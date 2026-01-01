Od 1 stycznia 2026 roku do warszawskiej Strefy Czystego Transportu nie mogą wjeżdżać samochody benzynowe wyprodukowane przed 2000 rokiem ani diesle wyprodukowane przez 2009 rokiem.

Nowe zasady w warszawskiej SCT od 1 stycznia 2026

To oznacza, że zakaz wjazdu obejmuje auta benzynowe starsze niż 26 lat lub niespełniające normy Euro 3, oraz wysokoprężne wyprodukowane przed 2009 rokiem lub niespełniające normy Euro 5.

Jak informuje warszawski Zarząd Dróg Miejskich, ograniczenia nie obejmują - pod warunkiem rejestracji pojazdu przed 1 stycznia 2024 roku - mieszkańców Warszawy płacących tu podatki oraz osób, które ukończyły 70 lat przed końcem 2023 roku. Aby skorzystać z wyłączenia, konieczne jest złożenie wniosku do ZDM.

Zwolnienia przewidziano również m.in. dla osób z niepełnosprawnościami oraz służb. Kierowcy, którzy nie spełniają wymogów i nie są objęci żadnym wyjątkiem, mogą wjechać do strefy maksymalnie przez cztery dni w roku.

Czy zmienia się obszar warszawskiej SCT?

Obszar SCT pozostaje bez zmian - nadal będzie wyznaczony przez Al. Prymasa Tysiąclecia, Al. Jerozolimskie, Trasę Łazienkowską, Al. Stanów Zjednoczonych, ul. Wiatraczną oraz linię kolejową wzdłuż północnej obwodnicy kolejowej do Al. Prymasa Tysiąclecia.

Ile wynosi mandat za nielegalny wjazd do SCT w Warszawie?

Za nielegalny wjazd do SCT grozi mandat do 500 zł. Kontrole prowadzi straż miejska, korzystając z danych Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców.

Strefa Czystego Transportu w Warszawie funkcjonuje od 1 lipca 2024 roku. Do końca grudnia ukarano tylko jednego kierowcę za przekroczenie dozwolonej liczby wjazdów nieuprawnionym pojazdem.

To dopiero początek zaostrzania przepisów w Warszawie

Obecny, drugi etap SCT potrwa do końca 2027 roku. Od stycznia 2028 roku, przepisy obejmą także mieszkańców stolicy płacących w mieście podatki. Od tego momentu nie będą oni mogli poruszać się po strefie dieslami starszymi niż 13 lat ani samochodami benzynowymi starszymi niż 22 lata.

Obecne założenia strefy czystego transportu w Warszawie

W praktyce oznacza to, że za dwa lata do SCT nie wjadą auta benzynowe wyprodukowane przed 2005 rokiem lub niespełniające normy Euro 4 oraz diesle wyprodukowane przed 2014 rokiem lub niespełniające normy Euro 6.

Ostatecznie, od 1 stycznia 2032 roku, zakaz obejmie samochody benzynowe starsze niż 18 lat lub niespełniające normy Euro 6 oraz diesle starsze niż 12 lat lub niespełniające normy Euro 6d. Biedniejsza część mieszkańców stolicy będzie więc skazana na komunikację miejską.

