Spis treści: Potrącona nastolatka leżała na jezdni. Prawie nikt jej nie pomógł Co grozi za nieudzielenie pomocy ofierze wypadku? Jesteś świadkiem wypadku? O to, co należy zrobić

Do tych bulwersujących wydarzeń doszło 23 maja po godzinie 8.00 na ulicy Parkowej w Świerklańcu. Jak informują tarnogórscy policjanci, 17-letnia mieszkanka Nowego Chechła wbiegła z chodnika na przejście dla pieszych, w efekcie została potrącona przez Lancię, którą prowadziła 53-letnia kobieta.

Potrącona nastolatka leżała na jezdni. Prawie nikt jej nie pomógł

Policja z Tarnowskich Gór opublikowała nagranie z monitoringu, na którym zarejestrowano całe zdarzenie. Widać na nim, że potrącona dziewczyna upadła i leżała na pasie ruchu, natomiast kierowcy z przejeżdżających samochodów nie udzielają jej pomocy. Na filmie widać tylko jedną osobę, która podeszła do rannej pieszej, prawdopodobnie była to kierująca Lancią.

Natomiast kierowcy innych samochodów przejeżdżali obok, jakby nic się nie stało.

Co grozi za nieudzielenie pomocy ofierze wypadku?

Policja przypomina, że takie zachowanie jest przestępstwem zagrożonym karą do 3 lat więzienia. Mówi o tym art. 162 kodeksu karnego:

Kto człowiekowi znajdującemu się w położeniu grożącym bezpośrednim niebezpieczeństwem utraty życia albo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu nie udziela pomocy, mogąc jej udzielić bez narażenia siebie lub innej osoby na niebezpieczeństwo utraty życia albo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.

Warto podkreślić, że nikt nie wymaga od świadków wypadków znajomości zaawansowanych technik medycznych. Obowiązkiem każdego jest jednak udzielenie podstawowej pomocy - zabezpieczenie miejsca zdarzenia oraz wezwanie służb ratunkowych. Sam telefon na 112 jest traktowany jak udzielenie pomocy.

Jesteś świadkiem wypadku? O to, co należy zrobić

Policjanci opublikowali również krótki instruktaż, który mówi o tym, jak należy się zachować, będą świadkiem wypadku. W pierwszej kolejności należy:

zatrzymać swój pojazd w bezpiecznym miejscu, a jeśli to konieczne zabezpieczyć swoim pojazdem miejsce zdarzenia,

włączyć światła awaryjne i założyć kamizelkę odblaskową (w razie konieczności ustawić trójkąt ostrzegawczy).

Następnie trzeba:

ocenić sytuację i sprawdzić, czy poszkodowany jest przytomny i oddycha,

nie należy przemieszczać rannej osoby, chyba że istnieje bezpośrednie zagrożenie dla jej życia,

nie pozostawiać osoby rannej bez opieki,

wybrać numer alarmowy 112.

Ponadto, jeśli poszkodowany nie oddycha, należy niezwłocznie rozpocząć resuscytację krążeniowo-oddechową do czasu przyjazdu służb ratunkowych.

Policjanci podkreślają, że szybka reakcja świadków zdarzenia może uratować ludzkie życie, każdy uczestnik ruchu drogowego (nie tylko kierowca, również pieszy) ma obowiązek udzielenia pomocy osobie poszkodowanej.

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