Spis treści: Fabryka w Melfi zaczynała od produkcji Fiata Punto Trzy modele na jednej linii - tak Włosi produkują auta W Melfi powstają komponenty nie tylko do europejskich modeli Kiedy nowy Jeep Compass pojawi się w Polsce?

Fabryka w Melfi zaczynała od produkcji Fiata Punto

Fabryka w Melfi na południu Włoch rozpoczęła pracę w 1993 roku i produkowana była tam pierwsza generacja Fiata Punto. Dwa lata później dołączyła do niego Lancia Ypsilon, a potem powstawały tu także Lancia Musa oraz Fiat Grande Punto.

Prawdziwym przełomem dla zakładu był rok 2014, kiedy to rozpoczęła się tam produkcja Jeepa Renegade. Było to duże wydarzenie, jako że fabryka w Melfi stała się pierwszym miejscem poza Ameryką Północną, gdzie produkowano model tej amerykańskiej marki. Później dołączył do niego Compass i do dziś powstało tu ponad 2,3 mln samochodów marki Jeep.

Obecnie fabryka Stellantis Melfi zajmuje powierzchnię 1,9 mln metrów kwadratowych, a pracuje tu 5 tys. osób. Przez wszystkie lata działalności wyprodukowano tu ponad 8,3 mln pojazdów. Obecnie powstaje tu Renegade, a także spokrewniony z nim Fiat 500X (wycofany z europejskich rynków w 2024 roku). Produkowano tu także Compassa i właśnie z taśm zaczęły zjeżdżać egzemplarze jego najnowszej, trzeciej generacji.

Trzy modele na jednej linii - tak Włosi produkują auta

Miejsce produkcji nowego Compassa nie jest przypadkowe i wynika ono nie tylko z tego, że poprzednik również powstawał w Melfi. Najnowsza odsłona tego kompaktowego SUV-a została w pełni zaprojektowana i opracowana we Włoszech, więc nic dziwnego, że i tutejsza fabryka została wybrana na miejsce produkcji.

Compass oparty jest na platformie STLA Medium, którą znamy już choćby z Peugeotów 3008 i 5008 oraz Opla Grandlanda, ale dla zakładu w Melfi jest to pierwszy model korzystający z tej architektury. Oznaczało to sporo zmian i modernizacji w fabryce, ale wcale nie polegały one na tworzeniu nowych linii montażowych.

Nowy Jeep Compass jest jednym z trzech modeli obecnie produkowanych w zakładzie w Melfi Jeep materiały prasowe

Przedstawiciele Jeepa podkreślają, że ich linie są "ultraelastyczne", co może brzmieć jak hiperbola, ale wbrew pozorom nie jest określeniem przesadzonym. A to dlatego, że na jednej linii powstają jednoczenie wszystkie trzy modele - Renegade, 500X oraz nowy Compass. Nie jest to oczywiście rzecz niespotykana, aby różne modele znajdowały się na tej samej linii, ale dająca fabryce wyraźną przewagę.

Produkcję można dzięki temu łatwo i na bieżąco dostosowywać do aktualnej sytuacji rynkowej, płynnie zmieniając proporcje produkcji poszczególnych modeli oraz wersji silnikowych. Przedstawiciele Jeepa podczas oprowadzania po fabryce podkreślali też, że możliwe jest również szybkie przestawienie się na produkcję aut wyłącznie elektrycznych, choć przy obecnych trendach rynkowych zakładowi w Melfi raczej to nie grozi w najbliższym czasie.

W Melfi powstają komponenty nie tylko do europejskich modeli

Tak duża elastyczność produkcji wynika również z tego, że fabryka jest niemal samowystarczalna, wytwarzając na miejscu wszystkie potrzebne komponenty. Łącznie z akumulatorami do układów hybrydowych oraz aut elektrycznych.

W Melfi znajduje się też osobny oddział zajmujący się plastikowymi odlewami, produkujący elementy z tworzyw sztucznych takie jak zderzaki, listwy nadwozia, ale także deski rozdzielcze. Ten oddział obsługuje zresztą nie sam tylko zakład, którego jest częścią. Tworzone są tu także elementy dla innych modeli koncernu Stellantis, takie jak zderzaki do modeli DS, albo deski rozdzielcze do sprzedawanego w USA Dodge'a Horneta (będącego bliźniakiem Alfy Romeo Tonale).

W przypadku kokpitu nowego Jeepa Compassa konieczne było przygotowanie zupełnie nowego stanowiska z robotem, który wykonuje przeszycie deski rozdzielczej. Sam proces wygląda na pierwszy rzut oka dość osobliwie, ponieważ najpierw duże ramię robota przesuwa się to z jednej to z drugiej strony ułożonego przed nim fragmentu kokpitu. Zupełnie jakby robot przyglądał mu się i tak jest w istocie - zainstalowane w ramieniu czujniki sprawdzają dokładność ułożenia elementu i dopiero potem przechodzi do wykonania szwów.

Do pomiaru używany jest system laserowy, który wykorzystywany jest też w innych częściach fabryki w Melfi. Pozwala on na zapewnienie stuprocentowej precyzji w dopasowaniu elementów karoserii podczas montażu. Z kolei do stałego monitorowania profili drzwi wykorzystywane są kamery o wysokiej rozdzielczości. Zakład stale wprowadza także nowe technologie produkcyjne - przykładowo niedawno zaczęto stosować tu proces lakierowania "4-Wet", pozwalający na pominięcie jednej warstwy powłoki lakierniczej.

Kiedy nowy Jeep Compass pojawi się w Polsce?

Nowy Jeep Compass produkowany jest wyłącznie w fabryce w Melfi i stąd trafiać będzie do 60 krajów na całym świecie, łącznie z krajami afrykańskimi, Azją oraz Australią i Nową Zelandią. W Polsce można już go zamawiać, a pierwsze egzemplarze pojawią się na naszych drogach w pierwszym kwartale przyszłego roku.

Jeep Avenger w nowej wersji. Trzy silniki i 145 KM za 145 tys. zł Maciej Olesiuk INTERIA.PL