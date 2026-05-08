W skrócie Od początku obowiązywania nowych przepisów dotyczących driftu na drogach publicznych, 61 kierowców straciło prawo jazdy na trzy miesiące.

Nowe regulacje obejmują zarówno kierowców samochodów, jak i jednośladów, a za jazdę na jednym kole uprawnienia straciło już 10 motocyklistów.

Driftowanie skutkuje nie tylko utratą prawa jazdy, ale także mandatem minimum 1500 zł i 10 punktami karnymi; w przypadku spowodowania zagrożenia bezpieczeństwa grozi kara nie niższa niż 2500 zł oraz 12 punktów karnych.

Jak poinformował Interię komisarz Antoni Rzeczkowski z Biura Ruchu Drogowego Komendy Głównej Policji, od trzydziestego marca, gdy w życie weszły przepisy mówiące o czasowym zatrzymywaniu praw jazdy za driftowanie, z uprawnieniami do prowadzenia pojazdów na okres trzech miesięcy pożegnało się już 61 kierowców.

Rzeczkowski apeluje o rozsądek i przypomina, że w obowiązującym stanie prawnym policjanci mają obowiązek zatrzymania prawa jazdy za takie wykroczenie. Żadne tłumaczenia nie pomogą - w przypadku tak nieodpowiedzialnego zachowania kierowcy nie mogą liczyć na żadną taryfę ulgową.

61 praw jazdy zatrzymanych za drift. Wkrótce będzie ich dużo więcej

Przedstawiciele drogówki nie rzucają słów na wiatr. W nadchodzących tygodniach można się spodziewać szybkiego wzrostu liczby zatrzymanych dokumentów, bo wraz z nadejściem wiosny na drogach licznie pojawiają się też miłośnicy jednośladów. Paradoksalnie nowe przepisy o drifcie dotyczą również ich. Zgodnie z brzmieniem zapisów kodeksu karnego, definicja driftu obejmuje zarówno "celowe wprowadzenie pojazdu w poślizg" jak i "doprowadzenie do utraty styczności z nawierzchnią chociażby jednego z kół pojazdu".

Do tej pory za jazdę na jednym kole prawo jazdy straciło już 10 kierujących jednośladami. Pozostałych 51 ukaranych w ten sposób to kierowcy samochodów.

Trzeba jednak zakładać, że wraz z nastaniem cieplejszych dni policjanci będą zwracać szczególną uwagę na brawurowe i niebezpieczne zachowania kierujących jednośladami. Świadczy o tym chociażby tragiczny bilans tegorocznej majówki. Z 20 odnotowanych między 30 marca a 3 maja ofiar śmiertelnych wypadków drogowych w Polsce aż 11 to kierowcy jednośladów.

205 kierujących przyłapanych na drifcie. Od 30 marca rewolucja w przepisach

Bilans zatrzymanych za drift i jazdę na jednym kole praw jazdy były dużo większy, gdyby nie obowiązujące w ostatnich dwóch miesiącach przepisy przejściowe.

Przypomnijmy, drift - na mocy nowego art. 86c kodeksu wykroczeń - sklasyfikowany został jako osobne wykroczenie w ruchu drogowym 29 stycznia 2026 roku. Jak poinformował Interię komisarz Antonii Rzeczkowski z KGP, począwszy od tej daty policjanci drogówki ujawnili już 205 takich zdarzeń.

Pamiętajmy jednak, że nowa przesłanka do zatrzymania prawa jazdy za driftowanie (na mocy nowelizacji Prawa o ruchu drogowym) weszła w życie dopiero 30 marca bieżącego roku. 144 kierujących przyłapanych na takich wykroczeniach przez drogówkę między 29 stycznia a 30 marca uniknęło więc zatrzymania prawa jazdy i zostało jedynie ukaranych grzywną.

Jakie kary za driftowanie? Utrata prawa jazdy to nie wszystko

Kwestię kar finansowych za driftowanie na drogach publicznych reguluje art. 86c par. 1 Kodeksu wykroczeń. Czytamy w nim, że:

Kto na drodze publicznej, w strefie zamieszkania lub strefie ruchu prowadzi pojazd mechaniczny, celowo wprowadzając go w poślizg lub doprowadzając do utraty styczności z nawierzchnią chociażby jednego z kół pojazdu, podlega karze grzywny nie niższej niż 1500 złotych.

Oprócz mandatu w kwocie co najmniej 1500 zł na konto kierowcy trafia też 10 punktów karnych. Na wysokość mandatu wpływa również zaistnienie konkretnego skutku. Paragraf drugi art. 86c par. 1 Kodeksu wykroczeń dodaje bowiem, że: "jeżeli następstwem wykroczenia określonego w § 1 jest spowodowanie zagrożenia bezpieczeństwa w ruchu drogowym, sprawca podlega karze grzywny nie niższej niż 2500 złotych". W takim przypadku kierowca spodziewać się też może 12 punktów karnych.

Górna granica grzywny wynosi teraz aż 30 tys. zł, a wykroczenia dotyczące driftu objęte są również zapisami o recydywie. Oznacza to, że jeśli w okresie dwóch lat od popełnienia wykroczenia kierowca kolejny raz przyłapany zostanie na driftowaniu lub jeździe na jednym kole, minimalny mandat wzrasta do 3000 zł lub 5000 zł.

