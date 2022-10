Wygoda i bezpieczeństwo: co zyskasz, gdy weźmiesz „auto na abonament”?

Prezentacja partnera

Ekonomia współdzielenia

Przez wzgląd na trudne dla Polaków czasy PRL-u chęć posiadania na własność przez kilka dekad była w naszej kulturze bardzo istotna. Teraz, szczególnie wśród przedstawicieli młodszych pokoleń, widać wyraźny zwrot ku ekonomii subskrypcji i współdzielenia. Według badania "The Sharing Economy" opublikowanego przez PricewaterhouseCoopers co trzecia osoba urodzona w latach 80. lub 90. ubiegłego wieku płaci za dostęp do dóbr lub usług, zamiast kupować je na własność.

Z kolei najnowsze badanie przeprowadzone przez agencję Opinia24 na zlecenie marki Skoda wykazało, że niemal co czwarty Polak korzysta z modelu subskrypcyjnego u przynajmniej jednego dostawcy.

Czy jednak jesteśmy gotowi zrezygnować z posiadania własnego auta na rzecz jego najmu?

22 proc. pytanych słyszało o możliwości najmu długoterminowego, ale skorzystało z niego dopiero 5 proc. z nich, a 4 proc. ankietowanych deklaruje, że w przyszłości zamierza to zrobić. Zmiany przyspieszy inflacja - aż 27 proc. osób uważa, że ze względu na kryzys ekonomiczny najem będzie lepszym rozwiązaniem niż kredyt, a 34 proc. twierdzi, że rynek najmu aut urośnie w ciągu najbliższej dekady.

Najem długoterminowy

Długoterminowy najem samochodu polega na wypożyczeniu wybranego przez klienta auta na czas określony umową. Przeważnie trwa on od dwóch do czterech lat.

W tym okresie najemca zobowiązany jest płacić stałą, z góry określoną miesięczną stawkę.

Po zakończeniu umowy zwraca samochód wynajmującemu i może zdecydować się na podpisanie kolejnej.

W ofercie Skoda Najem All Inclusive wszystkie formalności załatwiane są od ręki w jednym miejscu. Możemy wybrać dowolny dostępny w salonie samochód i zacząć jeździć nim od razu lub zamówić wymarzoną konfigurację. Przewagą Skody jest największa liczba salonów w Polsce, w których można zawrzeć umowę oraz przeprowadzić naprawy w ASO.

Najem auta - dlaczego warto?

Użytkownicy samochodów najbardziej narzekają na ceny benzyny, niespodziewane awarie i koszty napraw, a także ubezpieczenia. Na ceny paliwa nie mamy wpływu, ale pozostałe problemy rozwiązuje najem długoterminowy. Bez zbędnych formalności otrzymujemy nowy samochód (w ofercie Skoda Najem All Inclusive znajdziemy modele każdej klasy), co miesiąc płacimy stałą opłatę, w której otrzymujemy nie tylko możliwość użytkowania auta, ale także m.in. pakiet serwisowy, ubezpieczenie, opony zimowe lub wielosezonowe, care connect. Oznacza to wygodę i bezpieczeństwo - nie musimy obawiać się dodatkowych kosztów związanych z użytkowaniem samochodu.

Serwisowanie w ramach abonamentu

W razie konieczności oddania samochodu do serwisowania użytkownik otrzymuje samochód zastępczy tej samej klasy, dzięki czemu nie grozi mu utrata mobilności na czas trwania napraw. Nie ponosi również kosztów eksploatacji, obsługa serwisowa i gwarancyjna odbywają się na koszt wynajmującego. Skoda gwarantuje obsługę i naprawy elementów układów: hamulcowego, zawieszenia, kierowniczego, napędowego oraz elektrycznego, wymianę części eksploatacyjnych i opon, a także naprawy blacharsko-lakiernicze. W ramach Skoda Najem All Inclusive otrzymujemy również przeglądy techniczne oraz ubezpieczenie komunikacyjne (OC, AC i NNW) na cały okres najmu i możemy korzystać z czynnej przez całą dobę pomocy assistance Volkswagen Financial Services.



