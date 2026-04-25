W skrócie Michelin realizuje w Olsztynie inwestycję obejmującą budowę muzeum opon i centrum szkoleniowego o łącznej powierzchni blisko 4 tys. mkw.

Muzeum będzie prezentować ponad 60 lat historii lokalnej produkcji opon, w tym eksponaty z Olsztyńskich Zakładów Opon Samochodowych i produkty Michelin.

W centrum szkoleniowym przewidziano przestrzeń dla uczniów, studentów, pracowników fabryk Michelin oraz ekspozycję samochodów sportowych i wyposażenia kierowców rajdowych.

Muzeum opon w Olsztynie - inwestycja Michelin

Koncern Michelin rozpoczyna realizację projektu łączącego przemysł z edukacją. Podpisany akt inaugurujący inwestycję zakłada budowę centrum szkoleniowego oraz muzeum przemysłu oponiarskiego.

Pierwszy etap programu Eureka pochłonie ponad 20 mln zł. Całość inwestycji ma kosztować około 40 mln zł. Centrum szkoleniowe zostanie uruchomione w 2028 roku, natomiast muzeum ma zostać otwarte rok później - w 2029 roku.

Obiekt powstanie na terenie istniejącej fabryki, w adaptowanej hali produkcyjnej. Łączna powierzchnia inwestycji wyniesie blisko 4 tys. m2 W ramach projektu zaplanowano także rozbudowę infrastruktury - powstaną parkingi, tereny zielone oraz restauracja na 160 miejsc.

Historia opon Michelin - 60 lat produkcji w jednym miejscu

Muzeum opon w Olsztynie ma prezentować ponad 60 lat historii lokalnej produkcji. Początki sięgają działalności Olsztyńskich Zakładów Opon Samochodowych, gdzie powstały pierwsze opony marki Kormoran.

W planowanej ekspozycji znajdzie się siedem stref tematycznych. Wśród eksponatów będą m.in. pierwsza opona wyprodukowana w OZOS, sztandar zakładu oraz historyczne produkty Michelin.

Przewidziano również część poświęconą nowoczesnym technologiom. Zwiedzający zobaczą, jak zmieniały się mieszanki gumowe, konstrukcje bieżnika oraz procesy produkcyjne. To istotne, ponieważ opona jest jedynym elementem samochodu mającym bezpośredni kontakt z nawierzchnią.

Centrum szkoleniowe Michelin

Obok muzeum powstanie centrum szkoleniowe, które będzie dostępne nie tylko dla pracowników koncernu. Z nowoczesnych pracowni skorzystają uczniowie szkół branżowych oraz studenci.

Projekt zakłada otwartość dla szerokiego grona odbiorców - od pracowników fabryk Michelin na świecie, przez startupy, po osoby zainteresowane motoryzacją. W kompleksie znajdzie się także audytorium, strefa edukacyjna oraz część lifestyle'owa związana z przewodnikami Michelin i gastronomią.

Zaplanowano również ekspozycję samochodów sportowych oraz wyposażenia kierowców rajdowych. Całość ma pełnić funkcję edukacyjną i popularyzować wiedzę o znaczeniu opon w bezpieczeństwie ruchu drogowego.

Michelin Olsztyn - skala działalności i znaczenie dla regionu

Zakład Michelin w Olsztynie zatrudnia około 5 tys. pracowników, co czyni go największym pracodawcą w mieście. Fabryka produkuje opony do samochodów osobowych, dostawczych i rolniczych, w tym dla różnych marek należących do grupy.

Koncern rozwija technologie ograniczające zużycie paliwa oraz emisję CO₂. Produkcja koncentruje się na oponach energooszczędnych i rozwiązaniach zmniejszających ślad węglowy.

Nowa inwestycja ma pełnić funkcję wizytówki zakładu oraz pokazywać kierunek rozwoju przemysłu - połączenie produkcji, edukacji i działań społecznych.

