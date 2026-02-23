W skrócie W Warszawie wdrożono system kamer ANPR do analizy wpływu Strefy Czystego Transportu na ruch w mieście.

Kamery nie służą obecnie do karania, a jedynie do zbierania danych dotyczących rodzaju i emisji pojazdów w strefie.

Od 1 stycznia 2026 roku zaostrzone zostaną przepisy SCT, a określone grupy i pojazdy będą z nich wyłączone.

Powiedzieć, że dotychczasowy system kontrolowania pojazdów wjeżdżających na teren SCT w Warszawie był niewystarczający, to jak nic nie powiedzieć. W minionym roku straż miejska dysponowała zaledwie czterema kamerami do odczytywania tablic rejestracyjnych, więc sama liczba mandatów za nieuprawniony wjazd była minimalna. Patrol ustawiał przed radiowozem urządzenie, które odczytywało numery rejestracyjne, a funkcjonariusze na ekranie sprawdzali na podstawie danych z Centralnej Ewidencji Pojazdów, czy dany samochód spełnia wymogi. Przypomnijmy, że za nieuprawniony wjazd do SCT zgodnie z art. 96c Kodeksu wykroczeń grozi mandat karny w wysokości do 500 zł.

Wykorzystają kamery w Warszawie. Zbadają wpływ SCT

Zarząd Dróg Miejskich w Warszawie wykorzysta kamery działające w ramach Zintegrowanego Systemu Zarządzania Ruchem, które nie tylko monitorują drogi, ale także służą do inteligentnego sterowania sygnalizacją świetlną czy nadawania priorytetu przejazdu autobusom czy tramwajom. Niebawem zostaną użyte również do szeroko zakrojonych badań dotyczących Strefy Czystego Transportu.

Warto zaznaczyć, że urządzenia nie będą odpowiedzialne za kontrolowanie kierowców. Analiza z danych kamer będzie służyła wyłącznie do zbierania informacji oraz sprawdzenia, w jaki sposób wprowadzenie Strefy Czystego Transportu wpłynęło na jakość życia mieszkańców stolicy. Badanie obejmie rodzaj samochodów poruszających się po strefie, kierunki wjazdu i wyjazdu aut ze strefy oraz normy emisji, które spełniają pojazdy poruszające się po strefie.

Nowe kamery nie wystawią mandatów. Za wjazd do SCT kara policja i straż miejska

Kierowcy muszą pamiętać, że samochodem niespełniającym norm mogą wjechać do strefy cztery razy bez narażania się na karę. Dopiero piąty wjazd w tym samym roku kalendarzowym będzie podstawą do ukarania mandatem karnym w wysokości do 500 zł.

Nowe kamery nie będą jednak służyć do tego, aby karać zmotoryzowanych. ZDM w Warszawie podkreśla, że w przyszłości możliwe jest ich wykorzystanie przez służby do nakładania mandatów za nieuprawniony wjazd do SCT, jednakże "wymaga to ich działania i odrębnych ustaleń".

Drugi etap SCT w Warszawie. Jakie samochody nie wjadą od 1 stycznia 2026 r.?

Przypomnijmy, że Strefa Czystego Transportu w Warszawie funkcjonuje od 1 lipca 2024 r. i obejmuje większość Śródmieścia oraz fragmenty sąsiadujących dzielnic - łącznie 37 km kwadratowych, co stanowi około 7 proc. powierzchni stolicy. Nowy system kontroli to jednak nie wszystko, ponieważ od 1 stycznia obowiązują zaostrzone przepisy związane z drugim etapem wdrożenia SCT.

Auta osobowe z silnikiem benzynowym muszą spełniać normę Euro 3 lub być wyprodukowane po 2000 r. (dotychczas obowiązywała norma Euro 2 i rocznik 1997). Natomiast dla pojazdów z silnikiem Diesla obowiązuje norma Euro 5 i rok produkcji od 2009 r. (wcześniej Euro 4 oraz rocznik od 2005 r.).

Etapy wdrażania Strefy Czystego Transportu w Warszawie. UM Warszawa materiały prasowe

Kogo nie obowiązuje SCT w Warszawie?

Szacuje się, że obecnie warunków SCT w Warszawie nie spełnia około 9 proc. pojazdów. Warto przypomnieć, że do strefy można wjechać cztery razy w roku samochodem, który nie spełnia wymogów, a dopiero przy piątym wjeździe zostanie nałożona kara.

Z obostrzeń zwolnione są osoby mieszkające i płacące podatki w stolicy pod warunkiem, że przed 1 stycznia 2024 r. były właścicielami swoich pojazdów - regulacje będą obowiązywały w takim przypadku od trzeciego etapu, który ma wejść w życie w 2028 r.

SCT nie obowiązuje również seniorów, którzy do końca 2023 r. ukończyli 70 lat, a także na stałe wyłączone są pojazdy osób z niepełnosprawnościami, autobusy szkolne, pojazdy zabytkowe oraz pojazdy służb specjalnych.

