w długim szeregu. Nawet po usunięciu samochodu powrót do regularnych odstępów między kursami zajmuje sporo czasu.

Wiedeń walczy z problemem. Od tego roku nowe kary

Austriacka stolica postanowiła podejść do problemu bardziej systemowo. Od 2026 roku kierowca, który zablokuje tramwaj lub autobus, może zapłacić mandat w wysokości nawet 467 euro. Jak podkreślają władze miasta, kwota ta nie jest przypadkowa i odpowiada cenie rocznego biletu komunikacji miejskiej. Do tego dochodzą koszty odholowania pojazdu i ewentualnej interwencji służb.

Władze Wiednia podkreślają, że to jedyny sposób na skuteczną walkę z bezmyślnością kierowców. W historycznych centrach, gdzie przestrzeń uliczna jest ograniczona, priorytet powinien należeć do transportu zbiorowego. Każda blokada torowiska oznacza nie tylko frustrację pasażerów, ale również zakłócenie rytmu kursowania tramwajów i efekt domina odczuwalny w całej sieci komunikacyjnej.

Dlatego, oprócz nakładania kar, stolica Austrii planuje również zmiany infrastrukturalne w miejscach, gdzie takie sytuacje zdarzają się najczęściej. Tam, gdzie jest to możliwe, rozwiązaniem będzie poszerzenie chodników, co fizycznie uniemożliwi parkowanie w pobliżu torów. Plan miasta przewiduje także zastąpienie części miejsc parkingowych zielenią. Ma to zredukować tzw. strefy ryzyka dla transportu publicznego, choć lokalni kierowcy prawdopodobnie nie będą z tego zadowoleni.

