Miasto inwestuje w transport publiczny i próbuje ograniczać ruch w centrum. Dane pokazują jednak coś innego - liczba samochodów wjeżdżających do Warszawy rośnie, a system zaczyna się zatykać.

Warszawa przyciąga auta. Skala problemu rośnie z roku na rok

Około 850 tys. samochodów wjeżdżających codziennie do Warszawy to poziom, który jeszcze niedawno był trudny do wyobrażenia. Dane przytoczone przez Wyborczą pokazują, że ruch nie tylko rośnie, ale robi to w tempie, które wyprzedza możliwości infrastruktury.

To efekt kilku nakładających się zjawisk. Najważniejsze to rozlewanie się miasta poza jego granice. Coraz więcej osób mieszka w miejscowościach pod Warszawą, ale pracuje w centrum. W praktyce oznacza to codzienne dojazdy samochodem.

Według ostatniego raportu TomTom, w 2025 r. statystyczny kierowca poruszający się pojazdem po tstolicy w godzinach szczytu stracił w sumie średnio 113 godzin. A średni czas przejazdu 10 km przez centrum miasta w godzinach porannego i wieczornego szczytu to aż 24,5 minuty.

Transport publiczny przegrywa z wygodą i elastycznością

Jeszcze przed pandemią komunikacja miejska była naturalnym wyborem dla dużej części mieszkańców aglomeracji. Dziś coraz częściej przegrywa z samochodem.

Powody są proste - auto daje większą elastyczność, pozwala ominąć przesiadki i skrócić czas podróży. Do tego dochodzi rosnąca popularność pracy hybrydowej, która zmienia rytm przemieszczania się i sprawia, że system transportu zbiorowego jest mniej dopasowany do realnych potrzeb.

Nowy czynnik: "uberyzacja" ruchu

Na liczbę samochodów w ruchu wpływa też rozwój usług przewozowych. Auta działające w modelu Uber, Bolt czy Free Now nie zastępują ruchu - często go generują. Samochody, które wcześniej stały zaparkowany przez większość dnia, dziś krążą po mieście niemal bez przerwy. To zmienia strukturę ruchu - mniej aut prywatnych nie oznacza automatycznie mniej kilometrów przejechanych po mieście. Co więcej, te nowe formy transportu powstały, by zachęcić ludzi do ograniczenia korzystania z własnych aut, ale jak się okazuje, przyciągnęły do siebie wiele osób, które wcześniej korzystały z komunikacji miejskiej.

Miasta próbują ograniczać ruch. Efekt jest odwrotny

Warszawa, podobnie jak inne europejskie metropolie, inwestuje w transport publiczny i próbuje ograniczać ruch samochodowy - m.in. poprzez strefy płatnego parkowania czy zmiany w organizacji ruchu.

Problem polega na tym, że te działania nie nadążają za zmianami społecznymi. Jeśli ktoś mieszka 30-40 km od miasta i nie ma realnej alternatywy transportowej, wybór samochodu nie jest decyzją - tylko koniecznością.

To nie jest tylko problem Warszawy

Choć dane dotyczą stolicy, mechanizm jest znacznie szerszy. Podobne zjawiska widać w innych dużych miastach w Polsce.

Rośnie liczba aut, rośnie liczba przejazdów i rośnie presja na drogi. Jednocześnie koszt utrzymania samochodu idzie w górę, ale nie przekłada się to na spadek popytu.

W praktyce oznacza to jedno - samochód wciąż pozostaje podstawowym środkiem transportu, a próby jego ograniczenia bez realnej alternatywy kończą się wzrostem problemu, a nie jego rozwiązaniem.

