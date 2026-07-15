W skrócie W polskich miastach pojawiają się nowe kombinacje liter na tablicach rejestracyjnych, co wynika z szybszego wyczerpywania się dotychczasowej puli dostępnych numerów.

Nowe oznaczenia literowe wprowadzane są tylko w tych powiatach, gdzie pula starych kombinacji została już wyczerpana, dlatego zmiany nie obejmują całego kraju naraz.

Ministerstwo Infrastruktury zaplanowało przyszłe wyróżniki dla poszczególnych regionów, które zaczną być wydawane dopiero po wyczerpaniu obecnych zasobów kombinacji.

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Jeszcze do niedawna przy zakupie używanego samochodu zarejestrowanego w Polsce nowy właściciel musiał wymienić tablice rejestracyjne. Obowiązek ten został jednak zniesiony, więc obecnie - jeśli tablice są zgodne z obowiązującym wzorem i pozostają czytelne - mogą pozostać na samochodzie niezależnie od zmiany właściciela.

Zmiana ta miała na celu ograniczenie formalności i kosztów związanych z zakupem auta, ale jednocześnie sprawiła, że system numeracji zaczął szybciej zbliżać się do swoich granic. Powód jest prosty - każdy numer rejestracyjny może zostać wykorzystany tylko raz. Nawet po wyrejestrowaniu lub zezłomowaniu pojazdu dana kombinacja znika na zawsze.

Nowy ciąg liter na tablicach rejestracyjnych. W dużych miastach podano nowe wzory

Gdy w danym mieście lub powiecie kończy się pula dostępnych numerów to właściwe starostwo występuje do Ministerstwa Infrastruktury o przyznanie kolejnego wyróżnika literowego i dopiero wtedy rozpoczyna się wydawanie tablic z nowym oznaczeniem. Nie dzieje się to więc z dnia na dzień ani jednocześnie w całym kraju. Nowe wzory pojawiają się wyłącznie tam, gdzie wyczerpano wszystkie dotychczas dostępne kombinacje.

Skąd wzięły się tablice DX, VW, BC czy KC?

Przykładów nowych wyróżników literowych jest wiele. Chociażby we Wrocławiu przez lata wydawano tablice rozpoczynające się od oznaczenia DW. Gdy liczba możliwych kombinacji została wykorzystana to rozpoczęto wydawanie tablic DX - następnym wyróżnikiem będzie VW.

DW to wyróżnik literowy tablic pojazdów zarejestrowanych we Wrocławiu. Zastąpiony został przez DX. Bartłomiej Magierowski East News

Z kolei w Poznaniu pojawił się nowy wyróżnik z literą X, w Kielcach wydawane są tablice KC, a w Bydgoszczy BC. Warszawa z kolei wykorzystuje już oznaczenia rozpoczynające się od litery A, choć przez lata kojarzyła się przede wszystkim z literą W.

Jakie zmiany wyróżników tablic rejestracyjnych będą dla województw?

Ministerstwo przygotowało również kolejne wyróżniki dla różnych województw:

A zamiast W w województwie mazowieckim,

I zamiast S w województwie śląskim,

J zamiast K w województwie małopolskim,

M zamiast P w województwie wielkopolskim,

V zamiast D w województwie dolnośląskim,

X zamiast G w województwie pomorskim,

Y zamiast R w województwie podkarpackim.

Po raz kolejny jednak należy zaznaczyć, że nowe litery dedykowane dla danego województwa nie pojawią się z dnia na dzień na tablicach rejestracyjnych. Ministerstwo Infrastruktury uporządkowało zmiany na przyszłość. Produkcja tablic z nowym wyróżnikiem rozpocznie się dopiero wtedy, gdy wyczerpane zostaną możliwości dotychczasowego oznaczenia.

Kiedy pojawią się nowe wyróżniki tablic rejestracyjnych w Polsce?

Na przykładzie Wrocławia widać, że nie nastąpi to szybko. Szacuje się, że wydawane od maja 2024 r. tablice DX wystarczą nawet na około 20 lat. Dopiero po wyczerpaniu tej puli rozpoczną się rejestracje z kolejnym wyróżnikiem VW.

Znacznie szybciej na drogach pojawią się natomiast tablice z wyróżnikiem XD, który zarezerwowany jest dla Gdańska.

Tak, potwierdzam. Rozpoczęliśmy wydawanie tablic z wyróżnikiem w formacie GD 1AA11. Aktualnie wydajemy serię GD 1AE11 i tak do końca alfabetu. Po wyczerpaniu kombinacji rozpoczniemy wydawanie tablic z wyróżnikiem "XD". Nastąpi to jednak nie wcześniej niż za 2–2,5 roku

Nieco szybciej nowe oznaczenia mogą pojawić się w przypadku pojazdów z krótszymi numerami rejestracyjnymi - mowa o autach sprowadzonych z USA lub z tablicami indywidualnymi. Różnica ta wynika przede wszystkim z liczby znaków na takich tablicach oraz mniejszej liczby dostępnych kombinacji.

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