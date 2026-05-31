W skrócie Najnowsze dane z Niemiec pokazują, że po wprowadzeniu dopłat do samochodów elektrycznych na poziomie 6000 euro znacząco wzrosło zainteresowanie nimi.

Program wsparcia rządu niemieckiego przeznaczony na dopłaty do elektryków spowodował, że udział tych aut w sprzedaży nowych samochodów w pierwszych miesiącach 2026 roku osiągnął rekordowe poziomy.

Badanie wykazało, że dla części kierowców głównym motywatorem zakupu samochodu elektrycznego była właśnie dopłata, a nie czynniki technologiczne czy infrastrukturalne.

Więcej podobnych informacji znajdziesz na stronie głównej serwisu

Jeszcze dwa lata temu niemiecki rynek samochodów elektrycznych przeżywał poważne turbulencje. Pod koniec 2023 r. rząd niespodziewanie zakończył program dopłat do zakupu aut elektrycznych, a sprzedaż wyhamowała niemal natychmiast. Dla wielu producentów był to sygnał ostrzegawczy: okazało się, że popyt na elektryki jest znacznie bardziej uzależniony od ceny, niż wcześniej zakładano.

Teraz sytuacja zmieniła się o 180 stopni. Koalicja rządowa kanclerza Friedricha Merza uruchomiła nowy program wsparcia wart 3 mld euro. W zależności od dochodów gospodarstwa domowego i wybranego samochodu dopłata może wynieść od 1500 do 6000 euro. Program ma obowiązywać do 2029 r. i objąć około 800 tys. pojazdów. Efekty pojawiły się niemal natychmiast.

Sprzedaż aut elektrycznych w Niemczech bije rekordy

Według danych niemieckiego ubezpieczyciela HUK-COBURG cytowanych przez Automotive News Europe, udział kierowców wymieniających samochód spalinowy na elektryczny wzrósł w pierwszym kwartale 2026 r. do 7,5 proc. Jeszcze kwartał wcześniej było to 6,3 proc. To najwyższy wynik od początku prowadzenia badania w 2020 r.

Równie wymowne są dane dotyczące całego rynku. Od stycznia do kwietnia samochody elektryczne odpowiadały już za 23,7 proc. sprzedaży nowych aut w Niemczech. Rok wcześniej było to 17,3 proc. rynku.

Jeszcze ciekawiej wygląda sytuacja po uwzględnieniu hybryd plug-in oraz modeli typu EREV, czyli samochodów elektrycznych wyposażonych w niewielki silnik spalinowy pełniący funkcję generatora energii. W takim ujęciu udział aut kwalifikujących się do programu wsparcia wyniósł 34,6 proc. wszystkich nowych samochodów sprzedanych w Niemczech. Rok wcześniej było to 27,2 proc.

Innymi słowy - już ponad co trzecie nowe auto kupowane za Odrą może poruszać się korzystając z energii elektrycznej.

Czy dopłaty do aut elektrycznych przekonują kierowców?

Najciekawsze są jednak odpowiedzi samych kierowców. Badanie HUK-COBURG pokazuje, że około 20 proc. nabywców aut elektrycznych wskazało nową dopłatę jako czynnik, który bezpośrednio wpłynął na decyzję o zakupie. Kolejne ponad 10 proc. zadeklarowało, że dzięki programowi po raz pierwszy zaczęło rozważać zakup samochodu elektrycznego.

To ważna informacja również dla polskiej dyskusji o elektromobilności. Od lat trwa spór o to, czy kierowców odstraszają ograniczenia technologiczne elektryków, czy raczej ich ceny. Niemieckie dane sugerują, że dla wielu osób kluczową barierą pozostaje właśnie koszt zakupu.

Jakie samochody elektryczne kupują dziś Niemcy?

Dodatkowym argumentem dla niemieckiego rządu jest fakt, że z boomu korzystają przede wszystkim producenci z Europy.

Program wsparcia nie tylko zwiększa zainteresowanie autami elektrycznymi, ale jednocześnie pomaga europejskim producentom walczącym z rosnącą konkurencją ze strony Chin.

Dlaczego kierowcy wybierają samochody elektryczne?

Historia niemieckich dopłat pokazuje również coś, o czym producenci samochodów nie zawsze chcą mówić głośno. Przez lata wiele analiz koncentrowało się na liczbie ładowarek, czasie ładowania czy zasięgu. Tymczasem wystarczyło kilka miesięcy funkcjonowania nowego programu, by okazało się, że najskuteczniejszym argumentem za zakupem elektryka nadal pozostają pieniądze.

Dla części kierowców samochód elektryczny nie stał się nagle bardziej praktyczny niż rok wcześniej. Stał się po prostu bardziej dostępny cenowo. I właśnie to wystarczyło, by niemiecki rynek zanotował najlepszy wynik od początku dekady.

Luce - czy to w ogóle jest jeszcze Ferrari? Pierwszy elektryk marki na żywo INTERIA.PL