W skrócie Elżbieta Wawrzynkiewicz, wieloletnia prezes Wojskowych Zakładów Motoryzacyjnych S.A., nie przystąpiła do konkursu na nowy zarząd i zakończyła swoją kadencję.

Wojskowe Zakłady Motoryzacyjne w Poznaniu zajmują się modernizacją, naprawą i serwisowaniem ciężkiego sprzętu wojskowego, m.in. czołgów Abrams i Leopard.

Pracownicy zakładów zorganizowali niedawno protest, wyrażając obawy o przyszłość firmy i brak wystarczających zamówień, domagając się spotkań z przedstawicielami rządu.

Decyzja o powołaniu nowego zarządu to efekt zakończenia kadencji dotychczasowego kierownictwa, która formalnie upłynęła 31 grudnia 2025 roku. Od tego czasu zarząd działał jeszcze w oparciu o tzw. mandat, jednak już na początku marca rada nadzorcza ogłosiła konkurs na nowe stanowiska.

Polska Grupa Zbrojeniowa potwierdziła, że dotychczasowa prezes nie wzięła udziału w konkursie. Przedstawiciele zakładu nie mają wątpliwości, że "to definitywny koniec pewnej epoki w historii poznańskich WZM".

Kim jest "Pancerna Ela"? Koniec ważnego rozdziału

Elżbieta Wawrzynkiewicz to postać dobrze znana w branży obronnej. W Wojskowych Zakładach Motoryzacyjnych pracuje od 37 lat i przez ten czas przeszła drogę od stanowisk finansowych aż po funkcję prezesa. To właśnie ona odpowiadała za wprowadzenie do zakładu obsługi najnowocześniejszych czołgów wykorzystywanych przez Wojsko Polskie.

Za jej kadencji w Poznaniu rozpoczęto serwisowanie niemieckich Leopardów 2 oraz amerykańskich Abramsów. To ogromna zmiana, która umocniła pozycję zakładów jako jednego z filarów zaplecza technicznego armii. W 2023 roku została za to odznaczona Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski.

Według nieoficjalnych informacji Wawrzynkiewicz może wrócić na stanowisko dyrektora finansowego, które zajmowała przed objęciem funkcji prezesa.

Czym zajmują się Wojskowe Zakłady Motoryzacyjne?

Wojskowe Zakłady Motoryzacyjne w Poznaniu to jedna z najważniejszych spółek wchodzących w skład Polskiej Grupy Zbrojeniowej. Specjalizują się w modernizacji, naprawach i serwisowaniu ciężkiego sprzętu wojskowego.

Na co dzień w zakładach obsługiwane są czołgi Abrams i Leopard, a także inne pojazdy opancerzone - zarówno gąsienicowe, jak i kołowe. To właśnie tutaj trafia sprzęt wymagający zaawansowanych prac technicznych i modernizacyjnych. Jak podkreśla Polska Grupa Zbrojeniowa - "WZM pozostają kluczowym elementem systemu wsparcia technicznego Wojska Polskiego".

Kto po Pancernej Eli? Co czeka nowego prezesa WZM?

Polska Grupa Zbrojeniowa nie ujawniła oficjalnie, kto obejmie stanowisko prezesa. Według doniesień medialnych nowym szefem WZM może zostać Grzegorz Szkaradek, obecny prezes H. Cegielski-Poznań - firmy również należącej do PGZ. Jeśli te informacje się potwierdzą, może to oznaczać jeszcze szybsze zacieśnienie współpracy obu zakładów.

Z komunikatu PGZ wynika, że zadania stawiane przed nowym zarządem to m.in. wzmacnianie pozycji lidera w zakresie obsługi pojazdów opancerzonych oraz "rozwój nowych kompetencji".

Zobacz również: Paweł Rygas

Kluczowym elementem planu jest połączenie potencjału WZM z H. Cegielskim. Taka synergia ma pozwolić na dynamiczny rozwój i stworzenie w Poznaniu tzw. "centrum pancernego". Oznacza to koncentrację know-how, produkcji i serwisu sprzętu wojskowego w jednym miejscu. To również sygnał, że zakłady mogą wejść w nowe obszary działalności i rozwijać kolejne produkty związane z przemysłem obronnym.

Niepokój pracowników. Protesty i obawy o miejsca pracy

Zmiany w zarządzie zbiegają się w czasie z napiętą sytuacją w zakładzie. W połowie marca w Poznaniu odbył się protest związkowców, w którym uczestniczyło około 120 osób.

Pracownicy wyrażali obawy o przyszłość zakładów i brak wystarczających zamówień ze strony wojska. Demonstranci domagali się rozmów z przedstawicielami rządu, w tym Ministerstwa Aktywów Państwowych.

W piątek 10 zostało spotkanie w Urzędzie Wojewódzkim, w którym mają wziąć udział przedstawiciele strony rządowej i związkowcy.

Wydarzenia 24: Wzmożony ruch i kontrole na drogach. Co z cenami paliw? Polsat News