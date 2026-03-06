Spis treści: Ubezpieczyciele w 2025 r. wypłacili prawie 12 mld zł Kiedy najczęściej dochodzi do szkód? Jakie kary za brak OC?

Ubezpieczyciele w 2025 r. wypłacili prawie 12 mld zł

Ubezpieczyciele działający w Polsce muszą przekazywać dane na temat ubezpieczeń (dane polisy, zgłoszone szkody itd.) do bazy prowadzonej przez Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny. Teraz na ich podstawie UFG podsumowało miniony rok. Z danych wynika, że na koniec 2025 roku w całym kraju aktywnych było prawie 31 mln umów OC komunikacyjnego. To o 4,4 proc. więcej niż w 2024 r.

W tym czasie zgłoszono też przeszło 1 mln szkód, w tym ponad 46 tys. szkód osobowych. Jeśli chodzi o odszkodowania z tytułu ubezpieczenia OC komunikacyjnego, firmy ubezpieczeniowe wypłaciły łącznie blisko 12 mld zł. To o 8,2 proc. więcej niż przed rokiem.

W przypadku dobrowolnych ubezpieczeń auto casco stan aktywnych polis na koniec 2025 r. wynosił ponad 8,2 mln (wzrost o 5,5 proc. w porównaniu z 2024 rokiem). W ciągu dwunastu miesięcy zeszłego roku zgłoszono przeszło 855 tys. szkód i wypłacono ponad 9 mld zł z racji odszkodowań. Tym samym pieniędzy było o 9,1 proc. więcej niż rok wcześniej. W sumie (z tytułu polis OC i AC) wypłacono 21 mld zł, czyli o 8,6 proc. więcej niż w roku 2024.

Kiedy najczęściej dochodzi do szkód?

Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny podzielił się również danymi na temat tego, w jakie dni odnotowywano najwięcej zdarzeń. W przypadku ubezpieczeń OC szkody najczęściej zgłaszano w piątki (17,4 proc. wszystkich zgłoszeń). Najrzadziej zdarzały się one w niedzielę (7 proc. szkód).

W przypadku ubezpieczeń AC sytuacja wyglądała nieco inaczej, bowiem najwięcej szkód zdarzało się w poniedziałki (18,2 proc.), ale i w tym przypadku niedziele były dniem z najniższą liczbą zgłoszeń była niedziela (w te dni zgłaszano 8,9 proc. szkód).

Jakie kary za brak OC?

Przypomnijmy, że początek roku 2026 przyniósł kolejne podwyżki dotyczące kary za brak OC. Kwota jest bowiem uzależniona od pensji minimalnej, a ta 1 stycznia 2026 r. wzrosła z 4 666 zł do 4 806 zł brutto. Ostateczna wysokość kary zależy jednak jeszcze od tego, jak długo nie mamy opłaconego ubezpieczenia oraz o jakim pojeździe mowa.

W przypadku samochodu osobowego kara za brak OC to dwukrotność minimalnego wynagrodzenia, dla ciężarówek i autobusów - trzykrotność, a dla motocykli i innych pojazdów jedną trzecią minimalnego wynagrodzenia. W sytuacji, gdy okres bez ubezpieczenia nie przekracza trzech dni, nalicza się 20 proc. wartości maksymalnej kary, za opóźnienie od 4 do 14 dni - połowę, a za brak polisy powyżej 14 dni - 100 proc.

Jeśli chodzi o właścicieli samochodów osobowych kary wyglądają następująco:

1920 zł - przerwa w OC od 1 do 3 dni

4810 zł - przerwa w OC od 4 do 14 dni

9610 zł - przerwa w OC trwająca powyżej 14 dni

Za brak OC samochodów ciężarowych i autobusów trzeba zapłacić:

2880 zł - przerwa w OC od 1 do 3 dni

7210 zł - przerwa w OC od 4 do 14 dni

14 420 zł - przerwa w OC trwająca powyżej 14 dni

W przypadku motocykli i innych pojazdów stawki prezentują się tak:

320 zł - przerwa w OC od 1 do 3 dni

800 zł - przerwa w OC od 4 do 14 dni

1600 zł - przerwa w OC trwająca powyżej 14 dni

