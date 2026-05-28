W skrócie W 2025 roku zlikwidowano w Polsce 97 stacje paliw.

Liczba stacji paliw w Polsce systematycznie spada mimo wzrostu liczby samochodów, a największy wpływ na ten trend ma rozbudowa sieci dróg szybkiego ruchu, co powoduje spadek obrotów na lokalnych stacjach.

Choć olej napędowy odpowiada za ponad połowę sprzedaży paliw na stacjach, jego udział maleje, a coraz częściej pojawiają się zakładowe stacje paliw obsługujące własny transport.

W Polsce systematycznie spada liczba stacji benzynowych. Jak wynika z danych Urzędu Regulacji Energetyki, w 2018 roku w kraju działało 9448 takich obiektów. Cztery lata później było ich już tylko 9120, a w ubiegłym roku liczba - pierwszy raz w historii notowań URE - spadła poniżej 9 tys. do 8925 stacji.

Elektryki zabijają stacje paliw w Polsce? Prawda jest inna niż myślisz

Na pierwszy rzut oka spadającą liczbę takich obiektów wiązać można z rosnącym parkiem samochodów elektrycznych. W rzeczywistości Polscy kierowcy wciąż niezbyt chętnie sięgają po drogie samochody ładowane z gniazdka, a liczba aut spalinowych poruszających się po naszych drogach systematycznie rośnie.

Przykładowo jeszcze w 2022 roku Polski Związek Przemysłu Motoryzacyjnego szacował liczbę zarejestrowanych w kraju aut osobowych (pojazdy aktualizowane w CEPiK) na 18,3 mln. Dla porównania, według danych PZPM za rok 2024, w Polsce zarejestrowanych było już blisko 20,5 mln samochodów. 73,5 tys. z nich stanowiły wówczas auta elektryczne.

Dlaczego więc, skoro park pojazdów na przestrzeni ostatnich kilku lat zwiększył się o ponad 2 mln samochodów, liczba stacji benzynowych w Polsce systematycznie spada?

Pomór stacji paliw w Polsce. Winne coraz lepsze drogi

Zagadkę wyjaśnia Lesław Żarski - dyrektor Departamentu Rynku Paliw Ciekłych w Urzędzie Regulacji Energetyki.

Rozbudowa sieci dróg szybkiego ruchu uderza w stacje paliw na drogach lokalnych

I dodaje, że w skrajnych przypadkach obroty niektórych stacji paliw położonych przy odcinkach, które straciły na znaczeniu w efekcie rozbudowy autostrad, ekspresówek czy obwodnic, spadły nawet dziesięciokrotnie.

Do tego dochodzi też zamiana pokoleniowa w strukturze właścicielskiej. Wielu właścicieli mniejszych stacji po prostu nie ma komu przekazać własnych biznesów, więc odsprzedają je innym podmiotom lub decydują się na ich zamknięcie.

Spada popyt na olej napędowy na polskich stacjach

Ciekawie prezentują się też opracowane przez URE dane dotyczące udziału konkretnych paliw w sprzedaży na stacjach. Aktualnie aż za 50 proc. udziału w obrocie paliwami na stacjach odpowiada olej napędowy, 40 proc. to benzyna o około 10 proc. - LPG.

Żarski zwraca jednak uwagę, że o ile w przypadku benzyny i LPG udział w sprzedaży rośnie, o tyle popyt na sprzedawany na stacjach olej napędowy systematycznie maleje.

Biorąc pod uwagę, że w Polsce zarejestrowanych jest około 8 mln aut z silnikami wysokoprężnymi, a diesel stanowi przecież siłę napędową transportu drogowego, sytuacja może się wydawać dziwna.

Odpowiedzią jest trend, znany np. z lat dziewięćdziesiątych, czyli mnożenie się niekomercyjnych, zakładowych stacji paliw. Coraz większa liczba właścicieli firm z branży transportowej decyduje się obecnie na takie rozwiązanie by - zaopatrując się bezpośrednio u hurtowników - obniżyć koszty działalności swoich przedsiębiorstw.





