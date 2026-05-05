Z najnowszego raportu opublikowanego na serwisie Rankomat wynika, że mediana składek OC w kwietniu 2026 r. wyniosła 652 zł i była identyczna jak miesiąc wcześniej. Na poziomie całego kraju można więc mówić o stabilizacji. W praktyce jednak dane pokazują znacznie bardziej złożony obraz - w wielu miastach doszło do wyraźnych zmian, które obejmują zarówno wzrosty, jak i spadki cen.

Przetasowania w miastach wojewódzkich

Najbardziej widoczna podwyżka miała miejsce w Opolu. Mediana najtańszych ofert OC wzrosła tam z 621 zł w marcu do 666 zł w kwietniu, czyli o 45 zł. To wystarczyło, aby miasto straciło status najtańszego wśród stolic województw, który przypadł Rzeszowowi. Dla mieszkańców Opola zmiana jest szczególnie odczuwalna, bo jeszcze niedawno należeli do grupy płacącej najmniej.

Z kolei największą obniżkę odnotowano w Olsztynie, gdzie ceny spadły o 51 zł - z 729 zł do 678 zł. Spadki pojawiły się także w innych miastach, w tym w Krakowie (o 28 zł), Gorzowie Wielkopolskim (o 19 zł) oraz Rzeszowie (o 10 zł). Mniejsze korekty dotyczyły Bydgoszczy, Szczecina i Białegostoku, gdzie składki zmniejszyły się o kilka złotych.

Wrocław i Gdańsk wciąż z najdroższymi składkami

Pomimo lokalnych zmian, układ najdroższych miast pozostaje podobny. Wrocław i Gdańsk wciąż należą do miejsc, gdzie kierowcy płacą najwięcej. Mediana wyniosła tam odpowiednio 876 zł i 869 zł. To ponad 200 zł więcej niż średnia krajowa.

Do tej grupy dołączył Poznań. W tym przypadku mediana wzrosła z 790 zł do 826 zł, co przesunęło miasto do ścisłej czołówki najdroższych lokalizacji. Co ciekawe, jeszcze niedawno wyższe ceny notowano w Łodzi czy Szczecinie, co pokazuje, jak szybko mogą zmieniać się lokalne rankingi.

Ceny się ustabilizowały, ale wciąż są wysokie

Choć obecnie sytuacja wydaje się stabilniejsza, poziom cen nadal odbiega od tego sprzed kilku lat. W styczniu 2023 r. mediana OC wynosiła 490 zł, podczas gdy w kwietniu 2026 r. było to już 652 zł. Oznacza to wyraźny wzrost, który wciąż jest odczuwalny dla kierowców.

Najwyższe wartości odnotowano w maju 2025 r., kiedy mediana osiągnęła 711 zł. Od drugiej połowy ubiegłego roku ceny zaczęły stopniowo spadać lub się stabilizować, jednak nie wróciły do wcześniejszych poziomów. W efekcie rynek jest dziś spokojniejszy, ale nadal droższy niż kiedyś.

Różnice w cenach OC na poziomie województw

Zróżnicowanie widoczne jest także na poziomie województw. Najwyższe ceny odnotowano w województwie pomorskim, gdzie mediana wyniosła 730 zł. Wysoko plasują się również dolnośląskie (703 zł), mazowieckie (691 zł) oraz zachodniopomorskie (685 zł).

Najtaniej pozostaje w województwie podkarpackim, gdzie mediana wyniosła 556 zł. Niskie ceny utrzymują się także w świętokrzyskim (573 zł), lubelskim (583 zł) i opolskim (584 zł). Różnica między najdroższym a najtańszym regionem sięgnęła 174 zł. W ujęciu miesięcznym największy wzrost odnotowano w lubelskim (o 16 zł), a największy spadek w łódzkim (o 20 zł).

