Pozostałe mniej więcej 3,15 tys. urządzeń spełnia nowe wymogi i pozostaje w użyciu. Za reformą stoi kilka orzeczeń włoskiego Sądu Kasacyjnego - najwyższej instancji w sprawach cywilnych i karnych - który wielokrotnie wskazywał, że liczne urządzenia miały wprawdzie zgodę ministerstwa, ale brakowało im wymaganej prawem homologacji.

W efekcie orzeczeń sądu wiele mandatów zaczęto skutecznie podważać, a liczne gminy prewencyjnie wyłączyły swoje fotoradary, nie czekając na rozstrzygnięcia.

Jakie wymogi techniczne muszą teraz spełnić fotoradary?

Po raz pierwszy obowiązkowe stają się także kalibracja i regularne kontrole sprawności. Przed uruchomieniem każde urządzenie musi zostać skalibrowane, a potem poddawane cyklicznym przeglądom technicznym, podczas których sprawdza się między innymi funkcję pomiarową, sprzęt i oprogramowanie, zabezpieczenia oraz autodiagnostykę. Jeśli urządzenie zostanie zmodyfikowane lub rozszerzone o nowe funkcje, konieczne jest ponowne badanie.

Dekret określa też po raz pierwszy jednolite minimalne wymagania co do jakości pomiaru. Pojazd i tablica rejestracyjna muszą być rozpoznawane z wysoką niezawodnością, a zmierzona prędkość jednoznacznie przypisana do właściwego auta. Twarze na zdjęciach robionych z przodu mają być odtąd automatycznie anonimizowane. Bez zmian pozostaje tolerancja pomiaru - 3 km/h do prędkości 100 km/h oraz 3 proc. przy wyższych wartościach.

Kiedy wyłączone fotoradary wrócą do działania?

Nie wszystkie istniejące urządzenia spełniają nowe wymogi. Producenci tych, których to dotyczy, muszą dostarczyć dodatkową dokumentację i zakończyć przewidzianą procedurę dopuszczenia, zanim fotoradary będą mogły znów zostać uruchomione. Dopóki formalności nie zostaną dopełnione, urządzenia pozostają wyłączone.

Minister infrastruktury Matteo Salvini oświadczył, że kontrole prędkości powinny służyć bezpieczeństwu ruchu, a nie przede wszystkim zasilać gminne budżety. Poparcie dla reformy wyraziło również stowarzyszenie ofiar wypadków drogowych. Z kolei organizacja konsumencka Codacons zasadniczo przyjęła zmiany pozytywnie, choć skrytykowała ich zbyt późne wprowadzenie.





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