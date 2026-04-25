Wypadek posła Litewki. Czy rowerzyści na polskich drogach są bezpieczni?
Spośród 1651 osób, które zginęły w wypadkach drogowych w 2025 roku, 155 to rowerzyści, a 348 - to osoby piesze. Po wypadku, w którym zginął poseł Łukasz Litewka wróciły pytanie o kwestię bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu drogowego.
W skrócie
- W wypadkach drogowych w 2025 roku zginęło 155 rowerzystów i 348 pieszych, a wypadek posła Łukasza Litewki zwrócił uwagę na bezpieczeństwo niechronionych uczestników ruchu.
- Liczba wypadków oraz ofiar śmiertelnych wśród rowerzystów i pieszych zmniejszyła się w 2025 roku w porównaniu z rokiem 2024, a największy udział w powodowaniu wypadków z udziałem rowerzystów mieli kierowcy samochodów osobowych.
- Z danych policji wynika, że sami rowerzyści również przyczynili się do 1188 wypadków, a największą grupą sprawców były osoby powyżej 60. roku życia.
Jak doszło do wypadku posła Litewki?
Jak wynika ze wstępnych ustaleń policji poseł Litewka zginął, gdy kierowca nadjeżdżającego z przeciwnej strony Mitsubishi Colt zjechał w lewo i doprowadził do czołowego zderzenia. Kierowca nie był pijany, policja podaje, że nie przekroczył dozwolonej prędkości. 58-latek tłumaczył się nagłą utratą świadomości. Za spowodowanie wypadku ze skutkiem śmiertelnym grozi mu od 6 miesięcy do 8 lat pozbawienia wolności.
Polskie drogi są coraz bardziej bezpieczne
Tragedia wywołała dyskusję o bezpieczeństwie na drogach. Okazuje się jednak, że naszych drogach z roku na rok jest pod tym kątem coraz lepiej, a ubiegły rok był rekordowo dobry - w wypadkach zginęło 245 osób mniej niż w roku 2024. Mniej zabitych było również wśród pieszych (-79) oraz rowerzystów (-14).
Również liczba wypadków z udziałem rowerzystów spadła - zmniejszyła się o 9 proc. (340 wypadków mniej). Jak wynika z danych policji, w 2025 roku rowerzyści uczestniczyli w niemal 3,5 tys. wypadków drogowych, z czego około 3 tys. miało miejsce w terenie zabudowanym. Wypadków poza terenem zabudowanym było znacznie mniej, ale częściej kończyły się tragicznie - w 429 wypadkach zginęło 82 rowerzystów.
Rowerzyści są w sposób szczególny narażeni na niebezpieczeństwo powstania wypadku czy też kolizji drogowej, a nie chronią ich żadne specjalistyczne kombinezony, strefy zgniotu czy systemy elektroniczne poprawiające bezpieczeństwo. Apelujemy również do rowerzystów o to, żeby bezwzględnie stosowali kaski rowerowe w momencie, gdy wsiadają na rower
Wiadomo już, że Łukasz Litewka w momencie wypadku kasku nie miał. Prokuratura podaje jednak, że to nie uraz głowy był przyczyną śmierci posła, ale masywne uszkodzenia nóg, które doprowadziły do krwotoku.
Kiedy rowerzyści najczęściej uczestniczą w wypadkach?
Z raportu KGP wynika, że w 2025 r. kierujący rowerami najczęściej uczestniczyli w wypadkach w sierpniu. Wtedy doszło do 14,4 proc. takich wypadków w ciągu roku (492). Najwięcej zgonów odnotowano jednak w październiku, było ich 20, co daje 12,9 proc. zgonów rowerzystów z całego roku.
Najwięcej wypadków z udziałem rowerzystów było w środy - 592 (17,3 proc. ogółu) i w czwartki - 567 (16,6 proc.). Najwięcej rowerzystów zginęło jednak w piątki - 37 (23,9 proc.).
Większość wypadków z udziałem rowerzystów to wina kierowców
Do większości wypadków z udziałem rowerzystów przyczynili się inni użytkownicy dróg, szczególnie kierowcy samochodów osobowych - w 1732 wypadkach spowodowanych przez kierowców samochodów osobowych zginęło 57 osób. Kolejni co do ilości wypadków z udziałem rowerzystów byli kierowcy samochodów ciężarowych o całkowitej dopuszczalnej masie do 3,5 ton. W tym przypadku doszło do 111 wypadków, w których zginęło 15 osób.
Na trzecim miejscu wśród sprawców wypadków, w których poszkodowany został rowerzysta, byli użytkownicy hulajnóg elektrycznych - doszło do 50 takich wypadków, jednak w żadnym rowerzysta nie zginął.
Rowerzyści też powodują wypadki
Sami rowerzyści - według danych policji - przyczynili się w 2025 r. do powstania 1188 wypadków, w których zginęło 67 osób. Najczęstszymi przyczynami takich wypadków było nieustąpienie przez rowerzystę pierwszeństwa przejazdu, niedostosowanie prędkości do warunków ruchu oraz nieprawidłowe skręcanie.
Z raportu KGP wynika także, że duże zagrożenie powodują starsi rowerzyści. Osoby powyżej 60. roku życia byli w 2025 roku sprawcami 278 wypadków (23,4 proc. ogółu wypadków spowodowanych przez rowerzystów). Zginęło w nich 36 osób (53,7 proc.). Drugą grupą były osoby w wieku 40-59 lat. Z ich winy doszło do 275 wypadków (23,1 proc.), w których zginęło 16 osób (23,9 proc.). W porównaniu z 2024 rokiem wszyscy rowerzyści spowodowali jednak w ubiegłym roku o niemal 13 proc. wypadków mniej