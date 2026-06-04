W skrócie Ministerstwo Infrastruktury wprowadza nowy wzór zmniejszonych tablic rejestracyjnych od 10 czerwca, zmieniając obecny schemat w celu zwiększenia liczby możliwych kombinacji.

Zmiana układu na zmniejszonych tablicach rejestracyjnych polega na odwróceniu kolejności wyróżnika pojazdu i województwa, co pozwoli podwoić pojemność rejestracyjną.

Nowe przepisy obejmują również dodanie czterech nowych wyróżników do tablic dla pojazdów zabytkowych z powiatu chełmińskiego i tarnogórskiego.

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Z danych IBRM Samar wynika, że w 2025 roku w Polsce zarejestrowano 76 996 używanych samochodów sprowadzonych z USA. To aż o 12,9 proc. więcej niż przed rokiem. Same Stany Zjednoczone są już trzecim - po Niemczech (492,7 tys. rejestracji) i Francji (99,0 tys. rejestracji) - kierunkiem, z którego Polacy najczęściej importują do kraju używane auta. W tej kategorii USA wyprzedzają już m.in.: Belgię (62,1 tys. rejestracji), Holandię (47,3 tys. rejestracji czy Włochy (36,8 tys. rejestracji).

Chociaż wiele z importowanych z USA to pojazdy europejskich marek, jak Audi, BMW czy Volvo, rosnący import aut z tego kierunku może wkrótce stanowić duży problem dla organów rejestrujących.

W samochodach "made in USA" często spotkamy zmniejszone - w stosunku do europejskich standardów - miejsce na tablice rejestracyjną. W efekcie część właścicieli decyduje się na montaż tzw. "zmniejszonych tablic rejestracyjnych", a te - ze względu na swoją formę - oferują znacznie mniej kombinacji cyfr i numerów.

Nowy wzór tablic rejestracyjnych w Polsce. Takich jeszcze nie widziałeś

W związku z tym Ministerstwo Infrastruktury przygotowało nowelizację przepisów, która wprowadza nowy wzór zmniejszonych tablic rejestracyjnych. Oprócz tego, proponowane przez resort zmiany dotknąć też mają tablic przeznaczonych dla pojazdów historycznych.

W uzasadnieniu do projektu rozporządzenia czytamy, że w przypadku zmniejszonych tablic rejestracyjnych zwiększona pojemność rejestracyjna ma zostać uzyskana "poprzez odwrócenie układu wyróżników pojazdu i województwa".

Nowy wzór zmniejszonych tablic rejestracyjnych materiał zewnętrzny

Przedstawiciele Ministerstwa Infrastruktury tłumaczą, że zmiana to efekt starań Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy, który zwraca uwagę na szybko wyczerpujące się kombinacje numerów dla - szeroko rozumianych - samochodów "amerykańskich".

Nowe zmniejszone tablice rejestracyjne. Co się zmienia?

Przypomnijmy - każda tablica rejestracyjna tworzona jest w ramach czytelnego schematu. Na klasycznych rejestracjach o "standardowych wymiarach" znajdziemy kolejno:

symbol UE i logo PL,

literę będącą wyróżnikiem województwa,

literę będącą wyróżnikiem powiatu,

ciąg 5 znaków - cyfr i liter - stanowiący tzw. "wyróżnik pojazdu"

W przypadku standardowych tablic mamy więc kombinację składającą się z siedmiu znaków.

Dla porównania, tablice rejestracyjne zmniejszone składają się z czterech znaków. Licząc od lewej znajdziemy na nich:

symbol UE i logo PL,

literę - wyróżnik województwa (np. W - mazowieckie, D - dolnośląskie)

kombinację trzech cyfr i liter, czyli "wyróżniki pojazdu".

Przykład obecnie stosowanej tablicy zmniejszonej: W 124

Pomysł Ministerstwa Infrastruktury polega na dopuszczeniu drugiego wzoru odwracającego obecny układ.

Z lewej strony tablicy umieszczany byłby, odwrotnie niż obecnie, wyróżnik pojazdu, natomiast z prawej strony wyróżnik

W prosty sposób podwoi to pojemność rejestracyjną i pozwoli - przynajmniej czasowo - rozwiązać problem z wyczerpującą się liczbą kombinacji. W takim przypadku, licząc od lewej, na tablicy znajdować się będą:

symbol UE i logo PL,

kombinacja trzech cyfr i liter, czyli "wyróżniki pojazdu",

litera - wyróżnik województwa (np. W - mazowieckie, D - dolnośląskie).

Przykład zmniejszonej tablicy rejestracyjnej nowego wzoru: 124W

Tablice dla samochodów zabytkowych. Dwa nowe wyróżniki

Szykowane właśnie rozporządzenie, które ma zacząć obowiązywać od 10 czerwca, wprowadza też drobne zmiany w tablicach rejestracyjnych dla pojazdów zabytkowych. W tym przypadku chodzi o wprowadzenie dwóch czterech nowych wyróżników:

CE, CM dla powiatu chełmińskiego, na wniosek Starosty Chełmińskiego,

TR, TN dla powiatu tarnogórskiego, na wniosek Starosty Tarnogórskiego.





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