W skrócie Alpejski tunel św. Gotarda w Szwajcarii zostanie tymczasowo zamknięty nocami w czerwcu 2026 roku, co spowoduje utrudnienia dla kierowców podróżujących przez Europę.

Zamknięcia obejmą 12 nocy między 8 a 26 czerwca w trzech etapach, a ruch zostanie skierowany na objazdy z dodatkowymi ograniczeniami dla pojazdów ciężarowych.

Objazd przez trasę A13 oraz przełęcz św. Gotarda może być wolniejszy i trudniejszy, a planowanie przejazdu w godzinach dziennych jest rekomendowane.

Więcej podobnych informacji znajdziesz na stronie głównej serwisu , otwiera się w nowym oknie

Kluczowa przeprawa w Alpach pod presją remontów

Tunel św. Gotarda ma 17 kilometrów długości i został oddany do użytku w 1980 roku. Przebiega pod przełęczą o tej samej nazwie i stanowi część trasy E35 oraz szwajcarskiej autostrady A2. Dla europejskiego ruchu tranzytowego jest to jeden z najważniejszych korytarzy komunikacyjnych, z którego regularnie korzystają miliony kierowców podróżujących do Włoch i południowej Francji. Szczególnie w sezonie wakacyjnym.

Z biegiem lat obiekt przestał jednak spełniać współczesne standardy infrastrukturalne. Kierowcy od dawna zwracali uwagę na częste korki przed wjazdami oraz narastające problemy z przepustowością. Władze Szwajcarii zdecydowały więc o przeprowadzeniu prac modernizacyjnych, które mają poprawić bezpieczeństwo i płynność ruchu w przyszłości. Równolegle tunel zostanie poddany rutynowym pracom utrzymaniowym, obejmującym m.in. czyszczenie oraz przeglądy techniczne.

Nocne zamknięcia i objazdy przez przełęcz

Jak poinformował niemiecki automobilklub ADAC, plan prac obejmuje łącznie 12 nocy w czerwcu 2026 roku, podczas których tunel będzie zamykany w godzinach od 20:00 do 5:00 następnego dnia. W tym czasie ruch zostanie skierowany na wyznaczone objazdy.

Zamknięcia podzielono na trzy etapy:

od 8 do 12 czerwca,

od 15 do 19 czerwca,

od 22 do 26 czerwca.

W każdym z tych okresów prace będą prowadzone nocą przez cztery kolejne doby. Dodatkowo w trakcie robót obowiązywać będą ograniczenia dla ruchu ciężkiego. Pojazdy o masie powyżej 3,5 tony nie będą mogły korzystać z objazdów, a ciężarówki po godzinie 20:00 nie zostaną wpuszczone na trasę.

Ograniczenia dla tranzytu i konsekwencje dla podróżnych

Drogowcy podkreślają, że w czasie prac kierowcy mogą skorzystać z objazdu trasą A13 (Chur - Bellinzona przez San Bernardino). W niektórych przypadkach alternatywą może być również przełęcz Simplon, szczególnie gdy inne trasy będą przeciążone.

Możliwa jest także podróż przez samą przełęcz św. Gotarda, jednak zasadniczo nie jest ona rekomendowana dla pojazdów z przyczepami kempingowymi. Trasa ta bywa zamykana w chłodniejszych miesiącach, a jej warunki są bardziej wymagające niż przejazd tunelem.

Warto mieć także na uwadze, że choć drogi objazdowe oferują malownicze widoki, są znacznie bardziej wymagające i wolniejsze niż przejazd tunelem. ADAC ostrzega, że może to prowadzić do zwiększonego natężenia ruchu oraz wydłużenia czasu podróży w szczycie sezonu.

Lepiej jechać w trakcie dnia. Niebawem nowe opłaty?

Władze Szwajcarii podkreślają, że prace zaplanowano w taki sposób, aby nie kolidowały z najbardziej intensywnym okresem wakacyjnym w lipcu i sierpniu. Mimo to już czerwcowe zamknięcia mogą na początku sezonu wywołać poważne utrudnienia dla osób podróżujących na południe Europy. Eksperci zalecają staranne planowanie przejazdu przez Alpy oraz pokonywanie tego odcinka w godzinach dziennych.

Jednocześnie warto przypomnieć, że Szwajcaria od pewnego czasu rozważa wprowadzenie dodatkowej opłaty dla kierowców zagranicznych w wysokości 23 euro za przejazd tunelem, niezależnie od obowiązkowej winiety. Ma to na celu ograniczenie ruchu tranzytowego, który nie przynosi znaczących korzyści gospodarczych, a jednocześnie znacząco obciąża infrastrukturę.

To Porsche waży 2,5 tony. Sprawdziłem, czy czuć to za kierownicą INTERIA.PL