WhatsApp w CarPlay w nowej odsłonie. Kierowcy dostają więcej funkcji
Czy komunikator może realnie skrócić czas obsługi systemu w trakcie jazdy? Najnowsza aktualizacja WhatsAppa dla Apple CarPlay pokazuje, że nawet niewielkie zmiany w interfejsie mogą mieć praktyczne znaczenie za kierownicą.
W skrócie
- WhatsApp otrzymał dużą aktualizację dla systemu Apple CarPlay, pozwalającą na obsługę aplikacji przez ekran samochodu.
- Po aktualizacji kierowca ma szybki dostęp do ekranu informacji o kontakcie, historii połączeń oraz listy ulubionych osób.
- Aplikacja jest uproszczona względem wersji mobilnej i działa wyłącznie w samochodach z Apple CarPlay, wymagając iPhone’a.
WhatsApp w CarPlay - kierowcy dostają nowy sposób obsługi
WhatsApp otrzymał dużą aktualizację dla Apple CarPlay, czyli systemu pozwalającego obsługiwać funkcje iPhone'a na ekranie systemu multimedialnego samochodu.
Dotychczas korzystanie z komunikatora w aucie było mocno ograniczone. Kierowcy mogli głównie wydawać polecenia głosowe Siri, odsłuchiwać wiadomości i wykonywać połączenia, bez dostępu do rozbudowanego interfejsu. Po aktualizacji aplikacja zaczyna działać bardziej jak klasyczne narzędzie dostępne bezpośrednio w systemie infotainment.
Nowe funkcje WhatsApp w samochodzie - szybki dostęp do kontaktów
Najważniejsze zmiany dotyczą organizacji funkcji. Kierowca otrzymuje dostęp do:
- ekranu informacji o kontakcie,
- historii połączeń,
- listy ulubionych osób.
To właśnie te elementy decydują o czasie obsługi podczas jazdy. Zamiast kilku komend głosowych wystarczy kilka operacji na ekranie systemu multimedialnego. Oznacza to szybsze nawiązywanie połączeń i prostsze zarządzanie kontaktami bez konieczności sięgania po telefon.
WhatsApp CarPlay aktualizacja - mniej poleceń głosowych, więcej kontroli
Największa zmiana dotyczy sposobu obsługi. WhatsApp przestaje być zależny wyłącznie od sterowania głosowego i oferuje bardziej przewidywalny interfejs.
Układ aplikacji jest zbliżony do innych rozwiązań dostępnych w CarPlay, co skraca czas potrzebny na wykonanie podstawowych czynności. Ma to znaczenie z punktu widzenia bezpieczeństwa - systemy tego typu projektowane są tak, by ograniczać odrywanie wzroku od drogi.
Jednocześnie aplikacja nadal pozostaje uproszczona względem wersji mobilnej. Nie oferuje pełnej obsługi czatów ani swobodnego pisania wiadomości - funkcje ograniczono do szybkich interakcji, takich jak połączenia i podstawowa komunikacja.
Rozwiązanie działa wyłącznie w samochodach wyposażonych w Apple CarPlay i wymaga iPhone'a. Warto przy tym pamiętać, że nie wszystkie starsze modele aut obsługują ten system. Sama aplikacja pozostaje darmowa.