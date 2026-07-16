W skrócie Sąd skazał Łukasza Żaka na 20 lat więzienia za spowodowanie śmiertelnego wypadku na Trasie Łazienkowskiej oraz orzekł wobec niego dożywotni zakaz prowadzenia pojazdów.

Sprawca wypadku musi wypłacić po 300 tys. zł zadośćuczynienia każdemu z członków rodziny ofiary oraz 150 tys. zł odszkodowania poszkodowanej w zdarzeniu pasażerce.

Z ustaleń sądu wynika, że kierujący VW Arteon jechał z prędkością 226 km/h pod wpływem alkoholu, trzymając w ręku telefon komórkowy, którym nagrywał przejazd.

Łukasz Żak o przedterminowe zwolnienie będzie mógł ubiegać się dopiero po 15 latach.

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Łukasz Żak usłyszał wyrok. Sąd rozstrzygnął sprawę po wielomiesięcznym procesie

Postępowanie przed Sądem Rejonowym trwało od czerwca 2025 r. Oprócz Łukasza Żaka przed sądem odpowiadało jeszcze sześć osób, którym prokuratura zarzuciła m.in. pomoc w uniknięciu odpowiedzialności karnej oraz nieudzielenie pomocy poszkodowanym. W przypadku jednego z oskarżonych sprawę wyłączono do odrębnego postępowania.

W mowach końcowych prokuratura domagała się wymierzenia Łukaszowi Żakowi 20 lat pozbawienia wolności, dożywotniego zakazu prowadzenia pojazdów oraz obowiązku wypłaty 600 tys. zł zadośćuczynienia rodzinie ofiary śmiertelnego wypadku. Wnioskowano również o wpłatę 10 tys. zł na Fundusz Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej.

Obrońcy przekonywali natomiast, że kara powinna odpowiadać rzeczywistemu stopniowi winy i pozostawać proporcjonalna do okoliczności sprawy.

Sędzia Maciej Mitera skazał Łukasza Żaka na 20 lat pozbawienia wolności. Dawid Wolski East News

Łukasz Żak skazany. Wyrok: 20 lat pozbawienia wolności

Ostatecznie sędzia Maciej Mitera skazał Łukasza Żaka na 20 lat pozbawienia wolności. Mężczyzna o zwolnienie przedterminowe będzie mógł ubiegać się dopiero po 15 latach.

Jednocześnie sąd orzekł wobec oskarżonego dożywotni zakaz prowadzenia pojazdów. Ponadto Żak został zobowiązany do zapłacenia 10 tys. złotych na fundusz Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej i po 300 tys. zł dla rodziny zmarłego w wypadku (łącznie 900 tys. zł). Dla poszkodowanej w wypadku znajomej Pauliny sąd orzekł 150 tys. zł odszkodowania.

Jak doszło do wypadku na Trasie Łazienkowskiej w Warszawie?

Do zdarzenia doszło 15 września 2024 r. na warszawskiej Trasie Łazienkowskiej. Volkswagen prowadzony przez Łukasza Żaka zderzył się z Fordem. W wyniku obrażeń zginął 37-letni pasażer drugiego samochodu, natomiast jego żona oraz dwoje dzieci w wieku czterech i ośmiu lat odnieśli obrażenia i trafili do szpitala.

Jednym z najważniejszych dowodów w trwającej sprawie była opinia biegłych. Wynikało z niej, że kierowca Volkswagena był pod wpływem alkoholu, a w chwili wypadku trzymał w ręku telefon komórkowy, którym nagrywał przejazd. Eksperci oszacowali prędkość samochodu na około 226 km/h, mimo że na tym odcinku obowiązuje ograniczenie do 80 km/h. Po wypadku oskarżony uciekł z miejsca zdarzenia, a następnie został zatrzymany w niemieckiej Lubece na podstawie europejskiego nakazu aresztowania.

Prokuratura wskazywała na wcześniejszą karalność oskarżonego Łukasza Żaka

Oskarżyciele podkreślali, że w ich ocenie w sprawie nie występowały okoliczności łagodzące. Przypomnieli, że Łukasz Żak był wcześniej wielokrotnie skazywany m.in. za przestępstwa narkotykowe, prowadzenie pojazdów pod wpływem alkoholu oraz łamanie sądowego zakazu prowadzenia pojazdów.

Prokuratura zwracała również uwagę na zachowanie oskarżonego po wypadku oraz po zatrzymaniu w Niemczech. Według śledczych nie interesował się losem poszkodowanych, a już po osadzeniu miał kontaktować się z osobami związanymi ze sprawą, kierować groźby i podejmować próby wpływania na świadków.

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