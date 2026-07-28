Ważna zmiana w oświetleniu auta. Nowe zasady już obowiązują

W skrócie Od lipca 2026 roku nowe samochody w unii europejskiej muszą mieć światła stop, które pulsują podczas gwałtownego hamowania, zamiast świecić światłem ciągłym.

Przepisy dotyczą wyłącznie nowo rejestrowanych pojazdów, więc właściciele samochodów już poruszających się po drogach nie muszą wprowadzać żadnych modyfikacji w oświetleniu.

System adaptacyjnego awaryjnego światła hamowania uruchamia się automatycznie przy prędkości powyżej 50 km/h, gdy hamowanie jest na tyle gwałtowne, by ostrzec innych kierowców.

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Od połowy 2026 roku każdy nowy samochód dopuszczany do sprzedaży i homologowany na terenie Unii Europejskiej musi spełniać dodatkowe wymagania dotyczące oświetlenia. Nowe regulacje obejmują sposób działania świateł stopu w sytuacjach awaryjnych, gdy kierowca jest zmuszony do bardzo mocnego hamowania.

To kolejna zmiana w przepisach dotyczących obowiązkowego wyposażenia aut. Tym razem ustawodawcy skupili się na zwiększeniu skuteczności ostrzegania innych uczestników ruchu o nagłym zagrożeniu na drodze. Co jednak istotne - nowe przepisy nie oznaczają obowiązku przerabiania samochodów, które już poruszają się po drogach. Właściciele używanych aut nie muszą więc montować nowych rozwiązań ani modyfikować fabrycznego oświetlenia.

Kiedy światła stopu zaczną migać?

Nowe rozwiązanie funkcjonuje pod nazwą adaptacyjnego awaryjnego światła hamowania. System działa automatycznie i uruchamia się wyłącznie w określonych warunkach. Najczęściej następuje to podczas hamowania z prędkości przekraczającej 50 km/h, gdy opóźnienie osiąga około 6-7 m/s2.

Takie parametry oznaczają już nie zwykłe zmniejszanie prędkości, lecz gwałtowny manewr awaryjny. Właśnie wtedy tylne światła stopu zaczynają emitować kilka błysków na sekundę. W części samochodów system przewiduje także kolejny etap ostrzegania - po zakończeniu intensywnego hamowania mogą automatycznie włączyć się światła awaryjne, aby jeszcze wyraźniej zasygnalizować niebezpieczną sytuację kierowcom znajdującym się dalej za pojazdem.

Dlaczego pulsujące światło jest skuteczniejsze?

Zmiana sposobu działania świateł stopu nie jest przypadkowa. Wynika z tego, w jaki sposób ludzki wzrok odbiera bodźce. Elementy, które zmieniają intensywność lub pulsują, są zauważane szybciej niż światło świecące jednostajnie.

W praktyce oznacza to, że kierowca jadący za samochodem ma większą szansę wcześniej dostrzec gwałtowne hamowanie poprzedzającego pojazdu. Nawet niewielkie skrócenie czasu reakcji może mieć duże znaczenie, ponieważ pozwala szybciej rozpocząć hamowanie i zmniejsza ryzyko najechania na tył auta.

Rozwiązanie znane od lat stanie się standardem

Choć obowiązek stosowania adaptacyjnego światła hamowania wszedł w życie dopiero w lipcu 2026 roku, technologia nie jest nowością. Od pewnego czasu wykorzystywali ją przede wszystkim producenci samochodów klasy premium, oferując ją jako element wyposażenia lub część rozbudowanych systemów wspomagających kierowcę.

Nowe przepisy sprawiają jednak, że rozwiązanie przestaje być zarezerwowane dla droższych modeli. Od teraz będzie wymagane we wszystkich nowych samochodach wprowadzanych na rynek Unii Europejskiej, niezależnie od segmentu, klasy czy ceny pojazdu.