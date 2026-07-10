W przyszłym tygodniu ceny paliw w górę. Eksperci wskazują, skąd podwyżki

Mirosław Domagała

Mirosław Domagała

Ceny paliw mogą w najbliższych dniach ponownie pójść w górę. Eksperci prognozują, że w przyszłym tygodniu na pylonach stacji paliw coraz częściej będą pojawiać się ceny zaczynające się cyfrą "7". To nie są dobre wiadomości dla kierowców.

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Ceny oleju napędowego w przyszłym tygodniu przebiją psychologiczną granicę 7 zł za litrMaciej OlesiukINTERIA.PL

Spis treści:

  1. W przyszłym tygodniu paliwo podrożeje
  2. Kierowcy wciąż korzystają z wcześniejszych obniżek
  3. Bliski Wschód ponownie wpływa na rynek ropy
  4. Hurtowe ceny paliw wyraźnie wzrosły
  5. Problemem nie tylko ceny ropy, ale i wysokie marże

W przyszłym tygodniu paliwo podrożeje

Według analityków e-petrol.pl w przyszłym tygodniu litr benzyny 95 powinien kosztować od 6,78 do 6,92 zł. W przypadku oleju napędowego przewidywany przedział wynosi od 6,94 do 7,09 zł za litr. Najstabilniejsza pozostaje sytuacja na rynku autogazu, którego cena ma utrzymać się między 3,16 a 3,23 zł za litr.

Jak podkreślają eksperci: "Prognozy na tydzień 13-19 lipca wskazują na możliwość pewnych zwyżek cen detalicznych". Jednocześnie zaznaczają, że mimo napiętej sytuacji międzynarodowej nie należy spodziewać się gwałtownych podwyżek na stacjach.

Kierowcy wciąż korzystają z wcześniejszych obniżek

Choć ceny paliw w hurcie rosły przez cały tydzień, kierowcy nadal odczuwali skutki wcześniejszych spadków. Średnia cena benzyny 95 obniżyła się o 1 grosz i wynosi obecnie 6,78 zł za litr.

Jeszcze większą zmianę zanotował olej napędowy, który potaniał o 5 groszy do średnio 6,93 zł za litr. Najmocniej staniał jednak autogaz. Po obniżce o 9 groszy litr LPG kosztuje przeciętnie 3,20 zł. Analitycy wskazują, że to efekt wcześniejszych spadków cen tego paliwa na rynku hurtowym.

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Tomasz Budzik
Tomasz Budzik

Bliski Wschód ponownie wpływa na rynek ropy

Najważniejszym wydarzeniem ostatnich dni pozostaje ponowna eskalacja konfliktu na Bliskim Wschodzie. To właśnie napięcia między USA i Iranem odpowiadają za wzrost cen ropy na światowych rynkach.

Analitycy zwracają uwagę, że ostatnie wydarzenia pokazały, jak kruche okazało się wstępne porozumienie pokojowe wynegocjowane przez Waszyngton i Teheran. Wznowienie wzajemnych ataków w rejonie Zatoki Perskiej szybko przełożyło się na notowania surowca.

Cena ropy Brent jeszcze w ubiegły piątek nieznacznie przekraczała 72 dolary za baryłkę. W środę wzrosła chwilowo powyżej 80 dolarów, osiągając lipcowe maksimum na poziomie 80,59 dol. Przed weekendem notowania częściowo oddały wcześniejsze wzrosty i spadły w okolice 75 dolarów za baryłkę.

Hurtowe ceny paliw wyraźnie wzrosły

W minionym tygodniu podrożały wszystkie podstawowe paliwa na rynku hurtowym. Największy wzrost dotyczył oleju napędowego, którego cena zwiększyła się z 5514 do 5770 zł za metr sześcienny.

Benzyna 98 zdrożała z 6175 do 6362 zł za metr sześcienny, natomiast benzyna 95 z 5422 do 5500 zł za metr sześcienny.

"Wzrost hurtowych cen paliw jest zapewne efektem obaw o sytuację na światowym rynku ropy w związku z napiętą sytuacją geopolityczną na Bliskim Wschodzie" - ocenili analitycy.

Problemem nie tylko ceny ropy, ale i wysokie marże

Pod koniec tygodnia ceny ropy nieco spadły po pojawieniu się nadziei na deeskalację napięć między USA i Iranem. Rynek nadal pozostaje jednak bardzo wrażliwy na wydarzenia w regionie.

Eksperci podkreślają, że inwestorzy wciąż obawiają się ewentualnych zakłóceń transportu przez cieśninę Ormuz, jeden z najważniejszych szlaków dla światowego handlu ropą.

Eksperci zwracają również uwagę, że dla kierowców problemem nie jest wyłącznie droższa ropa. Rekordowo wysokie pozostają także marże z przerobu surowca. Wskaźnik obrazujący ich poziom przekroczył w tym tygodniu 64 dolary, podczas gdy jeszcze w pierwszym kwartale tego roku utrzymywał się poniżej 30 dolarów.

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