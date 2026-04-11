WhatsApp w CarPlay w nowej odsłonie. Kierowcy dostają więcej funkcji

Paula Lazarek

Czy komunikator może realnie skrócić czas obsługi systemu w trakcie jazdy? Najnowsza aktualizacja WhatsAppa dla Apple CarPlay pokazuje, że nawet niewielkie zmiany w interfejsie mogą mieć praktyczne znaczenie za kierownicą.

Ekran Apple CarPlay w samochodzie z widocznymi ikonami Yanosik, Telefon, Spotify i WhatsApp oraz panelem sterowania.
Aktualizacja WhatsApp dla Apple CarPlay - co się zmieniło w samochodzie?

W skrócie

  • WhatsApp otrzymał dużą aktualizację dla systemu Apple CarPlay, pozwalającą na obsługę aplikacji przez ekran samochodu.
  • Po aktualizacji kierowca ma szybki dostęp do ekranu informacji o kontakcie, historii połączeń oraz listy ulubionych osób.
  • Aplikacja jest uproszczona względem wersji mobilnej i działa wyłącznie w samochodach z Apple CarPlay, wymagając iPhone’a.
  • Więcej podobnych informacji znajdziesz na stronie głównej serwisu

WhatsApp w CarPlay - kierowcy dostają nowy sposób obsługi

WhatsApp otrzymał dużą aktualizację dla Apple CarPlay, czyli systemu pozwalającego obsługiwać funkcje iPhone'a na ekranie systemu multimedialnego samochodu.

Dotychczas korzystanie z komunikatora w aucie było mocno ograniczone. Kierowcy mogli głównie wydawać polecenia głosowe Siri, odsłuchiwać wiadomości i wykonywać połączenia, bez dostępu do rozbudowanego interfejsu. Po aktualizacji aplikacja zaczyna działać bardziej jak klasyczne narzędzie dostępne bezpośrednio w systemie infotainment.

Nowe funkcje WhatsApp w samochodzie - szybki dostęp do kontaktów

Najważniejsze zmiany dotyczą organizacji funkcji. Kierowca otrzymuje dostęp do:

  • ekranu informacji o kontakcie,
  • historii połączeń,
  • listy ulubionych osób.

To właśnie te elementy decydują o czasie obsługi podczas jazdy. Zamiast kilku komend głosowych wystarczy kilka operacji na ekranie systemu multimedialnego. Oznacza to szybsze nawiązywanie połączeń i prostsze zarządzanie kontaktami bez konieczności sięgania po telefon.

WhatsApp CarPlay aktualizacja - mniej poleceń głosowych, więcej kontroli

Największa zmiana dotyczy sposobu obsługi. WhatsApp przestaje być zależny wyłącznie od sterowania głosowego i oferuje bardziej przewidywalny interfejs.

Układ aplikacji jest zbliżony do innych rozwiązań dostępnych w CarPlay, co skraca czas potrzebny na wykonanie podstawowych czynności. Ma to znaczenie z punktu widzenia bezpieczeństwa - systemy tego typu projektowane są tak, by ograniczać odrywanie wzroku od drogi.

Jednocześnie aplikacja nadal pozostaje uproszczona względem wersji mobilnej. Nie oferuje pełnej obsługi czatów ani swobodnego pisania wiadomości - funkcje ograniczono do szybkich interakcji, takich jak połączenia i podstawowa komunikacja.

Rozwiązanie działa wyłącznie w samochodach wyposażonych w Apple CarPlay i wymaga iPhone'a. Warto przy tym pamiętać, że nie wszystkie starsze modele aut obsługują ten system. Sama aplikacja pozostaje darmowa.

Najnowsze