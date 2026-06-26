W skrócie Stacje bp oferują rabaty do 35 gr na litrze paliwa i 15 gr na litrze LPG przez całe wakacje, a skorzystanie z promocji wymaga aktywacji kuponu w aplikacji BPme.

Promocja obejmuje także ofertę gastronomiczną Wild Bean Cafe, sezonowe produkty oraz dodatkowe korzyści przy zakupie karnetów na myjnię.

Aktualnie średnie ceny paliw w Polsce spadły, a za benzynę 95 płaci się średnio 5,60 zł/l, za olej napędowy 6,05 zł/l, natomiast LPG kosztuje przeciętnie 3,38 zł/l.

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Na rynku paliwowym od kilku miesięcy trwały różne zawirowania, w wyniku których wzrosły ceny paliw na całym świecie. Polski rząd zareagował na podwyżki, wdrażając pakiet CPN (Ceny Paliw Niżej), w ramach którego obniżony został podatek VAT i akcyza na paliwa. W połowie miesiąca przekazano informację, że niższa stawka VAT będzie obowiązywać do końca czerwca, a obniżka akcyzy wygasła we wtorek 16 czerwca.

Nawet 35 gr taniej na litrze paliwa. Promocja potrwa przez całe wakacje

Przed wakacjami wiele sieci stacji paliw przygotowuje sezonowe promocje. bp przygotowało ofertę, która będzie obowiązywać przez całe wakacje i obejmuje nie tylko rabaty na paliwo, ale także promocje na myjnię oraz ofertę gastronomiczną.

Dla zmotoryzowanych z pewnością najważniejszy jest rabat wynoszący 35 gr na litrze benzyny 95 oraz oleju napędowego. Z promocji mogą skorzystać użytkownicy aplikacji BPme, a jednorazowo rabat obejmuje do 50 litrów paliwa, co oznacza oszczędność sięgającą 17,50 zł podczas jednego tankowania. W całym okresie trwania promocji kierowca może zatankować z rabatem nawet 500 litrów paliwa, ponieważ akcja została rozłożona na 10 tygodni.

Jak zatankować paliwo taniej na stacjach bp?

Zasady skorzystania z promocji są proste - wystarczy aktywować kupon w aplikacji BPme, czyli posiadać zarejestrowane konto. Zniżka zostanie naliczona automatycznie podczas płatności. Nowe kupony pojawiają się w aplikacji w każdą środę, ale można wykorzystać je w dowolnym momencie danego tygodnia.

Z promocji mogą skorzystać użytkownicy aplikacji BPme. Artur Szczepanski Reporter

Rabaty na stacjach bp również dla kierowców samochodów z LPG

Osobna promocja obejmuje właścicieli pojazdów wyposażonych w instalację LPG. Po aktywowaniu kuponu w aplikacji BPme kierowcy mogą skorzystać z rabatu wynoszącego 15 gr na litrze LPG. Podobnie jak w przypadku benzyny i oleju napędowego, jednorazowo promocja obejmuje tankowanie do 50 litrów gazu, a rabat naliczany jest bezpośrednio od ceny widocznej na dystrybutorze. Akcja promocyjna obowiązuje do 1 września 2026 r.

Przerwa w trasie nie tylko na tankowanie. Promocje obejmują także myjnię i gastronomię

Wakacyjna oferta obejmuje również kawiarenki Wild Bean Cafe, gdzie pojawiły się sezonowe propozycje przygotowane z myślą o kierowcach podróżujących na urlop. Na stacjach dostępne są m.in. nowe kanapki z linii Hot Grill, sezonowe kawy mrożone, lemoniady oraz produkty proteinowe, które w tym roku zdobyły nagrodę podczas targów Stacja Paliw.

Wakacje to czas intensywnych wyjazdów - w trasę ruszają nie tylko kierowcy, ale całe rodziny, a sama podróż staje się częścią wypoczynku. Dlatego większego znaczenia nabiera nie tylko cel podróży, ale również jej jakość - wygoda, przewidywalność i dopasowanie do potrzeb wszystkich pasażerów. Od 35 lat bp towarzyszy kierowcom w Polsce w wakacyjnych wyjazdach, dlatego także w tym sezonie oferta została zaprojektowana tak, aby łączyć bezpieczeństwo, komfort i atrakcyjność cenową

Promocja obejmuje także myjnie. Kupując wybrane karnety, kierowcy mogą otrzymać dodatkowe mycie gratis, punkty w aplikacji BPme lub wakacyjne gadżety, takie jak torby plażowe, dmuchańce czy inne akcesoria przydatne podczas letnich wyjazdów.

Ile zapłacimy za paliwo w wakacje? Eksperci wskazują nowy trend

Ceny ropy naftowej na światowych rynkach spadają, co znajduje odzwierciedlenie również na stacjach paliw w Polsce. Eksperci portalu e-petrol.pl zwracają uwagę, że z Bliskiego Wschodu napływają coraz bardziej optymistyczne informacje. "Z najnowszego badania wynika, że zbliżające się wakacyjne wyjazdy mogą kosztować mniej" - komentują analitycy.

Powody do zadowolenia mają przede wszystkim posiadacze samochodów z silnikiem Diesla - średnia cena oleju napędowego spadła o 28 gr na litrze i osiągnęła poziom 6,05 zł/l. Za litr benzyny 95 kierowcy płacą obecnie średnio 5,60 zł/l, natomiast LPG potaniało o 9 gr i kosztuje średnio 3,38 zł/l.

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