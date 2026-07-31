Żabka na sprzedaż? Sieć stacji paliw wykłada 32,6 mld zł

W skrócie Właściciel sieci stacji Circle K chce przejąć Grupę Żabka za 32,62 mld zł. To planowana największa transakcja w historii kanadyjskiego koncernu Alimentation Couche-Tard.

Akcjonariusze posiadający łącznie 57 proc. udziałów w Żabce zadeklarowali chęć sprzedaży swoich akcji, co znacząco zwiększa realność finalizacji tej wielomiliardowej transakcji.

Dla sieci Circle K zakup Żabki to nie tylko dostęp do 13 tys. sklepów, ale także do rozwiniętego ekosystemu usług cyfrowych, aplikacji oraz programów lojalnościowych grupy.

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Jeszcze kilka tygodni temu mówiło się, że po Żabkę może sięgnąć japoński właściciel sieci 7-Eleven. Ostatecznie z tych planów nic nie wyszło, a na pierwszym planie pojawili się Kanadyjczycy z Alimentation Couche-Tard, do których należy m.in. sieć stacji paliw Circle K.

Spółka chce ogłosić wezwanie do zapisywania się na sprzedaż akcji Żabki, oferując 32 zł za każdą z nich. Oznacza to wycenę całej grupy na około 32,62 mld zł. Jeśli transakcja dojdzie do skutku, będzie największym przejęciem w historii kanadyjskiego koncernu.

Większość udziałowców mówi "tak"

Kanadyjczycy nie startują od zera. Fundusze CVC Capital Partners i Partners Group oraz członkowie zarządu i kadry menedżerskiej posiadający łącznie około 57 proc. akcji zadeklarowali już, że odpowiedzą na wezwanie i sprzedadzą swoje udziały. To sprawia, że powodzenie całej operacji jest znacznie bardziej realne niż jeszcze kilka dni temu.

Samo przejęcie ma zostać sfinansowane z kredytu udzielonego przez konsorcjum banków, któremu przewodzi J.P. Morgan. Do finalizacji potrzebne będą jeszcze wymagane zgody regulatorów, dlatego na zakończenie całego procesu trzeba będzie jeszcze poczekać.

. Sklepy Żabki w Polsce i Rumunii odwiedza każdego dnia około 4,3 mln klientów. notabenestudio materiały prasowe

Dla Circle K liczy się coś więcej niż sklepy

Na pierwszy rzut oka może się wydawać, że chodzi po prostu o przejęcie sieci liczącej ponad 13 tys. sklepów. W rzeczywistości Żabka od dawna nie jest już tylko miejscem, w którym kupuje się kawę czy kanapkę. Firma zbudowała rozbudowany system usług obejmujący sprzedaż internetową, aplikację, programy lojalnościowe, własne marki, gastronomię i rozwiązania oparte na analizie danych.

Skala działalności robi wrażenie. Sklepy Żabki w Polsce i Rumunii odwiedza każdego dnia około 4,3 mln klientów, a z cyfrowych usług grupy korzysta około 11,7 mln użytkowników. Właśnie ten ekosystem ma być jednym z najważniejszych powodów, dla których Kanadyjczycy zdecydowali się na tak kosztowną inwestycję.

To ważna wiadomość także dla kierowców

Informacja o planowanym przejęciu nie jest przypadkowa również z punktu widzenia rynku paliw. Alimentation Couche-Tard prowadzi w Polsce blisko 400 stacji Circle K, a od lat rozwija tam ofertę gastronomiczną. Dziś dla wielu operatorów stacji sprzedaż kawy, przekąsek i codziennych zakupów staje się równie ważna jak sprzedaż paliwa.

Jeżeli transakcja zostanie sfinalizowana, pod jednym właścicielem znajdą się dwie silne marki działające właśnie w tym segmencie. Kanadyjski koncern zapowiada jednak, że Żabka zachowa swoją nazwę, model franczyzowy i dotychczasowy sposób zarządzania.