W skrócie Od grudnia 2025 roku pracodawcy nie mogą używać sformułowań sugerujących płeć w ogłoszeniach o pracę.

Firmy muszą podawać informację o wysokości wynagrodzenia już na etapie rekrutacji.

Za nieprzestrzeganie nowych przepisów grożą kary ze strony Inspekcji Pracy lub sądu.

Od 24 grudnia 2025 r. obowiązują zmienione przepisy Kodeksu pracy, których wprowadzenie obyło się bez większego echa. Pracodawcy powinni jednak szczegółowo zapoznać się z listą zmian, ponieważ zdecydowana większość ofert pracy w Polsce jest już niezgodna z prawem - nie spełnia bowiem wymogów unijnej dyrektywy 2023/970. Za ich naruszenie Inspektor Państwowej Inspekcji Pracy lub sąd może nałożyć karę.

Warsztaty samochodowe narażone na kary. Nie zatrudnią już "mechanika"

Wśród kluczowych zmian pojawił się zakaz stosowania określeń sugerujących preferowaną płeć kandydata lub nacechowanych płciowo. Okazuje się, że dodanie ogłoszenia "zatrudnię mechanika do warsztatu samochodowego" w teorii naraża właściciela na karę za sugestię, że chodzi wyłącznie o mężczyznę. To jednak nie koniec zmian, które pod koniec ubiegłego roku weszły w życie - pracodawcy zobowiązani są również do przekazania informacji o zarobkach na danym stanowisku już na etapie rekrutacji.

W tym drugim przypadku nadal dopuszczalna jest jednak pewna dowolność, a pracodawcy mogą sprytnie uniknąć podawania jednej konkretnej kwoty, publikując przedział wynagrodzenia możliwego do uzyskania na danym stanowisku lub "widełki" stawki godzinowej.

Nikt już nie zatrudni mechanika. Nowe przepisy obowiązują od 24 grudnia 2025 r.

Oczywiście sytuacja warsztatów samochodowych nie jest odosobniona - ogłoszenia o pracę zmodernizować będą musiały dziesiątki tysięcy firm w Polsce. To pewnego rodzaju nowość nad Wisłą, ponieważ diametralnie zmieni się sposób opisywania stanowisk, które - pomimo, że kobiet w tych zawodach przybywa - przez dekady kojarzone były głównie z mężczyznami.

W ogłoszeniach o pracę nie znajdziemy już zapisu "zatrudnię mechanika", ponieważ będzie on wskazywał na preferowanie jednej płci. Z racji tego, że dla wielu osób tzw. feminatywy - czyli formy żeńskie nazw zawodów, cech i funkcji tworzonych od rzeczowników rodzaju męskiego - nadal brzmią nienaturalnie, pracodawcy będą mogli opisywać stanowiska w sposób neutralny.

Nie należy się zatem spodziewać wysypu ogłoszeń o treści "zatrudnię mechaniczkę, elektromechaniczkę czy elektryczkę". W takich przypadkach rekomendowane będzie stosowanie form opisowych, np. "zatrudnię osobę na stanowisko mechanika - kobieta lub mężczyzna".

Brak dyskryminacji i jawne zarobki. Zmiany w Kodeksie pracy

Poprawne sformułowanie ogłoszenia o pracę to jednak nie wszystko, ponieważ zakaz dyskryminacji płciowej obowiązuje na każdym etapie rekrutacji. Również podczas rozmowy kwalifikacyjnej zabronione jest jednoznaczne wskazywanie, że na dane stanowisko poszukiwana jest wyłącznie kobieta lub mężczyzna. Takie działania także stanowią naruszenie obowiązujących przepisów i podlegają sankcjom.

W kwestii jawności zarobków przepisy dopuszczają sytuację, w której informacja o wynagrodzeniu nie pojawi się bezpośrednio w ogłoszeniu, ale musi zostać przekazana kandydatowi jeszcze przed rozmową kwalifikacyjną. To bardzo dobra wiadomość dla osób szukających pracy, ponieważ przed kluczowym etapem rekrutacji poznają one warunki finansowe i będą mogły zrezygnować z czasochłonnej wizyty u pracodawcy, jeśli oferta okaże się zbyt niska.

Zmiany w Kodeksie pracy. Oto nowości dla osób szukających pracy od 24 grudnia 2025 r.

Od 24 grudnia 2025 r. osoby poszukujące pracy muszą otrzymać od pracodawcy informację o wynagrodzeniu - jego początkowej wysokości lub przedziale - w ogłoszeniu o naborze na stanowisko, przed rozmową kwalifikacyjną lub przed nawiązaniem stosunku pracy, jeżeli nabór nie został ogłoszony albo informacja ta nie została przekazana wcześniej. Pracodawca zobowiązany jest także do stosowania nazw stanowisk neutralnych pod względem płci. Dodatkowo cały proces rekrutacyjny nie może przebiegać w sposób dyskryminujący.

