W skrócie Warszawa planuje rozszerzyć Strefę Płatnego Parkowania na nowe obszary kilku dzielnic, obejmując kolejne ulice systematycznie.

Pierwszy etap zmian od września obejmie fragmenty Woli i Pragi-Południe, a w przyszłym roku planowane jest wdrożenie strefy na części Mokotowa i Włoch.

Wprowadzane są także zmiany w opłatach dodatkowych i zasadach płatności, z szacowanymi wpływami strefy na poziomie 18,5 mln zł rocznie.

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Rada m.st. Warszawy przyjęła uchwałę dotyczącą dalszego rozszerzenia Strefy Płatnego Parkowania Niestrzeżonego. Zmiany obejmą kolejne ulice w kilku dzielnicach, a ich wdrażanie poprzedzają konsultacje społeczne prowadzone z mieszkańcami oraz analizy wykonywane przez Zarząd Dróg Miejskich.

W uzasadnieniu uchwały podkreślono, że podstawowym celem strefy jest zwiększenie rotacji pojazdów oraz realizacja polityki transportowej miasta, w tym ograniczanie dostępności części obszarów dla samochodów i promowanie komunikacji zbiorowej. Zwrócono uwagę, że przy braku opłat auta pozostają na miejscach przez długi czas, co ogranicza ich dostępność dla mieszkańców i osób korzystających z krótkiego postoju.

Od września Wola i Praga-Południe w strefie parkowania

Pierwszy etap zmian obejmie od 7 września fragmenty Woli oraz Pragi-Południe. Na Woli strefa zostanie rozszerzona o Odolany, czyli obszar po dawnych terenach przemysłowych, który w ostatnich latach intensywnie się zabudowuje.

Na Pradze-Południe zmiany dotyczą rejonu Saskiej Kępy, w szczególności okolic ulicy Międzynarodowej. W uzasadnieniu wskazano, że są to obszary dobrze skomunikowane i położone stosunkowo blisko centrum, co daje realną alternatywę dla podróży samochodem i ma zachęcać do korzystania z transportu publicznego.

W kolejnym etapie Mokotów i Włochy

Drugi etap zmian zaplanowano na 17 maja przyszłego roku. Wtedy SPPN obejmie Służewiec oraz część Służewa na Mokotowie, a także Raków i fragmenty Okęcia w dzielnicy Włochy. W uzasadnieniu podkreślono, że są to obszary dobrze skomunikowane liniami tramwajowymi, autobusowymi oraz metrem, co sprzyja przesiadce na transport zbiorowy.

Zwrócono też uwagę na rolę tych rejonów jako obszarów o dużym natężeniu ruchu samochodowego i rosnącej zabudowie mieszkaniowej. W przypadku Okęcia dodatkowym czynnikiem jest bliskość lotniska i zjawisko pozostawiania tam samochodów na czas podróży, co również ma zostać ograniczone przez wprowadzenie opłat.

Strefa parkowania Warszawie to 18,5 mln zł rocznie

Wraz z rozszerzeniem strefy zmieniają się także zasady dotyczące opłat dodatkowych za brak biletu parkingowego. Obecnie wynoszą one 300 zł, jednak po zmianach możliwe będzie ich obniżenie do 200 zł, jeśli zostaną uregulowane w ciągu 14 dni od wystawienia. Jednocześnie podstawowy termin na uiszczenie opłaty dodatkowej zostanie wydłużony z 14 do 30 dni.

Strefa funkcjonuje w godzinach 8:00 - 20:00 w dni robocze. Opłaty rosną wraz z kolejną godziną postoju i wynoszą 4,50 zł za pierwszą godzinę, 5,40 zł za drugą, 6,40 zł za trzecią, a od czwartej godziny ponownie 4,50 zł. W wybrane dni w roku parkowanie jest bezpłatne.

Według danych miasta średni przychód z jednego miejsca postojowego w 2025 roku wyniósł około 4 512 zł rocznie. Jednocześnie szacuje się, że rozszerzenie strefy może przynieść wpływy rzędu niemal 18,5 mln zł rocznie, przy kosztach wdrożenia wynoszących około 2 mln zł w 2026 roku, około 8 mln zł w 2027 roku oraz około 5 mln zł w kolejnych latach funkcjonowania systemu.

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