Wszystkie korzyści w wynajmie długoterminowym

Jak wynika z badań przeprowadzonych na zlecenie Skody przez agencję Opinia24 na reprezentatywnej grupie dorosłych Polaków, wynajem długoterminowy regularnie zyskuje na popularności. 4 proc. ankietowanych wyraźnie podkreśla, iż planuje wynająć samochód do własnego użytku na minimum rok. Jeśli deklaracje zamieniłyby się w czyny - obecny rynek najmu aut zwiększyłby się niemal dwukrotnie. Konsumenci coraz wyraźniej dostrzegają bowiem liczne zalety tej formy rozliczenia. Jakie są wszystkie plusy wynajmu długoterminowego?

Wynajem długoterminowy, czyli bogate pakiety dodatkowych usług

Najprościej rzecz ujmując, długoterminowy wynajem samochodu to forma wypożyczenia auta. Za określoną z góry, stałą miesięczną opłatę możemy korzystać z wybranego modelu i nie martwić się o koszty napraw czy opłaty ubezpieczeniowe.

W ten sposób odpada więc szereg wyjątkowo uciążliwych dla kierowców wydatków, związanych z codzienną eksploatacją pojazdu.

W ramach Skoda Najem All Inclusive przewidziano bowiem naprawy elementów układów hamulcowego, napędowego, elektrycznego czy zawieszenia.

Skoda Najem All Inclusive to jednak nie tylko naprawy, ale również szereg innych udogodnień, które skutecznie zdejmują z klientów mnóstwo innych uciążliwych obowiązków. To ubezpieczenie komunikacyjne (OC, AC i NNW na cały czas trwania najmu), przeglądy techniczne, wymiana i przechowywanie opon oraz assistance VWFS (24h na dobę).

Innymi słowy, to pełna gwarancja mobilności. W razie nieprzewidzianej i uniemożliwiającej dalszą jazdę awarii klienci otrzymają samochód zastępczy tej samej klasy, co wynajmowany - bez limitów i na cały okres trwania naprawy.

Wreszcie, Skoda Najem All Inclusive to brak długoterminowego zobowiązania (okres wynajmu trwa od 2 do 4 lat), co jest szczególnie korzystne w niepewnych czasach, w których obecnie żyjemy. Zauważają to Polacy, którzy wzięli udział w badaniu agencji Opinia24 na zlecenie Skody - co czwarty ankietowany podkreśla, iż najem to dobry wybór na trudne czasy.

Stosunkowo krótki okres najmu docenią również najwięksi fani i pasjonaci motoryzacji, lubiący często zmieniać modele samochodów. A jest w czym wybierać, ponieważ w bogatej ofercie Skoda Najem All Inclusive znajdziemy modele zarówno niższej, jak i wyższej klasy. Tym bardziej że auto można dowolnie skonfigurować i dostosować do swoich potrzeb oraz oczekiwań.

Auto z pewnego źródła

Na nowy model w salonach samochodowych często trzeba czekać nawet kilka miesięcy. W górę poszły też ceny - zarówno nowych, jak i używanych samochodów. Co więcej, pewną "używkę" zakupić dziś dużo trudniej niż jeszcze kilka lat temu, ponieważ rynek wtóry jest bardzo mocno przerzedzony. Oferty dobrej jakości aut z drugiej ręki pojawiają się niezwykle rzadko i szybko znikają. Tymczasem Skoda Najem All Inclusive to nie tylko auta sprawdzone, ale i dostępne od ręki.

Wynajem zyskuje na popularności

Na usługę długoterminowego najmu patrzeć można jako na wyjście naprzeciw oczekiwaniom współczesnych klientów. Dość powiedzieć, że młode pokolenie preferuje płacenie za dostęp do dóbr i usług, a nie za ich posiadanie na własność. Niemal co czwarty mieszkaniec naszego kraju już teraz korzysta z modelu subskrypcyjnego. Potwierdzają to liczne badania, jak choćby "The Sharing Economy" opublikowanego przez PricewaterhouseCoopers.

Dlaczego tak się dzieje? Ponieważ posiadanie danej rzeczy na własność to często sporo dodatkowych kłopotów, kosztów i obowiązków.Nie każdy ma jednak świadomość, iż w podobny sposób można użytkować samochód. Mimo że korzyści są równie namacalne - klient musi robić niewiele więcej niż wsiąść do auta i cieszyć się jazdą.

Płacenie za korzystanie, a nie posiadanie to jeden z najsilniej rysujących się trendów współczesnego świata.

Dużo rzadziej kupujemy np. płyty DVD czy Blu-ray z filmami bądź serialami, częściej - wykupujemy dostępy do najróżniejszych platform streamingowych. Dużym powodzeniem cieszą się także abonamenty z grami, audiobookami czy muzyką.

I wszystko wskazuje na to, iż podobną popularnością niebawem cieszyć się będzie długoterminowy najem. Dostępność samochodów, minimum formalności, serwis techniczny, ubezpieczenie, wymiana i przechowanie opon, auto zastępcze w razie awarii - zalet jest sporo i nie sposób przejść obok nich obojętnie. Zwłaszcza w dzisiejszych, niepewnych czasach, kiedy nie chcemy być zaskakiwani rosnącymi ratami kredytów, szukamy stabilności i bezpiecznych rozwiązań.

Ankietowani, biorący udział w badaniu przeprowadzonym na zlecenie Skody, nie mają wątpliwości - co trzeci uważa, że w ciągu najbliższej dekady zaczniemy częściej korzystać z tej usługi.



