W elektrykach utopili już 9 mld dolarów. Japoński gigant zmienia strategię

W skrócie Honda po raz pierwszy od debiutu giełdowego w 1957 roku zamknęła rok finansowy ze stratą z powodu nietrafionej strategii elektrycznej, w którą zainwestowano 9 mld dolarów.

Firma wycofała się z planów przejścia wyłącznie na samochody elektryczne, anulowała projekty Honda 0 Series i zawiesiła inwestycję w Kanadzie.

Honda zamierza skoncentrować się na hybrydach, planując 15 nowych modeli do 2030 roku oraz inwestując zdecydowanie więcej w rozwój pojazdów hybrydowych niż elektrycznych.

Więcej podobnych informacji znajdziesz na stronie głównej serwisu

Honda wycofuje się z planów przejścia wyłącznie na elektryki

Honda mierzy się z poważnym problemem, który dotknął większość producentów samochodów z długim stażem. Wedle wszelkich prognoz rynek aut elektrycznych miał się rozwijać bardzo dynamicznie, mocno wspierany przez rządowe dopłaty oraz legislację wymuszającą odchodzenie od pojazdów spalinowych. Przewidywania rozminęły się jednak z rzeczywistym zainteresowaniem kierowców, dopłaty zaczęły znikać, a normy zostały nieco poluzowane.

Można powiedzieć, że Honda i tak nie jest w złej sytuacji, jako że jej pierwotne plany nie były aż tak ambitne jak niektórych producentów. Do 2030 Japończycy nie planowali skupić się wyłącznie na pojazdach elektrycznych, a chcieli jedynie, by stanowiły one 1/5 całości sprzedaży. Dopiero od 2040 roku zamierzano sprzedawać wyłącznie elektryki oraz samochody wodorowe.

Teraz plany te zostały anulowane, a wraz z nimi do kosza trafiły projekty warte miliardy dolarów. Honda rozwijała własną platformę dla aut elektrycznych, a projekt znany jako Honda 0 Series, miał być bazą dla kilku nowych modeli - w tym SUV-a, sedana oraz modelu Acura RSX. Żaden z tych samochodów nie trafi jednak do produkcji.

9 mld dolarów na anulowane elektryczne projekty Hondy

Zmiana kursu i podejścia Hondy do elektromobilności była konieczna, ale poważnie odbiła się na finansach firmy. Dotychczas Japończycy zainwestowali 9 mld dolarów w rozwój elektryków, a teraz trzeba spisać tak ogromną kwotę na straty.

Honda e:Ny1 to obecnie jedyny elektryk w europejskiej ofercie marki Honda materiały prasowe

Sytuacja mogła być jednak jeszcze gorsza, gdyby planów nie zmieniono. W ramach oszczędności firma zdecydowała się bowiem również na wstrzymanie jednej z największych inwestycji zagranicznych. Chodzi o projekt w Kanadzie o wartości 11 mld dolarów, gdzie planowano produkcję samochodów elektrycznych oraz baterii. Jak potwierdził prezes Hondy Toshihiro Mibe, projekt został zawieszony na czas nieokreślony.

Honda zamierza ponownie skupić się na hybrydach

Na czym więc teraz skupi się Honda? Oczywiście na napędach hybrydowych - to właśnie one mają pomóc firmie odkuć się finansowo. Ma w tym pomóc także rozwinięty segment motocykli oraz program cięcia kosztów.

Pierwsze dwa nowe modele hybrydowe pojawią się w 2028 roku. Zostaną oparte na zupełnie nowej platformie oraz nowej generacji układu napędowego. Honda zapowiada, że będzie to "najbardziej wydajny napęd hybrydowy na świecie". Nowa konstrukcja ma poprawić efektywność o ponad 10 procent w porównaniu z technologią zaprezentowaną w 2023 roku.

Podczas jednego ze spotkań biznesowych producent zaprezentował dwa prototypy - czterodrzwiowego sedana oraz crossovera. Pierwszy z nich nosił logo Hondy, drugi - marki Acura. Oba modele przypominają stylistycznie porzucone wcześniej projekty z serii 0.

Choć na razie są to jedynie koncepty, ich rynkowy debiut wydaje się przesądzony. Samochody mają trafić przede wszystkim na rynek amerykański, co sugerują charakterystyczne pomarańczowe światła obrysowe. To właśnie USA będzie głównym rynkiem zbytu dla nowych hybryd Hondy.

15 nowych hybryd Hondy do 2030 roku

To jednak dopiero początek ofensywy produktowej Japończyków. Do marca 2030 roku marka zamierza wprowadzić 15 modeli z nowym układem hybrydowym - głównie SUV-ów. Aby zrealizować te plany, firma przeznaczy ogromne środki na rozwój nowych konstrukcji. W ciągu najbliższych trzech lat Honda zainwestuje około 4,4 biliona jenów, czyli blisko 28 mld dolarów, w rozwój samochodów spalinowych i hybrydowych.

Dla porównania, rozwój przyszłych samochodów elektrycznych otrzyma znacznie mniejszy budżet - około 5 mld dolarów. To wyraźny sygnał, że firma nie rezygnuje całkowicie z elektromobilności, ale traktuje ją jako kierunek drugorzędny, przynajmniej w najbliższych latach.

Będzie polski samochód elektryczny. Minister podał datę Polsat News Polsat News