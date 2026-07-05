W skrócie László Gajdos, nowy węgierski minister środowiska, zagroził możliwością zamknięcia fabryk akumulatorów do aut elektrycznych oraz zaostrzeniem kar za łamanie przepisów ekologicznych.

Kontrola w zakładzie Semcorp Hungary Kft w Debreczynie wykazała drastyczne przekroczenie norm aluminium oraz obecność licznych metali w wodach gruntowych.

Ostra postawa rządu może wynikać z nowej polityki premiera Pétera Magyara, jednak całkowite zamknięcie fabryk jest mało prawdopodobne ze względu na ich kluczowe znaczenie dla europejskiego sektora motoryzacyjnego.

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Ostra deklaracja Gajdosa to pokłosie kontroli środowiskowej przeprowadzonej w początku roku na terenie zakładu Semcorp Hungary Kft w Debreczynie we wschodnich Węgrzech. Ewentualne decyzje Węgier w tym zakresie mogą mieć gigantyczne reperkusje dla całej branży motoryzacyjnej w Europie.

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W lutym w fabryce, która produkuje separatory do akumulatorów litowo-jonowych wykorzystywane m.in. w bateriach CATL, doszło do wycieku szkodliwych substancji, które przedostały się do wód gruntowych. Chiński właściciel zakładu - Sempcorp (Yunnan Energy New Material) - tłumaczył, że wyciek składał się wyłącznie z kondensatu i "nie zawierał szkodliwych zanieczyszczeń".

Wyniki kontroli środowiskowej wstrząsnęły węgierską opinią publiczną. Jak poinformował lokalny "Debreciner", stężenia aluminium w wodach gruntowych ponad 13 000 razy przekroczyło dopuszczalny normami poziom. Oprócz tego w wodach gruntowych nieopodal zakładu wykryto też podwyższony poziom kilku metali, w tym: arsenu, cynku, ołowiu, kobaltu, kadmu, niklu, baru, chromu, miedzi, manganu, litu i żelaza.

W opinii lokalnych, które powołują się na badania środowiskowe przeprowadzone przed uruchomieniem fabryki, większość z nich "nie jest pochodzenia naturalnego".

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Minister obiecał też zaostrzenie norm środowiskowych do poziomu, jaki określił mianem "najsurowszego w Europie".

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Twarde stanowisko może zapowiadać zmianę podejścia węgierskich władz do chińskich inwestycji. W ostatnich latach rządów Victor Orban starał się za wszelką cenę zachęcić chińskie firmy z sektora motoryzacyjnego do inwestowania na Węgrzech, często popadając w otwarty konflikt z Komisją Europejską.

Taka polityka zaowocowała inwestycjami wartość ponad 26 mld euro, a same Węgry stały się przyczółkiem chińskiej motoryzacji w Europie. To właśnie na Węgrzech powstaje dziś np. pierwsza w tej części świata fabryka chińskich samochodów koncernu BYD.

W efekcie Węgry stały się w ostatnich latach jednym z najważniejszych europejskich centrów produkcji akumulatorów trakcyjnych dla aut elektrycznych. Na inwestycje w tym kraju zdecydowały się m.in.: CATL, EVE Energy, Sunwoda, Semcorp, Huayou i wielu innych chińskich dostawców sektora bateryjnego.

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Ostra reakcja nowych węgierskich może być efektem polityki nowego premiera - Pétera Magyar - który obejmując władzę w początku maja 2025 roku zapowiedział m.in. "odbudowę relacji z Brukselą". Zdecydowane wypowiedzi ministra László Gajdos wpisują się też w bieżącą walkę polityczną na arenie wewnętrznej i rozliczanie ostatnich 16 lat rządów Fideszu i Victora Orbana.

Mimo twardych deklaracji widmo zamknięcia chińskich fabryk akumulatorów do samochodów elektrycznych na Węgrzech wydaje się jednak skrajnie mało prawdopodobne. W wyniku chińskich inwestycji Węgry stały się bowiem jednym z głównych dostawców komponentów dla pojazdów elektrycznych budowanych Europie Środkowej. Gdyby lokalne władze zdecydowały się na drastyczne kroki i zamknięcie lokalnych zakładów, konsekwencje dotknęłyby cały sektor produkcji samochodów elektrycznych w UE.

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Wyciek z lutego to nie pierwszy "incydent środowiskowy" z Semcorp Hungary Kft w roli głównej. W 2025 roku produkcja w zakładzie została ograniczona po tym, jak okazało się, że emisje substancji szkodliwych przekraczały limity określone w pozwoleniu środowiskowym. O destrukcyjnym wpływie fabryki na środowisko (np. wykrycie w okolicy skażenia rozpuszczalnikami) wcześniej donosiły też m.in. lokalne organizacje społeczne i Greenpeace.

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