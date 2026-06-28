W skrócie Milion kilometrów przebiegu osiągnięto w aucie Mini Cooper D, które nie jest z reguły przeznaczone do długich tras.

Średnie zużycie paliwa na przestrzeni tego dystansu wyniosło 2,95 l/100 km, a auto zachowało oryginalny silnik bez większych napraw.

Właściciel planuje pokonać kolejne 600 tys. km, by osiągnąć milion mil, a jeśli samochód ulegnie awarii, planuje zakup elektrycznego Mini Aceman JCW E.

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Jeszcze ciekawsze od samego przebiegu jest jednak średnie spalanie, które ten kierowca zanotował na przestrzeni wszystkich kilometrów.

Mini Cooper D, które przejechało milion kilometrów

Peter Kirchhoff zamówił swojego Mini Coopera D u dealera w 2014 roku. Ze względu na charakterystyczny lakier Volcanic Orange z białymi pasami na masce auto szybko dostało przydomek "Nemo". Jak sam mówi, nie był to wybór podyktowany rozsądkiem - Kirchhoff pokonuje długie trasy i spędza w aucie wiele godzin, ale jako fan marki, jak sam przyznaje, nie brał pod uwagę żadnego innego samochodu.

Dokładnie 20 czerwca 2026 roku licznik jego auta przekroczył milion kilometrów. Przejechanie takiego dystansu zajęło dwanaście lat, w czasie których Nemo odwiedziło 25 krajów. Milionowy kilometr został przejechany w miejscu nieprzypadkowym. Kirchhoff zabrał swoje Mini na wycieczkę do fabryki w Oksfordzie, gdzie produkowane są te samochody.

Co ciekawe, Peter Kirchhoff już po raz drugi przejechał milion kilometrów jednym samochodem. Wcześniej udało mu się to za kierownicą Skody Fabii pierwszej generacji, oczywiście również napędzanej silnikiem TDI.

Mini D - milion kilometrów i rekordowe niskie spalanie

"Rekordowe" Mini napędzane jest przez czterocylindrowy silnik produkcji BMW o pojemności 2.0 i oznaczeniu B47. Jednostka ta zastąpiła wcześniej stosowany i awaryjny silnik N47. Silnik ma blok i głowicę z aluminium, dwa wałki wyrównoważające i spełnia normę Euro 6. Rozrząd nadal jest napędzany łańcuchem, ale jest to trwalsze rozwiązanie niż w silnikach N47.

Kirchhoff skrupulatnie notował każdą zatankowaną ilość paliwa, planował trasy i prowadził dokumentację serwisową. Z jego wyliczeń wynika, że na drodze do miliona kilometrów Mini zużyło średnio tylko 2,95 l/100 km (!). Tego typu zużycie jest trudne do osiągnięcia w klasycznych hybrydach. Można się o nie pokusić wyłącznie w modelach z napędem hybrydowym plug-in - przy założeniu, że są regularnie doładowywane.

"Rekordowe" Mini materiały prasowe

Właściciel bardzo dbał też o przeglądy, co zrozumiałe przy tak niewielkim silniku poddawanym tak ekstremalnym przebiegom. Olej w silniku był wymieniany co 33 tys. km, a pan Kirchhoff skrupulatnie planował każdą trasę i unikał zbędnych obciążeń. Efekt?

- Moje Mini nigdy mnie nie zawiodło. Ma pod maską oryginalny silnik, nie przeprowadzano w nim też żadnych większych napraw, nie miało wypadków - mówi Kirchhoff.

Mini pokonało milion kilometrów i się nie zatrzymuje materiały prasowe

Co dalej z rekordowym Mini?

Osiągnięcie miliona kilometrów to nie koniec historii. Kirchhoff od razu wyznaczył sobie kolejny cel - milion mil, czyli około 1,6 mln km. Kolejne 600 tys. km zamierza pokonać w ciągu ośmiu lat.

Niewielki zgrzyt pojawił się tuż przed metą. Sześć kilometrów przed osiągnięciem okrągłego wyniku licznik Mini zatrzymał się na wartości 999 994 km i przestał podawać dalsze - milionowego kilometra nie udało się więc sfotografować.

Gdyby Nemo kiedyś odmówiło posłuszeństwa, Kirchhoff ma już plan awaryjny: zamierza kupić elektryczne Mini Aceman JCW E.

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