Fiat 126 bez wątpienia był istotnym rozdziałem w historii motoryzacji. Auto produkowano od 1973 do 2000 roku i w tym czasie powstało ponad 4,67 mln egzemplarzy.

Od jakiegoś czasu firmy motoryzacyjne chętnie wracają do kultowych nazw, najlepszym przykładem jest Mini, które nawet rozrosło się do całej marki. Ale na rynek wrócił też przecież Garbus (powstały dwie generacje zanim zakończono produkcję), a ostatnio Renault próbuje wzbudzić sentyment poprzez wprowadzenie na rynek modeli 5 i 4. Nie ma więc przeszkód, by Fiat nie wrócił do Malucha.

Jak może wyglądać nowy Maluch?

Jak mógłby wyglądać ten samochód? Odpowiedź na to pytanie przyniósł ostatnie projektant Francesco Salvia, absolwent kierunku architektonicznego ze specjalizacją we wzornictwie przemysłowym, który opublikował w internecie swój projekt nowego Fiata 126. Jak sam stwierdził, ma to być hołd dla jego wspomnień z dzieciństwa. Ojciec Salvii przez długi czas miał Fiata 126.

Taki może być nowy Maluch / Francesco Salvia / Quattroroute materiały prasowe

Projekt przedstawia samochód, którego stylizacja od razu kojarzy się z Maluchem. Pojazd jest co prawda większy, ale zachowano proporcje - charakterystyczne elementy, jak krótką maskę, niewielką tylną boczną szybę oraz podwójne przetłoczenie na boku. Typowe dla Fiata są również umieszczone na tylnych błotnikach wloty powietrza.

Taki może być nowy Maluch / Francesco Salvia / Quattroroute materiały prasowe

Od oryginału odbiega natomiast tył samochodu, który bardziej przypomina Fiat 500 niż Fiata 126.

Oczywiście w kabinie nowy Fiat 126 jest już całkowicie nowoczesny, a architektura wnętrza nawiązuje do innych nowych modeli włoskiego producenta. Za kierownicą znajduje się niewielki ekran cyfrowych zegarów, zapożyczony z Fiata 500, a na konsoli środkowej znajduje się dotykowy wyświetlacz, pod którym umieszczono panel sterowania klimatyzacją. Selektor wyboru kierunku jazdy znajduje się w podłokietniku.

Taki może być nowy Maluch / Francesco Salvia / Quattroroute materiały prasowe

Francesco Silva od razu zaprezentował też 126 w wersji Abarth. Taki pojazd wyróżnia się bardziej agresywnym wyglądem i poszerzonymi błotnikami. Z tyłu zastosowano dyfuzor i aż cztery końcówki układu wydechowego. Tarcze hamulcowe są wentylowane, a zaciski - kolorowe.

Projekt nowego Maluch wzbudził zachwyt wśród komentatorów, którzy jasno stwierdzili, że jeśli we władzach Stellantisa znajduje się ktoś rozsądny, to jak najszybciej powinien podjąć decyzję o skierowaniu tego pojazdu do produkcji. Dominuje pogląd, że z przystępną ceną samochód szybko stałby się bestsellerem.

To nie pierwszy projekt nowego Malucha

To nie pierwszy projekt nowego Malucha. Jakiś czas temu własną interpretację przygotowało włoskie studio designerskie MA-DE. Projektanci postanowili wymyślić model 126 na nowo, w oparciu o współczesną myśl techniczną, ale przy zachowaniu cech szczególnych oryginału. Andrea Della Vecchia prezentując ten pomysł uszczegółowił:

W modelu 126 Vision postawiliśmy na zachowanie charakterystycznych elementów stylu, nadając im nową interpretację. Sylwetka z subtelnie zwężającym się dachem z tyłu oraz kwadratowe reflektory, podkreślone wyrazistą linią otaczającą pojazd, są hołdem dla niepowtarzalnej estetyki tego modelu.

Współczesny projekt Fiata 126p MA-DE Studio .

Projekt zaprezentowano już w 2020 roku i niestety nie spotkał się on z zainteresowaniem ze strony marki Fiat. Trzeba jednak przypomnieć, że od tamtego czasu wiele się zmieniło. W 2021 r. Fiat stał się częścią koncernu Stellantis, który ma ambicje do pięcia się w rankingu największych producentów samochodów na świecie. Fiat zwarł szyki z Citroenem i Peugeotem - francuskimi producentami, którzy również mogą się pochwalić ogromnym dorobkiem w kwestii małych, miejskich samochodów kochanych przez miliony.

126 Vision zachował elementy legendarnego protoplasty MA-DE Studio .

Więc może obecna interpretacja Małego Fiata, przygotowana przez Francesco Silvę, będzie miała większą szasnę na realizację?

Ile mógłby kosztować nowy Mały Fiat?

Tym jednak co zapewne najbardziej zaważyło na decyzji niewskrzeszania Malucha, jest fakt, że Włosi mają już jego następcę w swojej ofercie. Mowa oczywiście o Fiacie 500, którego obecna, elektryczna generacja debiutowała właśnie w 2020 roku, a więc w momencie stworzenia prezentowanego projektu. Nic dziwnego, że włoski producent nie był zainteresowany wprowadzaniem na rynek kolejnego identycznego modelu - wszak 126 był następcą 500, ale to ten drugi doczekał się statusu kultowego.

Obecna, elektryczna wersja Fiata 500 zadebiutowała w 2020 roku Fiat materiały prasowe

Teraz jednak jest szansa na zmianę w przepisach, która sprawiłaby, że przywracanie na rynek Malucha miałoby sporo sensu. Unijny projekt przewiduje stworzenie nowej klasy miejskich samochodów elektrycznych o długości do 4,2 metra, w których nie byłoby obowiązku instalowania wszystkich obecnie wymaganych systemów bezpieczeństwa i asystentów kierowcy. Eliminacja kosztownych technologii umożliwiłaby wprowadzenie na rynek prostych, lekkich konstrukcyjnie pojazdów, które pozostają ekologiczne i tańsze w produkcji. Ich przewidywana cena wahałaby się między 15 a 20 tys. euro. Oznaczałoby to, że nowy Maluch mógłby kosztować około 63 tys. zł.

Fiat mógłby dalej oferować model 500 jako propozycję dla bardziej wymagających klientów, równolegle jednak do oferty mógłby dołączyć właśnie model 126, jako tania alternatywa dla osób szukających prostego samochodu do miasta. Wokół niego również można by zbudować kampanię marketingową, jako na kolejnym "kultowym" modelu, jaki wraca na rynek, a jednocześnie nie zagroziłby on pozycji "pięćsetki", mającą znacznie bardziej ugruntowany status rynkowy.

Projekt 126 Vision pokazuje, jak mógłby wyglądać współczesny Fiat 126p MA-DE Studio .

