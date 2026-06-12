W skrócie Samochody elektryczne i hybrydy plug-in całkowicie przejęły czołówkę sprzedaży aut osobowych w Chinach, wypierając z pierwszej dziesiątki modele spalinowe.

W maju udział pojazdów elektrycznych i hybryd plug-in na chińskim rynku osiągnął rekordowy poziom blisko 63 procent rynku samochodów osobowych.

Produkcja chińskich samochodów elektrycznych i eksport do krajów europejskich wzrosły, m.in. przez plany uruchomienia fabryk w Niemczech, Hiszpanii i Francji.

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Chiński rynek samochodowy to największy rynek samochodowy świata, nic więc dziwnego, że jest z uwagą obserwowany przez branżę motoryzacyjną. Tymczasem maj pokazał dobitnie, w jakim kierunku idzie rozwój w Państwie Środka: w zestawieniu dziesięciu najpopularniejszych samochodów osobowych w Chinach w maju nie ma ani jednego modelu napędzanego wyłącznie silnikiem spalinowym.

W rankingu najchętniej kupowanych aut znalazły się wyłącznie samochody elektryczne oraz hybrydy plug-in. Pojazdy te w Chinach są zaliczane do tzw. kategorii NEV (New Energy Vehicles). To pierwszy taki przypadek w historii chińskiego rynku motoryzacyjnego.

Samochody spalinowe traciły pozycję z miesiąca na miesiąc

Jeszcze w styczniu w pierwszej dziesiątce najlepiej sprzedających się aut znajdowało się siedem modeli spalinowych. W marcu ich liczba spadła do pięciu, a w kwietniu został już tylko jeden taki samochód.

Maj przyniósł całkowite zniknięcie aut spalinowych z czołówki sprzedaży.

Geely, Tesla i Xiaomi na szczycie sprzedaży

Najpopularniejszym samochodem w Chinach w maju okazał się elektryczny Geely Xingyuan. Sprzedano 38,8 tys. egzemplarzy tego miejskiego modelu o napędzie elektrycznym.

Drugie miejsce przypadło Tesli Model Y z wynikiem 28,9 tys. sprzedanych aut. Na najniższym stopniu podium znalazł się Xiaomi SU7, czyli pierwszy samochód producenta znanego dotąd głównie z elektroniki. W maju do klientów trafiło 24 tys. egzemplarzy tego modelu.

Rekordowy udział samochodów elektrycznych i hybryd

Łączna sprzedaż samochodów w Chinach wyniosła w maju 2,63 mln sztuk. Prawie 1,5 mln stanowiły pojazdy zaliczane do segmentu NEV, co oznacza, że udział aut elektrycznych i hybryd plug-in w chińskim rynku osiągnął rekordowy poziom blisko 63 proc.

Jeśli weźmiemy pod uwagę tylko samochody osobowe, to według danych China Passenger Car Association sprzedaż wyniosła 1,51 mln samochodów. 950 tys. sztuk to auta elektryczne i PHEV.

Dlaczego Chińczycy wybierają auta elektryczne?

Analitycy wskazują przede wszystkim na kwestie ekonomiczne. Dla wielu kierowców koszty codziennego użytkowania samochodu mają większe znaczenie niż rodzaj napędu.

Przejechanie 100 kilometrów samochodem benzynowym kosztuje obecnie od 60 do 80 juanów. Tymczasem ładowanie auta elektrycznego w nocnej taryfie wiąże się z wydatkiem wynoszącym zaledwie od 5 do 10 juanów.

Znaczenie mają również technologie oferowane przez nowoczesne modele. Klienci zwracają uwagę na zaawansowane systemy pokładowe, rozbudowane funkcje wspomagające kierowcę oraz wyższy komfort podróżowania dzięki cichej pracy napędu.

Popularność hybryd plug-in tłumaczy natomiast możliwość pokonywania długich tras bez obaw o dostęp do ładowarek. Samochód po rozładowaniu baterii po prostu pojedzie dalej na benzynie.

Wojna cenowa nie pomaga producentom aut spalinowych

Chiński rynek samochodowy również ma swoje problemy. W ostatnich miesiącach sprzedaż dość wyraźnie spadała. Według danych China Passenger Car Association w maju sprzedaż samochodów osobowych była aż o 22,1 proc. niższa niż rok wcześniej.

Producenci próbują walczyć o klientów agresywnymi obniżkami cen samochodów, ale takie działania nie przynoszą efektów. Co więcej, rabaty obniżają wartość odsprzedaży używanych pojazdów i osłabiają postrzeganie marek. W efekcie sytuacja wielu producentów staje się coraz trudniejsza.

Sytuacja jest na tyle poważna, że chińskie władze zaczęły apelować o bardziej racjonalną konkurencję i odejście od działań, które destabilizują cały sektor motoryzacyjny.

Chińskie samochody podbijają świat

Słabnący popyt na samochody w Chinach oraz rosnąca konkurencja między producentami przyspieszają ich ekspansję zagraniczną.

W maju eksport samochodów z Chin wzrósł o 68,7 proc. rok do roku i osiągnął poziom 930 tys. pojazdów. Aż 446 tys. z nich stanowiły samochody zaliczane do segmentu NEV.

Kłopoty na rodzimym rynku i wyniszczająca konkurencja sprawiają, że dla chińskich firm atrakcyjnym rynkiem staje się Europa. W krajach Unii Europejskiej sprzedaż samochodów elektrycznych wyprodukowanych w Państwie Środkach jest jednak mocno utrudniona ze względu na karne cła. Sposobem na ich ominięcie i zwiększenie sprzedaży jest uruchomienie produkcji w zakładach zlokalizowanych w na Starym Kontynencie.

I Chińczycy doskonale o tym wiedzą. W Europie produkować samochody zamierzają m.in. BYD, SAIC, Chery, Xpeng czy Leapmotor. A to z kolei oznacza, że w najbliższym czasie pod dużą presją znajdą się europejscy producenci, którym przyjdzie się z mierzyć z rosnącą konkurencją ze strony tanich samochodów elektrycznych - chińskich, ale wyprodukowanych w zakładach położonych w Niemczech, Hiszpanii czy Francji.

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