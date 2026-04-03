Widziałem nową fabrykę BMW od środka. Automatyzacja sięga 98 proc.
Fabryka BMW w Monachium jest niezwykle ważna dla tego producenta, choć na swój sposób nieco problematyczna. Zdecydowano się mimo wszystko na szeroko zakrojoną przebudowę oraz przestawienie jej na auta wyłącznie elektryczne. Ja miałem okazję zwiedzić ją i przyjrzeć się przygotowaniom do produkcji nowego BMW i3.
W skrócie
- Fabryka BMW w Monachium przeszła gruntowną modernizację i będzie produkować wyłącznie samochody elektryczne od 2027 roku.
- Stopień automatyzacji w nowej nadwoziowni sięga 98 procent, a kluczowe procesy są wspierane przez sztuczną inteligencję i cyfrowe systemy kontroli.
- Produkcja nowego BMW i3 rozpocznie się w fabryce w sierpniu, a akumulatory szóstej generacji będą dostarczane z fabryki w Irlbach-Strasskirchen.
Fabryka BMW w Monachium ma już 104 lata i zaczynała od budowy motocykli (BMW R 32), później produkowano tam silniki samolotowe (od roku 1934), a w 1952 roku z linii montażowej zjechał pierwszy w historii zakładu samochód - BMW 501. Rok 1962 z kolei to początek produkcji BMW 1500, a więc pierwszego modelu z serii Neue Klasse, która stała się podstawą sukcesu marki.
Co produkuje fabryka BMW w Monachium?
Obecnie fabryka w Monachium produkuje wszystkie warianty serii 3 oraz serii 4 - w tym także elektryczne i4. W ostatnich latach przechodziła ona gruntowną modernizację, przygotowującą ją do produkcji modeli z nowej serii Neue Klasse, która ma ponownie zapewnić duży sukces BMW w trudnych czasach, tym razem wynikających z elektromobilnej transformacji.
Co istotne, przebudowa odbywała się bez wstrzymywania produkcji, która w szczytowych momentach sięgała nawet tysiąca samochodów dziennie. Łączna wartość inwestycji w przekształcenie monachijskiego zakładu sięga około 650 mln euro. Przedstawiciele BMW nie ukrywają, że było to ogromne wyzwanie, ale i niełatwa decyzja.
Gdy fabryka powstawała, umiejscowiono ją kilka kilometrów na północ od centrum Monachium. Dzisiaj znajduje się w centrum miasta, co rodzi wiele problemów, a największym z nich jest brak możliwości rozbudowy i zwiększenia powierzchni zakładu. Mimo to władze BMW postanowiły zainwestować w modernizację fabryki. Po części z uwagi na to, jak ważnym jest ona symbolem dla marki oraz dla miasta, ale głównie z uwagi na pracowników. Przeniesienie produkcji do innych zakładów oznaczałoby dla nich przymusową przeprowadzkę lub zwolnienie, a dla producenta stratę sporej części wysoko wykwalifikowanej kadry.
Fabryka BMW w Monachium będzie produkować tylko samochody elektryczne
Kolejną ważną decyzją było to, aby od 2027 roku zakład BMW w Monachium produkował wyłącznie samochody w pełni elektryczne. W kontekście ostatnich lat, kiedy zakłady zajmujące się wyłącznie elektrykami zmuszane były do częstych przestojów, jest to odważne posunięcie. Przedstawiciele BMW przekonują jednak, że pozwoli to na dalszy wzrost wydajności i obniżenie kosztów.
Już po uruchomieniu produkcji samego tylko i3 całkowite koszty mają spaść o kolejne 10 proc., poniżej poziomu obecnej generacji pojazdów. W osiągnięciu tego celu pomagają nie tylko zoptymalizowane procesy i automatyzacja, ale też sama architektura pojazdów Neue Klasse.
Jak zmieniła się fabryka w Monachium?
Na około jednej trzeciej powierzchni fabryki powstała nowa nadwoziownia, nowoczesna linia montażu oraz nowe obszary logistyczne. W samej nadwoziowni pracuje około 800 robotów przemysłowych, a stopień automatyzacji sięga 98 procent. Ograniczenie liczby procesów łączenia elementów upraszcza produkcję i poprawia jakość. Sam budynek spełnia wysokie normy energooszczędności i korzysta z własnej instalacji fotowoltaicznej.
W lakierni z kolei kluczowe procesy są stale monitorowane przez systemy oparte na sztucznej inteligencji. Automatyczna kontrola i korekta powierzchni pozwalają wykrywać nawet najmniejsze niedoskonałości w trakcie produkcji. Całość uzupełniają rozwiązania odzyskujące ciepło, energię oraz pozwalające na oszczędzanie wody.
Miejsce dawnej produkcji silników spalinowych zajęła nowa hala montażu modeli Neue Klasse. Procesy są tu w pełni cyfrowe, a BMW i3 już na etapie produkcji przekazuje do systemu dane o stanie nawet 20 tys. elementów. Pozwala to poprawić jakość, a jednocześnie uprościć procedury, którymi muszą się kierować pracownicy.
Sekcja logistyki w zakładzie BMW w Monachium obsługuje każdego dnia około 2,5 mln części. Docelowo większość z nich będzie trafiać bezpośrednio na stanowiska montażowe, co skraca transport wewnętrzny i przyspiesza produkcję. Wiele zadań przejmują zautomatyzowane systemy i inteligentne roboty, a całość jest zarządzana przez cyfrowe centrum sterowania.
Wyróżnikiem fabryki jest także własny zakład produkcji foteli, który działa jak "zakład w zakładzie". To tutaj powstają siedzenia do wszystkich wersji modeli produkowanych w Monachium.
Z kolei akumulatory szóstej generacji do BMW i3 będą dostarczane są z nowej fabryki w Irlbach-Strasskirchen w Dolnej Bawarii. Natomiast silniki elektryczne powstają w austriackim Steyr, gdzie BMW od dekad produkuje układy napędowe. Wszystkie kluczowe elementy napędu elektrycznego są wytwarzane na miejscu, a obudowy silników dostarcza odlewnia aluminium w Landshut.
Początek produkcji BMW i3
Produkcja nowego BMW i3 w fabryce w Monachium rozpocznie się w sierpniu. Z czasem dołączą do niego inne elektryczne modele z serii Neue Klasse w tym również i3 Touring, czyli wersja kombi.