Ta historia nie zaczęła się na Facebooku ani w komentarzach pod artykułem. Zaczęła się na egzaminie na prawo jazdy Kandydat wyjechał na rondo. Dostał polecenie by zjechać trzecim zjazdem. Ustawił się prawidłowo, zachował pierwszeństwo, przejechał obwiednię i - po minięciu drugiego wylotu - włączył prawy kierunkowskaz, opuszczając skrzyżowanie. Egzaminator przerwał jazdę. Powód? Brak lewego kierunkowskazu przy wjeździe na rondo.

Dlaczego egzamin na prawo jazdy skończył się w sądzie

Kandydat odwołał się od decyzji. Sprawa przeszła przez organ nadzoru - marszałka województwa - następnie przez Samorządowe Kolegium Odwoławcze. Organ administracyjny uznał, że brak lewego kierunkowskazu przy wjeździe na rondo nie ma podstawy prawnej jako błąd egzaminacyjny. Spór trafił do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie.

10 września Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie wydał wyrok o sygnaturze III SA/Kr 764/24. To nie jest rozstrzygnięcie o "dobrych praktykach" ani o tym, jak komuś wydaje się bezpieczniej. Sąd analizował przepisy i odpowiedział na konkretne pytanie: czy wjazd na rondo jest zmianą kierunku jazdy w rozumieniu ustawy.

Czy trzeba włączać lewy kierunkowskaz na rondzie - co badał sąd

Punktem wyjścia był art. 22 ust. 5 Prawa o ruchu drogowym, który nakazuje sygnalizowanie zamiaru zmiany kierunku jazdy lub pasa ruchu. Kluczowe pytanie brzmiało: czy wjazd na rondo jest zmianą kierunku jazdy w rozumieniu ustawy?

WSA w Krakowie odwołał się do wcześniejszego orzecznictwa, w tym do wyroków Naczelnego Sądu Administracyjnego, m.in. I OSK 2025/18 oraz I OSK 652/17. W jednym z uzasadnień podobnych spraw czytamy: "Rondo należy traktować jako 'zwykłe' skrzyżowanie i włączenie sygnalizacji powinno mieć miejsce w czasie zjeżdżania ze skrzyżowania. Wtedy występuje zmiana kierunku ruchu. Przy wjeździe na skrzyżowanie o ruchu okrężnym nie następuje zmiana kierunku jazdy i brak podstaw, by zamiar wykonania takiego manewru należało wcześniej zasygnalizować."

To zdanie jest fundamentem całej wykładni.

Co oznacza "zmiana kierunku jazdy" na rondzie

W potocznym języku mówimy, że ktoś "skręca w lewo na rondzie", gdy wybiera trzeci zjazd. Prawo patrzy na to inaczej.

Na rondzie kierujący porusza się po obwiedni skrzyżowania zgodnie z jego konstrukcją i zasadą ruchu prawostronnego. Zmiana kierunku jazdy następuje dopiero w chwili opuszczania ronda. A opuszczenie ronda odbywa się zawsze przez skręt w prawo.

Już w wyroku WSA w Gliwicach (II SA/Gl 888/16) sąd zwrócił uwagę, że sygnalizowanie wjazdu na rondo lewym kierunkowskazem wskazywałoby na zamiar zmiany kierunku jazdy "w lewo", czyli poruszania się po nim w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara, co naruszałoby zasadę ruchu prawostronnego obowiązującego w Polsce.

Krakowski sąd nie tworzy nowej teorii. On wpisuje się w tę linię.

Lewy kierunkowskaz na rondzie a egzamin na prawo jazdy

W uzasadnieniu III SA/Kr 764/24 sąd podkreślił, że organ administracyjny nie może wymagać od egzaminowanego czynności, które nie wynikają wprost z przepisów. Skoro ustawa nie nakłada obowiązku sygnalizowania wjazdu na rondo, egzaminator nie może uznać jego braku za naruszenie prawa.

To istotne, bo spór przez lata toczył się głównie na egzaminach. Część egzaminatorów przyjmowała interpretację, że skoro kierowca zamierza opuścić rondo trzecim zjazdem, powinien wcześniej poinformować o "zamiarze jazdy w lewo".

Sądy konsekwentnie oddzielają zamiar mentalny od manewru w rozumieniu ustawy. Obowiązek sygnalizacji dotyczy manewru - zmiany kierunku jazdy lub pasa ruchu - a nie planu przejazdu przez skrzyżowanie.

Czy wyrok WSA kończy spór o lewy kierunkowskaz na rondzie?

Niestety, tu trzeba być precyzyjnym. Polska nie jest systemem precedensowym. Wyrok wiąże w konkretnej sprawie. Inny sąd teoretycznie może przyjąć inną interpretację.

Ale gdy analizuje się kolejne orzeczenia - II SA/Gl 888/16, I OSK 652/17, I OSK 2025/18, a teraz III SA/Kr 764/24 - widać jedną, powtarzalną logikę. Rondo traktowane jest jak zwykłe skrzyżowanie. Sygnalizacja jest wymagana przy zmianie pasa oraz przy opuszczaniu ronda. Sam wjazd i jazda po obwiedni nie są zmianą kierunku jazdy w rozumieniu ustawy.

Czy ustawodawca może kiedyś doprecyzować przepisy? Może. Czy pojawi się odmienny wyrok? Teoretycznie tak. Na dziś jednak linia orzecznicza jest spójna. Jeżeli więc ktoś pyta, czy trzeba włączać lewy kierunkowskaz przed wjazdem na rondo, odpowiedź płynąca z lektury uzasadnień jest jasna: przepisy nie nakładają takiego obowiązku.

I właśnie dlatego ten wyrok ma znaczenie większe niż kolejna internetowa dyskusja.

Castrol Ikony Motoryzacji. Na wystawie Utopia z Polski, Passat W8 i Multipla Maciej Olesiuk INTERIA.PL