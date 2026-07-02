W skrócie Sieć odcinkowych pomiarów prędkości w Polsce została poszerzona w ostatnim tygodniu o 10 nowych lokalizacji, obejmując prawie 98 km dróg.

W pierwszym kwartale 2026 r. urządzenia CANARD zarejestrowały ponad 344 tys. przypadków przekroczenia prędkości, co oznacza wzrost o około 29% w porównaniu z rokiem poprzednim.

Po zakończeniu obecnej rozbudowy w Polsce będzie działało 731 urządzeń rejestrujących wykroczenia, w tym fotoradary, odcinkowe pomiary prędkości i systemy RedLight.

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Z danych Głównego Inspektoratu Transportu Drogowego wynika, że skuteczność odcinkowych pomiarów prędkości stale rośnie. W pierwszym kwartale 2026 r. urządzenia CANARD zarejestrowały ponad 344,4 tys. wykroczeń. Rok wcześniej było ich 266,7 tys., co oznacza wzrost o około 29 proc. Ze względu na wysoką skuteczność oraz możliwość kontrolowania kierowców na znacznie dłuższych odcinkach niż klasyczne fotoradary, charakterystycznych żółtych kamer na polskich drogach będzie systematycznie przybywać.

W tydzień uruchomiono 10 nowych odcinkowych pomiarów. Prawie 98 km pod nadzorem

W ostatnich dniach CANARD uruchomił kolejne odcinkowe pomiary prędkości w różnych częściach kraju. Najwięcej nowych urządzeń pojawiło się na autostradzie A1, ale żółte kamery pojawiły się także na drogach ekspresowych i krajowych.

Nowe lokalizacje odcinkowych pomiarów prędkości uruchomione w dniach 23-30 czerwca:

A1 Zabrze Północ - Zabrze Zachód (woj. śląskie) - 4,2 km, limit: 140 km/h dla samochodów osobowych i motocykli, 80 km/h dla ciężarowych,

A1 Piotrków Trybunalski Południe - Dąbrowa (woj. łódzkie) - 19 km, limit: 140/80 km/h,

DK81 Ochaby Małe - Skoczów (woj. śląskie) - 3,2 km, limit: 70 km/h dla wszystkich pojazdów,

A4 Łagiewniki - Kraków Wieliczka (woj. małopolskie) - 3,9 km, limit: 140/80 km/h,

A1 Kutno Wschód - Piątek (woj. łódzkie) - 18 km, limit: 140/80 km/h,

S8 Kołaki - Mężenin (woj. podlaskie) - 10,1 km, limit: 120 km/h dla samochodów osobowych i motocykli, 80 km/h dla ciężarowych,

S6 Gdańsk Lotnisko - Park Gdańsk (woj. pomorskie) - 3,8 km, limit: 120/80 km/h,

S5 Poznań Zachód - Stęszew (woj. wielkopolskie) - 9 km, limit: 120/80 km/h,

A1 Mykanów - Radomsko (woj. śląskie i łódzkie) - 19 km, limit: 140/80 km/h,

S19 Lublin Węglin - Lublin Sławinek (woj. lubelskie) - 7,5 km, limit: 120/80 km/h.

Łączna długość nowych odcinków objętych kontrolą wynosi 97,7 km.

Odcinkowy pomiar prędkości działa inaczej niż fotoradar

Wielu kierowców wciąż błędnie uważa, że wystarczy zwolnić tuż przed kamerą wjazdową i wyjazdową. W przypadku odcinkowego pomiaru prędkości taki sposób jazdy nie uchroni jednak przed mandatem za przekroczenie dozwolonej prędkości.

System OPP wykorzystuje co najmniej dwie kamery umieszczone na początku i końcu kontrolowanego odcinka. Pierwsza rejestruje moment wjazdu pojazdu, a druga zapisuje czas jego opuszczenia. Następnie system oblicza średnią prędkość przejazdu na podstawie długości odcinka i czasu potrzebnego na jego pokonanie.

Tak wygląda procedura postępowania po zarejestrowaniu przekroczenia prędkości przez system CANARD ITD

Rekordowy OPP w Polsce. Nie ma sobie równych

Statystyki pokazują, że odcinkowe pomiary prędkości należą obecnie do najskuteczniejszych urządzeń nadzoru nad ruchem drogowym. Najwięcej wykroczeń w pierwszym kwartale 2026 r. zarejestrował odcinkowy pomiar prędkości na drodze ekspresowej S2 w rejonie Warszawy i Zagórza, gdzie kamery odnotowały 25 058 naruszeń.

Kolejne miejsca zajęły urządzenia działające na S17 pomiędzy Garwolinem i Sulbinami, A8 we Wrocławiu, S8 w okolicach Ostrowi Mazowieckiej oraz S7 na odcinku Kępiny - Wola Wacławska.

Lokalizacje odcinkowych pomiarów prędkości w Polsce. canard.gitd.gov.pl materiał zewnętrzny

CANARD rozbudowuje sieć urządzeń kontrolujących kierowców. Na drogach pojawi się więcej kamer

Rozbudowa sieci odcinkowych pomiarów prędkości wpisuje się w program zwiększania bezpieczeństwa na polskich drogach. Nowe urządzenia pojawiają się przede wszystkim na autostradach i drogach ekspresowych, gdzie kierowcy najczęściej rozwijają wysokie prędkości i odnotowywane jest największe natężenie ruchu.

Rozbudowa sieci urządzeń wchodzących w skład systemu CANARD nadal trwa. Po zakończeniu obecnego projektu na polskich drogach będzie działało 731 urządzeń odpowiedzialnych za rejestrowanie wykroczeń popełnianych przez kierowców - mowa o klasycznych fotoradarach, odcinkowych pomiarach prędkości oraz systemach RedLight. To wzrost o 127 urządzeń względem końca 2025 r., kiedy CANARD dysponował 604 punktami nadzoru.

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