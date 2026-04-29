W skrócie Media podały, że Stany Zjednoczone mają zapasy ropy naftowej wystarczające na 25 dni, jednak eksperci wskazują, że sytuacja jest stabilna dzięki bieżącej produkcji i eksportowi.

Dzienna produkcja ropy w USA wynosi 13,2-13,9 miliona baryłek, eksport sięga 4,8 miliona baryłek dziennie, a średni poziom zapasów nie odbiega od wartości z ostatnich pięciu lat.

Wzrost cen paliw w USA jest odczuwalny i przekracza 4 dolary za galon, co realnie wpływa na koszty transportu, produkcji, energii oraz żywności.

Napięcia geopolityczne, w tym konflikt z Iranem oraz ograniczenia w transporcie surowców przez Cieśninę Ormuz, wpływają na płynność dostaw ropy na całym świecie. To z kolei przekłada się na sytuację wielu państw, które zaczynają odczuwać presję związaną z dostępnością paliw. W tym kontekście pojawiają się informacje, że rezerwy ropy w USA odpowiadają zaledwie 25 dniom krajowego zapotrzebowania.

Rezerwy paliwa tylko na 25 dni? Informacja wyrwana z kontekstu

Choć informacja ta może brzmieć niepokojąco, liczba ta jest w dużej mierze wyrwana z kontekstu, a ryzyko faktycznego wyczerpania paliwa w Stanach Zjednoczonych pozostaje skrajnie niskie. Wynika to z faktu, że zapasy paliwa w USA nie funkcjonują w oderwaniu od bieżącej produkcji, lecz stanowią jej strategiczne uzupełnienie.

Z danych Amerykańskiej Agencji Informacji Energetycznej wynika, że w 2025 roku strategiczne rezerwy ropy w USA wynosiły około 413 milionów baryłek, co rzeczywiście odpowiada mniej więcej 25 dniom zużycia. Eksperci podkreślają jednak, że jest to poziom zbliżony do średniej z ostatnich pięciu lat, a więc nie stanowi sytuacji nadzwyczajnej.

Kluczowe znaczenie ma skala produkcji. Stany Zjednoczone wydobywają dziennie od 13,2 do 13,9 miliona baryłek ropy, podczas gdy zużycie benzyny oscyluje w granicach 8-9 milionów baryłek dziennie. Oznacza to, że kraj nie tylko zaspokaja własne potrzeby, lecz także generuje nadwyżkę.

USA nie narzeka na brak ropy. Co więcej - sporo jej wysyła

Nadwyżka ta znajduje odzwierciedlenie w eksporcie. W tygodniu kończącym się 17 kwietnia dzienny eksport ropy wynosił około 4,8 miliona baryłek. W normalnych warunkach taka struktura rynku działa stabilizująco - nadprodukcja równoważy wahania popytu i ogranicza ryzyko niedoborów. Co istotne, eksperci wskazują, że relacja między podażą a popytem w USA pozostaje względnie stabilna od kilku lat, nawet mimo napięć międzynarodowych.

Nie oznacza to jednak, że sytuacja na rynku paliw w USA jest całkowicie bezproblemowa. Realnym i odczuwalnym skutkiem globalnych zawirowań są rosnące ceny paliw. W USA średnia cena przekroczyła już 4 dolary za galon, co dla wielu kierowców stanowi istotne obciążenie. Choć w porównaniu z Europą, gdzie ceny wzrosły znacznie bardziej, sytuacja wydaje się mniej dotkliwa, trend wzrostowy budzi uzasadnione obawy.

Cena ropy to problem dla całej gospodarki

Warto również pamiętać, że znaczenie ropy wykracza daleko poza samą benzynę. Produkty jej rafinacji - takie jak olej napędowy czy gaz - mają bezpośredni wpływ na koszty transportu, produkcji przemysłowej, energii elektrycznej oraz żywności. W efekcie, nawet przy względnie stabilnym poziomie zapasów, gospodarka pozostaje wrażliwa na wzrost cen surowca.

Podsumowując, choć liczba dni zapasów ropy może sugerować ograniczone bezpieczeństwo energetyczne, w rzeczywistości sytuacja USA pozostaje stabilna dzięki wysokiej produkcji i eksportowi. Prawdziwym wyzwaniem nie jest dziś brak surowca, lecz rosnące koszty jego pozyskania oraz ich wpływ na całą gospodarkę.

