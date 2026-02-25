W skrócie W styczniu 2026 roku w Unii Europejskiej 19,3 proc. nowych aut stanowiły samochody elektryczne, co oznacza wzrost sprzedaży o 24,2 proc. w porównaniu do stycznia 2025 roku.

Polska odnotowała w styczniu najwyższy wzrost rejestracji nowych aut elektrycznych w UE – aż o 216,1 proc. rok do roku, głównie dzięki kończącemu się programowi dopłat naszEauto.

W sześciu krajach UE, w tym Belgii, Holandii i Rumunii, liczba rejestracji aut elektrycznych w styczniu spadła, podczas gdy w Niemczech, Francji i Włoszech odnotowano dwucyfrowe wzrosty.

Rynek nowych samochodów osobowych w UE skurczył się w styczniu o 3,9 proc. - wynika z najnowszego zestawienia Europejskiego Stowarzyszenia Producentów Pojazdów ACEA. Na drogi Starego Kontynentu trafiło w styczniu 799 625 nowych samochodów. Największe spadki rejestracji odnotowano w Rumunii (7 927 aut, minus 33,5 proc.), Bułgarii (3 218 aut, minus 19,4 proc. i Szwecji (16 041 aut, minus 18,3 proc.). Spadki nie ominęły też takich potęg, jak Niemcy (193 981 aut, minus 6,6 proc.) i Francja (107 157 aut, minus 6,6 proc.).

Krach w salonach w Polsce. Wszystko przez podatki

Swoją cegiełkę do tej statystyki dołożyła Polska. 40 281 rejestracji nowych aut w naszym kraju to o 9 proc. mniej niż w styczniu 2025 roku i o przeszło 40 proc. mniej niż w grudniu 2026.

Słabsze wyniki to efekt grudniowej górki spowodowanej - zmienionymi od stycznia 2026 roku - limitami amortyzacji pojazdów. Chcąc skorzystać ze starych przepisów pozwalających odpisać wyższe kwoty, przedsiębiorcy starali się zarejestrować nowe auta jeszcze przed końcem roku, co wywindowało wyniki rejestracji. Rekordowe wyniki rejestracji nowych aut z grudnia sprawiły, że analitycy rynku okrzyknęli ostatnie tygodnie ubiegłego roku "miesiącem cudów" w polskich salonach.

Europa odwraca się od aut spalinowych? Co piąte nowe auto jest elektryczne

Mimo nieznacznego skurczenia się rynku w styczniu, w skali całej Unii Europejskiej odnotowano duży wzrost rejestracji samochodów elektrycznych. Wynik 154 230 zarejestrowanych w styczniu aut jest aż o 24 proc. lepszy niż przed rokiem, a pojazdy bateryjne są już trzecim co do popularności najczęściej wybieranym rodzajem samochodów osobowych w Europie.

Z drugiej strony, za aż 60 proc. rejestracji aut elektrycznych w całej UE odpowiadają cztery kraje:

Niemcy (42 692 rejestracji; +23,8 proc. r./r.),

Francja (30 307 rejestracji; +52,1 proc. r./r.),

Belgia (12 131 rejestracji; -11,5 proc. r./r.),

Holandia (7 165 rejestracji; -35,4 proc. r/r.)

Polska liderem elektromobilności w Europie? Tak, ale…

Co ciekawe, duży wkład w rekordowe styczniowe wyniki rejestracji samochodów elektrycznych w UE wniosła Polska. W ubiegłym miesiącu z polskich salonów wyjechały aż 3 544 nowe elektryki, o rekordowe 216,1 proc. więcej niż w styczniu 2025 roku (wówczas było to 1 121 rejestracji). Pomijając Chorwację (138 rejestracji, +100 proc. r./r.) to jedyny trzycyfrowy wzrost w skali całej Unii Europejskiej.

Trzeba jednak pamiętać, że rekordowy wynik polski to zasługa zakończonego w połowie bieżącego miesiąca programu dopłat naszEauto. Styczeń był ostatnim pełnym miesiącem obowiązywania finansowego wsparcia dla kupujących lub wynajmujących pojazdy elektryczne, a medialne doniesienia o szybkim wyczerpywaniu się unijnych środków skutecznie motywowały nabywców do odwiedzania salonów. Śmiało zakładać więc można, że silny wzrost utrzyma się jeszcze w lutym i - wraz z wyczerpaniem się środków - marzec przyniesie w Polsce załamanie sprzedaży samochodów bateryjnych.

Nie zmienia to jednak faktu, że w całej Europie samochody ładowane z gniazdka cieszą się coraz większym zainteresowaniem. Wśród wszystkich 27 państw członkowskich UE zaledwie na 6 rynkach w styczniu zanotowano spadek sprzedaży elektryków. Na tej liście znalazły się odpowiednio:

Belgia (-11,5 proc. r./r),

Czechy (-4,2 proc. r./r.),

Estonia (-8,4 proc. r./r.),

Luksemburg (-16,5 proc. r./r.),

Holandia (-35,4 proc. r./r.),

Rumunia (-16,3 proc. r./r.).

Dla porównania, na kluczowych - największych pod względem sprzedaży nowych aut w UE rynkach, jak np. Niemcy (+23,8 proc.), Francja (+52,1 proc.), Włochy (+40,7 proc.) zanotowano dwucyfrowe wzrosty rejestracji w segmencie samochodów elektrycznych.

