Ważna zmiana od 10 czerwca. Chodzi o nowe tablice rejestracyjne
Ministerstwo Infrastruktury szykuje nowy wzór zmniejszonych tablic rejestracyjnych, który obowiązywać ma już od 10 czerwca. Pomysł polega na odwróceniu obecnie wykorzystywanego schematu, by zwiększyć liczbę możliwych kombinacji. To odpowiedź na rosnącą liczbę używanych samochodów importowanych do Polski m.in. z USA czy Kanady.
W skrócie
- Ministerstwo Infrastruktury wprowadza nowy wzór zmniejszonych tablic rejestracyjnych od 10 czerwca, zmieniając obecny schemat w celu zwiększenia liczby możliwych kombinacji.
- Zmiana układu na zmniejszonych tablicach rejestracyjnych polega na odwróceniu kolejności wyróżnika pojazdu i województwa, co pozwoli podwoić pojemność rejestracyjną.
- Nowe przepisy obejmują również dodanie czterech nowych wyróżników do tablic dla pojazdów zabytkowych z powiatu chełmińskiego i tarnogórskiego.
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Z danych IBRM Samar wynika, że w 2025 roku w Polsce zarejestrowano 76 996 używanych samochodów sprowadzonych z USA. To aż o 12,9 proc. więcej niż przed rokiem. Same Stany Zjednoczone są już trzecim - po Niemczech (492,7 tys. rejestracji) i Francji (99,0 tys. rejestracji) - kierunkiem, z którego Polacy najczęściej importują do kraju używane auta. W tej kategorii USA wyprzedzają już m.in.: Belgię (62,1 tys. rejestracji), Holandię (47,3 tys. rejestracji czy Włochy (36,8 tys. rejestracji).
Chociaż wiele z importowanych z USA to pojazdy europejskich marek, jak Audi, BMW czy Volvo, rosnący import aut z tego kierunku może wkrótce stanowić duży problem dla organów rejestrujących.
W samochodach "made in USA" często spotkamy zmniejszone - w stosunku do europejskich standardów - miejsce na tablice rejestracyjną. W efekcie część właścicieli decyduje się na montaż tzw. "zmniejszonych tablic rejestracyjnych", a te - ze względu na swoją formę - oferują znacznie mniej kombinacji cyfr i numerów.
Nowy wzór tablic rejestracyjnych w Polsce. Takich jeszcze nie widziałeś
W związku z tym Ministerstwo Infrastruktury przygotowało nowelizację przepisów, która wprowadza nowy wzór zmniejszonych tablic rejestracyjnych. Oprócz tego, proponowane przez resort zmiany dotknąć też mają tablic przeznaczonych dla pojazdów historycznych.
W uzasadnieniu do projektu rozporządzenia czytamy, że w przypadku zmniejszonych tablic rejestracyjnych zwiększona pojemność rejestracyjna ma zostać uzyskana "poprzez odwrócenie układu wyróżników pojazdu i województwa".
Przedstawiciele Ministerstwa Infrastruktury tłumaczą, że zmiana to efekt starań Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy, który zwraca uwagę na szybko wyczerpujące się kombinacje numerów dla - szeroko rozumianych - samochodów "amerykańskich".
Nowe zmniejszone tablice rejestracyjne. Co się zmienia?
Przypomnijmy - każda tablica rejestracyjna tworzona jest w ramach czytelnego schematu. Na klasycznych rejestracjach o "standardowych wymiarach" znajdziemy kolejno:
- symbol UE i logo PL,
- literę będącą wyróżnikiem województwa,
- literę będącą wyróżnikiem powiatu,
- ciąg 5 znaków - cyfr i liter - stanowiący tzw. "wyróżnik pojazdu"
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W przypadku standardowych tablic mamy więc kombinację składającą się z siedmiu znaków.
Dla porównania, tablice rejestracyjne zmniejszone składają się z czterech znaków. Licząc od lewej znajdziemy na nich:
- symbol UE i logo PL,
- literę - wyróżnik województwa (np. W - mazowieckie, D - dolnośląskie)
- kombinację trzech cyfr i liter, czyli "wyróżniki pojazdu".
Przykład obecnie stosowanej tablicy zmniejszonej: W 124
Pomysł Ministerstwa Infrastruktury polega na dopuszczeniu drugiego wzoru odwracającego obecny układ.
Z lewej strony tablicy umieszczany byłby, odwrotnie niż obecnie, wyróżnik pojazdu, natomiast z prawej strony wyróżnik
W prosty sposób podwoi to pojemność rejestracyjną i pozwoli - przynajmniej czasowo - rozwiązać problem z wyczerpującą się liczbą kombinacji. W takim przypadku, licząc od lewej, na tablicy znajdować się będą:
- symbol UE i logo PL,
- kombinacja trzech cyfr i liter, czyli "wyróżniki pojazdu",
- litera - wyróżnik województwa (np. W - mazowieckie, D - dolnośląskie).
Przykład zmniejszonej tablicy rejestracyjnej nowego wzoru: 124W
Tablice dla samochodów zabytkowych. Dwa nowe wyróżniki
Szykowane właśnie rozporządzenie, które ma zacząć obowiązywać od 10 czerwca, wprowadza też drobne zmiany w tablicach rejestracyjnych dla pojazdów zabytkowych. W tym przypadku chodzi o wprowadzenie dwóch czterech nowych wyróżników:
- CE, CM dla powiatu chełmińskiego, na wniosek Starosty Chełmińskiego,
- TR, TN dla powiatu tarnogórskiego, na wniosek Starosty Tarnogórskiego.