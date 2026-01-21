W skrócie Od lipca 2026 roku wszystkie nowe samochody w Unii Europejskiej będą wyposażone w adaptacyjne światło hamowania awaryjnego.

Podczas nagłego hamowania światła stopu będą migać z wysoką częstotliwością, ostrzegając kierowców jadących z tyłu.

Migające światła stopu mają na celu zmniejszenie liczby wypadków polegających na najechaniu na tył pojazdu.

Więcej podobnych informacji znajdziesz na stronie głównej serwisu

W większości samochodów światła "stop" zapalają się identycznie, niezależnie od tego, czy hamujemy delikatnie, czy z całą siłą. Nowe rozwiązanie, zresztą dostępne już w niektórych nowoczesnych samochodach, ma to zmienić. Pulsujące światła stopu mają to zmienić - dzięki temu kierowcy jadący za nami będą ostrzeżeni o nagłym i mocnym manewrze hamowania.

Nowe przepisy o światłach "stop" już w 2026 roku

Od lipca 2026 roku wszystkie nowe samochody sprzedawane w Unii Europejskiej będą musiały mieć tak zwane adaptacyjne światło hamowania awaryjnego. Zasada działania jest prosta: przy nagłym, silnym hamowaniu światła stopu zaczynają migać z częstotliwością kilku błysków na sekundę.

System aktywuje się automatycznie, gdy spełnione są określone warunki. Zwykle chodzi o hamowanie z prędkości powyżej 50 km/h przy opóźnieniu przekraczającym ustaloną wartość - typowo około 6-7 m/s2. To poziom opóźnienia, który oznacza gwałtowny manewr hamowania, a nie po prostu zwykłe zwalnianie.

Co więcej, naturalnym jest, że migające światło przyciąga uwagę skuteczniej niż stałe. Ludzki wzrok reaguje na ruch i zmianę intensywności. Kierowcy jadący za autem, w którym w szybkim tempie migają czerwone światła "stopu" niemal podświadomie dostanie komunikat o awaryjnej sytuacji i jest duża szansa, że sam wcześniej naciśnie pedał hamulca.

Adaptacyjne światło hamowania jest już dostępne

Choć przepisy zaczną obowiązywać dopiero w 2026 roku, niektóre samochody wyposażone są w migające światło hamowania od lat. Zwłaszcza producenci marek z półki premium wprowadzili ten system jako element pakietów bezpieczeństwa. Teraz będzie on standardem dla wszystkich nowych pojazdów, niezależnie od segmentu i ceny.

W niektórych wersjach systemu po zakończeniu intensywnego hamowania automatycznie włączają się światła awaryjne. To dodatkowe ostrzeżenie dla pojazdów nadjeżdżających z większej odległości.

Adaptacyjne światło hamowania dołącza do długiej listy systemów, które stopniowo stawały się obowiązkowe w nowych autach. Pasy bezpieczeństwa, ABS, poduszki powietrzne, kontrola stabilności, asystent pasa ruchu, automatyczne hamowanie awaryjne - każdy z tych elementów kiedyś był opcją lub nowością, a dziś jest standardem.

Samochody przejmują coraz więcej zadań związanych z bezpieczeństwem jazdy i starają się wyręczyć kierowcę lub ostrzec go w sytuacjach awaryjnych. Obserwują otoczenie, ostrzegają kierowcę, a w razie potrzeby same interweniują. Migające światło stop to stosunkowo prosta technologia, ale jej wpływ na redukcję wypadków może być znaczący. Kolizje, w których dochodzi do najechania na tył pojazdu należą do najczęstszych, a wiele z nich wynika właśnie z opóźnionej reakcji na hamowanie poprzednika. Niebawem może się to zmienić.

Tego Hyundaia kochają Polacy. Hybrydowy Tucson rzuca wyzwanie dieslom Maciej Olesiuk INTERIA.PL