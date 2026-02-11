Od głośnego wypadku mija w tym roku dziewięć lat, a postępowania prokuratorskie wciąż trwają. Tym razem nie dotyczą już jednak kierowców

Wypadek premier Beaty Szydło wraca po latach. Prokuratura stawia zarzuty dziewięciu osobom

Prokuratura Regionalna w Białymstoku zamierza postawić zarzuty dziewięciu osobom, w tym ośmiu byłym i obecnym funkcjonariuszom Służby Ochrony Państwa (SOP), czyli ówczesnego Biura Ochrony Rządu (BOR). Sprawa dotyczy nie tylko samego zdarzenia w Oświęcimiu, ale również działań podejmowanych w kolejnych latach w toku śledztwa i procesu sądowego.

Decyzje o przedstawieniu zarzutów już zapadły. Jak poinformował prok. Marek Bogacewicz z Prokuratury Regionalnej w Białymstoku, postanowienia zostały wydane, a osoby objęte śledztwem otrzymały wezwania do stawiennictwa w prokuraturze. Do ogłoszenia zarzutów ma dojść na przełomie lutego i marca. Oprócz funkcjonariuszy SOP zarzuty usłyszy także jedna osoba cywilna.

Zarzuty po wypadku Beaty Szydło. Prokuratura nie ujawnia szczegółów

Na tym etapie prokuratura nie podaje treści zarzutów. Część materiałów zgromadzonych w sprawie ma klauzulę niejawności, ale najważniejszym powodem milczenia śledczych jest fakt, że zarzuty muszą zostać najpierw ogłoszone podejrzanym.

Nie wiadomo też, którego dokładnie wątku śledztwa dotyczą. Prokurator zaznaczył jedynie, że nie chodzi o sprawę przekroczenia uprawnień czy niedopełnienia obowiązków przez funkcjonariuszy publicznych.

Śledztwo prowadzone przez białostocką prokuraturę jest wielowątkowe i obejmuje zarówno okoliczności samego wypadku, jak i działania podejmowane później przez organy ścigania oraz funkcjonariuszy odpowiedzialnych za ochronę najważniejszych osób w państwie.

Wypadek kolumny rządowej w Oświęcimiu. Co wydarzyło się 10 lutego 2017 roku?

Do wypadku z udziałem kolumny rządowej doszło 10 lutego 2017 roku w Oświęcimiu. W zdarzeniu brało udział rządowe Audi A8, którym podróżowała ówczesna premier Beata Szydło i Fiat Seicento. W zderzeniu obu pojazdów Audi został wytrącone z toru jazdy i uderzyło w drzewo, przez ranny został jeden z funkcjonariuszy BOR i sama Beata Szydło.

Sprawa od początku budziła duże zainteresowanie opinii publicznej. Kluczowe znaczenie miało ustalenie, czy kolumna rządowa poruszała się z włączonymi sygnałami dźwiękowymi i co czyniło z niej kolumnę uprzywilejowaną. To właśnie ta kwestia stała się jednym z istotnych elementów późniejszych postępowań.

Śledztwo w sprawie funkcjonariuszy BOR i przebiegu postępowania

Wszczęte wiosną ubiegłego roku śledztwo obejmuje okres od 2017 do 2023 roku. Prokuratorzy badają, czy w trakcie prowadzenia postępowania przygotowawczego przez Prokuraturę Okręgową w Krakowie, a następnie w toku procesu przed sądem pierwszej instancji i w postępowaniu odwoławczym, nie doszło do nieprawidłowości.

Jednym z analizowanych wątków jest podejrzenie przekroczenia uprawnień lub niedopełnienia obowiązków przez funkcjonariuszy publicznych podczas wykonywania czynności służbowych. Osobny wątek dotyczy samego przebiegu wypadku, natomiast trzeci koncentruje się na zeznaniach składanych przez funkcjonariuszy BOR w charakterze świadków.

Prokuratura sprawdza, czy podczas składania zeznań nie doszło do podania nieprawdy lub zatajenia istotnych informacji dotyczących okoliczności zdarzenia. Zeznania te stanowiły dowód zarówno w śledztwie prowadzonym w Krakowie, jak i w późniejszym procesie przed Sądem Rejonowym w Oświęcimiu oraz w postępowaniu apelacyjnym przed Sądem Okręgowym w Krakowie.

Jak doszło do wypadku?

W toku śledztwa ustalono, że kierowca Fiata Seicento widząc w lusterku migające światła zjechał na pobocze, by umożliwić przejazd. Gdy samochód przejechał, Fiat ruszył i zderzył się z Audi A8, którym podróżowała Beata Szydło.

Kluczową sprawą było ustalenie, czy pierwszy i ostatni pojazd w kolumnie rządowej miały włączone światła uprzywilejowania czerwono-niebieskie i sygnały dźwiękowe. Szczególne kontrowersje budziła ta druga kwestia. Funkcjonariusze BOR twierdzili, że "syrena" była włączona, czemu zaprzeczali świadkowie.

Proces kierowcy Fiata Seicento i wyroki sądów

W pierwotnym śledztwie prowadzonym przez krakowską prokuraturę oskarżony został kierowca Fiata Seicento. Zarzucono mu nieumyślne spowodowanie wypadku.

W marcu 2018 roku Prokuratura Okręgowa w Krakowie skierowała do sądu w Oświęcimiu wniosek o uznanie winy kierowcy i warunkowe umorzenie postępowania na okres próby jednego roku. W lipcu 2020 roku sąd uznał, że kierowca Fiata dopuścił się nieumyślnego spowodowania wypadku, ale jednocześnie warunkowo umorzył postępowanie na rok.

Sąd wskazał przy tym, że również kierowca BOR naruszył przepisy ruchu drogowego. Sprawa trafiła następnie do sądu drugiej instancji. W lutym 2023 roku Sąd Okręgowy w Krakowie utrzymał wyrok wobec kierowcy Seicento.

Wypadek premier w raporcie z audytu Prokuratury Krajowej

Sprawa wypadku kolumny rządowej w Oświęcimiu została także ujęta w raporcie Prokuratury Krajowej z audytu spraw z lat 2016-2023. W dokumencie tym wskazano postępowania, w których stwierdzono nieprawidłowości. Wśród nich znalazła się również sprawa dotycząca zdarzenia z udziałem ówczesnej premier.

Decyzja Prokuratury Regionalnej w Białymstoku o przedstawieniu zarzutów dziewięciu osobom pokazuje, że śledczy wciąż analizują zarówno przebieg samego wypadku, jak i działania podejmowane już po nim. Na razie nie wiadomo, jakie konkretnie czyny zostaną przypisane podejrzanym. Postawienie zarzutów oznacza jednak, że jedna z najgłośniejszych spraw ostatnich lat wróci na wokandę.

