W skrócie Fabryka BMW w Monachium przeszła gruntowną modernizację i będzie produkować wyłącznie samochody elektryczne od 2027 roku.

Stopień automatyzacji w nowej nadwoziowni sięga 98 procent, a kluczowe procesy są wspierane przez sztuczną inteligencję i cyfrowe systemy kontroli.

Produkcja nowego BMW i3 rozpocznie się w fabryce w sierpniu, a akumulatory szóstej generacji będą dostarczane z fabryki w Irlbach-Strasskirchen.

Fabryka BMW w Monachium ma już 104 lata i zaczynała od budowy motocykli (BMW R 32), później produkowano tam silniki samolotowe (od roku 1934), a w 1952 roku z linii montażowej zjechał pierwszy w historii zakładu samochód - BMW 501. Rok 1962 z kolei to początek produkcji BMW 1500, a więc pierwszego modelu z serii Neue Klasse, która stała się podstawą sukcesu marki.

Co produkuje fabryka BMW w Monachium?

Obecnie fabryka w Monachium produkuje wszystkie warianty serii 3 oraz serii 4 - w tym także elektryczne i4. W ostatnich latach przechodziła ona gruntowną modernizację, przygotowującą ją do produkcji modeli z nowej serii Neue Klasse, która ma ponownie zapewnić duży sukces BMW w trudnych czasach, tym razem wynikających z elektromobilnej transformacji.

Co istotne, przebudowa odbywała się bez wstrzymywania produkcji, która w szczytowych momentach sięgała nawet tysiąca samochodów dziennie. Łączna wartość inwestycji w przekształcenie monachijskiego zakładu sięga około 650 mln euro. Przedstawiciele BMW nie ukrywają, że było to ogromne wyzwanie, ale i niełatwa decyzja.

Gdy fabryka powstawała, umiejscowiono ją kilka kilometrów na północ od centrum Monachium. Dzisiaj znajduje się w centrum miasta, co rodzi wiele problemów, a największym z nich jest brak możliwości rozbudowy i zwiększenia powierzchni zakładu. Mimo to władze BMW postanowiły zainwestować w modernizację fabryki. Po części z uwagi na to, jak ważnym jest ona symbolem dla marki oraz dla miasta, ale głównie z uwagi na pracowników. Przeniesienie produkcji do innych zakładów oznaczałoby dla nich przymusową przeprowadzkę lub zwolnienie, a dla producenta stratę sporej części wysoko wykwalifikowanej kadry.

Fabryka BMW w Monachium będzie produkować tylko samochody elektryczne

Kolejną ważną decyzją było to, aby od 2027 roku zakład BMW w Monachium produkował wyłącznie samochody w pełni elektryczne. W kontekście ostatnich lat, kiedy zakłady zajmujące się wyłącznie elektrykami zmuszane były do częstych przestojów, jest to odważne posunięcie. Przedstawiciele BMW przekonują jednak, że pozwoli to na dalszy wzrost wydajności i obniżenie kosztów.

BMW i3 bazuje na nowej platformie dla modeli Neue Klasse

Już po uruchomieniu produkcji samego tylko i3 całkowite koszty mają spaść o kolejne 10 proc., poniżej poziomu obecnej generacji pojazdów. W osiągnięciu tego celu pomagają nie tylko zoptymalizowane procesy i automatyzacja, ale też sama architektura pojazdów Neue Klasse.

Jak zmieniła się fabryka w Monachium?

Na około jednej trzeciej powierzchni fabryki powstała nowa nadwoziownia, nowoczesna linia montażu oraz nowe obszary logistyczne. W samej nadwoziowni pracuje około 800 robotów przemysłowych, a stopień automatyzacji sięga 98 procent. Ograniczenie liczby procesów łączenia elementów upraszcza produkcję i poprawia jakość. Sam budynek spełnia wysokie normy energooszczędności i korzysta z własnej instalacji fotowoltaicznej.

Produkcja nadwozia BMW i3 jest w 98 proc. zautomatyzowana

W lakierni z kolei kluczowe procesy są stale monitorowane przez systemy oparte na sztucznej inteligencji. Automatyczna kontrola i korekta powierzchni pozwalają wykrywać nawet najmniejsze niedoskonałości w trakcie produkcji. Całość uzupełniają rozwiązania odzyskujące ciepło, energię oraz pozwalające na oszczędzanie wody.

Miejsce dawnej produkcji silników spalinowych zajęła nowa hala montażu modeli Neue Klasse. Procesy są tu w pełni cyfrowe, a BMW i3 już na etapie produkcji przekazuje do systemu dane o stanie nawet 20 tys. elementów. Pozwala to poprawić jakość, a jednocześnie uprościć procedury, którymi muszą się kierować pracownicy.

Sekcja logistyki w zakładzie BMW w Monachium obsługuje każdego dnia około 2,5 mln części. Docelowo większość z nich będzie trafiać bezpośrednio na stanowiska montażowe, co skraca transport wewnętrzny i przyspiesza produkcję. Wiele zadań przejmują zautomatyzowane systemy i inteligentne roboty, a całość jest zarządzana przez cyfrowe centrum sterowania.

Wyróżnikiem fabryki jest także własny zakład produkcji foteli, który działa jak "zakład w zakładzie". To tutaj powstają siedzenia do wszystkich wersji modeli produkowanych w Monachium.

Tak wygląda jedno ogniwo z akumulatora BMW i3

Z kolei akumulatory szóstej generacji do BMW i3 będą dostarczane są z nowej fabryki w Irlbach-Strasskirchen w Dolnej Bawarii. Natomiast silniki elektryczne powstają w austriackim Steyr, gdzie BMW od dekad produkuje układy napędowe. Wszystkie kluczowe elementy napędu elektrycznego są wytwarzane na miejscu, a obudowy silników dostarcza odlewnia aluminium w Landshut.

Początek produkcji BMW i3

Produkcja nowego BMW i3 w fabryce w Monachium rozpocznie się w sierpniu. Z czasem dołączą do niego inne elektryczne modele z serii Neue Klasse w tym również i3 Touring, czyli wersja kombi.

BMW i3

BMW i3 pierwszy raz z takim napędem. Tylko 11 KM mniej od M3 INTERIA.PL