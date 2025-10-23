Warszawa stawia na prąd. 80 autobusów elektrycznych trafi do stolicy
Warszawa inwestuje w kolejne autobusy elektryczne. Miejskie Zakłady Autobusowe podpisały umowy na dostawę 80 pojazdów zeroemisyjnych. To kolejny krok w modernizacji stołecznej komunikacji i ograniczaniu emisji spalin.
W skrócie
- Warszawa zakupiła 80 nowych autobusów elektrycznych dla miejskiej komunikacji.
- Pojazdy będą w pełni dostosowane do potrzeb pasażerów, oferując klimatyzację, monitoring i udogodnienia dla osób z niepełnosprawnościami.
- Inwestycja jest realizowana dzięki wsparciu z Krajowego Planu Odbudowy, co pozwoli na powiększenie floty ekologicznych autobusów.
80 nowych autobusów elektrycznych dla Warszawy
Do stolicy trafi 50 przegubowych autobusów marki Solaris Bus & Coach oraz 30 dwunastometrowych pojazdów Yutong, dostarczonych przez firmę Busnex. Wszystkie pojazdy będą w pełni elektryczne, a ich wprowadzenie do ruchu planowane jest w najbliższych miesiącach.
Nowe autobusy Solarisa zostaną wyposażone w baterie typu Solaris High Energy, które pozwolą przejechać kilkaset kilometrów na jednym ładowaniu. Producent zastosował nową konstrukcję układu napędowego, eliminując tzw. wieżę silnika - pionową zabudowę z tyłu pojazdu, charakterystyczną dla autobusów spalinowych.
Dzięki rozmieszczeniu napędu i elektroniki sterującej w bocznych sekcjach oraz na dachu zyskano łatwiejszy dostęp serwisowy. Solaris podkreśla, że przeniesienie baterii na dach pozwoliło odzyskać przestrzeń pasażerską i równomierniej rozłożyć masę pojazdu.
Autobusy Yutong E12 zaoferują zasięg przekraczający 400 kilometrów. Producent zapewnia, że pojazdy zostały dostosowane do polskich warunków klimatycznych i miejskich tras o dużym natężeniu ruchu.
Warszawa stawia na komfort pasażerów
Każdy z nowych autobusów spełni wymogi Warszawskiego Transportu Publicznego. Pojazdy będą wyposażone w niską podłogę, klimatyzację o wysokiej wydajności, monitoring wizyjny, elektroniczne tablice informacyjne oraz ładowarki USB dla pasażerów.
Nie zabraknie także udogodnień dla osób z niepełnosprawnościami - autobusy będą dostosowane do potrzeb osób poruszających się na wózkach, niewidomych i niedowidzących.
Inwestycja z Krajowego Planu Odbudowy
Zakup 80 elektrycznych autobusów to część projektu finansowanego z Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności (KPO). Miejskie Zakłady Autobusowe otrzymały bezzwrotne wsparcie w wysokości 236,3 mln zł z funduszy Unii Europejskiej.
W tym roku stołeczny przewoźnik zakontraktował 169 autobusów elektrycznych, z możliwością rozszerzenia zamówienia do 248 pojazdów. W przypadku realizacji tej opcji flota zeroemisyjna w Warszawie przekroczy 500 egzemplarzy.