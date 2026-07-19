Wpadka chińskiej marki premium. Zawieszenia flaczeją od upału

Paweł Rygas

Paweł Rygas

Xpeng - producent samochodów elektrycznych, który stara budować swój wizerunek "technologicznej marki premium" - zaliczył właśnie poważną wpadkę. W Chinach na producenta wylała się fala krytyki po tym, jak okazało się, że zawieszenie flagowego modelu - Xpenga X9 - wiotczeje od upałów.

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Xpeng X9 ma problemy z pneumatycznym zawieszeniem? W upale samochody kładą się na drodzemateriały prasowe

W skrócie

  • Użytkownicy chińskiego modelu Xpeng X9 skarżą się na usterki pneumatycznego zawieszenia, które objawiają się przechylaniem pojazdu lub jego opadaniem podczas jazdy w czasie upałów.
  • Producent wyjaśnia, że kompresor zawieszenia aktywuje tryb ochrony termicznej w wysokich temperaturach, co może prowadzić do tymczasowego unieruchomienia auta w celu schłodzenia układu.
  • Właściciele zgłaszają problemy z zawieszeniem krótko po zakupie, a lokalne media donoszą o usterkach występujących nawet przy przebiegach rzędu 1500-2000 km od nowości.
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"Nie wstanę, tak będę leżał!". Cytat ze słynnej komedii Juliusza Machulskiego doskonale oddaje kryzys wizerunkowy, z jakim zmaga się chińska marka Xpeng. Fala upałów, która przetoczyła się ostatnio przez Chiny ujawniła problemy z zawieszeniem we flagowym modelu X9.

Coraz większa liczba użytkowników tych pojazdów mówi o nagłym przechyleniu się samochodu w czasie jazdy lub "kładzeniu się" auta na drodze. Firma tłumaczy się, że nietypowe zachowanie to efekt działania systemów bezpieczeństwa chroniącego sprężarkę zawieszenia pneumatycznego przed uszkodzeniem.

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Użytkownicy Xpengów X9 skarżą się, że ich samochody przestają "jeździć prosto". W czasie fali upałów auta potrafią niespodziewanie "zanurkować" na jedną stronę i pozostać w takim położeniu przez pozostałą część podróży. Pechowcy mówią nawet o "kładzeniu" się pojazdu na jezdni i braku możliwości dalszej jazdy.

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Problemem mają być wycieki z pneumatycznego zawieszenia, które stają się szczególnie dokuczliwe w wysokich temperaturach. Producent tłumaczy, że kompresor zawieszenia może wówczas przełączyć się w "tryb ochrony termicznej" by zapobiec przegrzaniu.

Xpeng twierdzi, że użytkownicy są ostrzegani o aktywowaniu ochrony termicznej stosownym komunikatem. Radzi, by w takim przypadku zaparkować pojazd "w bezpiecznym miejscu" i poczekać aż sprężarka zawieszenia ostygnie. Po schłodzeniu się kompresora sprężarki wszystko "powinno wrócić do normy".

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Tłumaczenia producenta nie przekonują jednak sfrustrowanych właścicieli, zwłaszcza że wielu z nich doświadczyło problemów z pneumatycznym zawieszeniem wkrótce po wyjechaniu z salonu. Lokalne media informują o właścicielach, których pojazdy "kładły się" na drodze przy przebiegach rzędu 1500-2000 km od nowości. Frustracji kierowców trudno się dziwić, bo mowa o topowym modelu, którego ceny wahają się w przedziale od 359 800 do 419 800 juanów (między 201 a 235 tys. zł).

Wszystko wskazuje na to, że szczelność układu pneumatycznego zawieszenia pozostawia wiele do życzenia lub - po prostu - wydajność kompresora okazała się zbyt mała dla tak dużego pojazdu. Flagowy Xpeng X9 to pokaźnych rozmiarów elektryczny VAN. Auto mierzy ponad 5,3 m długości i w topowej wersji AWD waży blisko 2,8 tony.


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