Wojsko znów wyprzedaje klasyki. Do wzięcia Honkery i części do Poloneza

W skrócie Agencja Mienia Wojskowego w Krakowie wystawia na sprzedaż pojazdy, w tym cztery sztuki modelu Honker 2000 z lat 2002-2004, których ceny wywoławcze zaczynają się od 11 tysięcy złotych.

W ofercie przetargowej dostępne są również przyczepy, cysterny paliwowe oraz użytkowe busy marek Fiat i Ford z lat 2007-2008, które poszukują nowych właścicieli.

Miłośnicy polskiej motoryzacji mogą licytować pakiety części zamiennych do aut osobowych, takich jak Polonez czy Tarpan, oraz ciężarówek i autobusów marek Star i Autosan.

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Czasu jest niewiele, bo termin otwarcia ofert wyznaczono na 24 lipca na godzinę 12:00 w siedzibie Oddziału Regionalnego AMW w Krakowie. By wziąć udział w przetargu należy złożyć ofertę do końca dnia 23 lipca i wpłacić wadium w wysokości 10 proc. ceny wywoławczej interesującego nas pojazdu.

Wojsko znów sprzedaje Honkery. Ceny od 11 000 zł

Do kupienia są m.in. cztery samochody Honker 2000 z lat 2002-2004 wycenionych na kwoty od 11 000 do 13 000 zł. Co ciekawe najdroższy jest ten najstarszy. Auto przejechało do tej pory nieco ponad 176 tys. km. Wszystkie z oferowanych na sprzedaż egzemplarzy wyposażone są w wyciągarki.

Oprócz polskich terenówek oferta AMW w Krakowie to m.in. przyczepa transportowa D-26, cysterny paliwowe D-46A o pojemności 4 metrów sześciennych i kilka busów. Na nowych właścicieli czekają m.in. dwa Fiaty Ducato i Ford Transit z roczników 2007-2008. Najdroższy z nich (cena wywoławcza 13 000 zł) - Fiat Ducato 2,3 JTD w wersji minibus - ma na liczniku 512 373 km.

Szukasz części do klasyków? Agencja Mienia Wojskowego wciąż je ma

W liczącym aż 57 pozycji wykazie licytowanego sprzętu znajdziemy też inne łakome kąski dla miłośników dawnej motoryzacji. Na liście znalazły się m.in. pakiety części zamiennych do Polonezów, FSO, UAZ-ów, Żuków, Lublinów czy Tarpanów.

Oprócz nich są też komplety części do polskich klasyków wagi ciężkiej - autobusów (Autosan H9 i Autosan H10) i ciężarówek (STAR 200, STAR 266, STAR 660). W magazynach OR AMW Kraków zostało też sporo części do wozów radzieckich - ciężarówek KAMAZ i ZiŁ

Kto może wziąć udział w przetargu AMW?

Większość przetargów organizowanych przez Agencję Mienia Wojskowego dotyczy tzw. "mienia niekoncesyjnego", co oznacza, że udział w licytacji może wziąć każdy pełnoletni obywatel Polski. Trzeba jednak dokładnie przeanalizować warunki przetargu i dysponować kompletem wymaganych dokumentów.



