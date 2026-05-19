Wypadek jak z filmu na polskiej drodze. Kilkutonowe rury uderzyły w Mercedesa

Do zdarzenia doszło w poniedziałek po południu na obwodnicy Jędrzejowa. Jak przekazała mł. asp. Anita Radgowska z jędrzejowskiej policji, ciężarową Scanią kierował 59-letni mężczyzna. W trakcie przejazdu przez łącznik drogowy z naczepy odczepiły się dwie stalowe rury ważące po kilka ton.

Ładunek spadł wprost na przeciwległy pas ruchu. W tym samym momencie nadjeżdżał tam Mercedes prowadzony przez 40-letnią kobietę. Auto najechało na stalowe elementy rozrzucone na jezdni. Siła uderzenia była na tyle duża, że kierująca wymagała pomocy medycznej. Kobieta została przewieziona do szpitala.

Utrudnienia w ruchu pod Jędrzejowem

Po wypadku służby całkowicie zamknęły odcinek drogi krajowej nr 78, Zablokowane zostały również oba pasy ruchu na ślimaku zjazdowym z drogi ekspresowej S7, która w tym miejscu jest obwodnicą Jędrzejowa.

Konieczne było usunięcie ciężkich stalowych rur i sprawdzenie, czy nie doszło do uszkodzeń infrastruktury drogowej.

Policja potwierdziła, że zarówno kierowca ciężarówki, jak i kierująca Mercedesem byli trzeźwi.

Druga ciężarówka zatrzymała się za uszkodzonym pojazdem

Służby przekazały też dodatkowe informacje dotyczące transportu. Bezpośrednio za Scanią jechała druga ciężarówka przewożąca podobny ładunek. Pojazd również musiał zatrzymać się na zablokowanym odcinku trasy.

Na razie nie wiadomo, dlaczego stalowe rury spadły z naczepy podczas jazdy. To będzie przedmiotem dalszego postępowania. Śledczy sprawdzą między innymi sposób zabezpieczenia transportowanego ładunku oraz stan techniczny pojazdu.

Rewolucja w egzaminach na prawo jazdy. "Krok w stronę normalności" Polsat News