Volkswagen żąda wyższych ceł na chińskie hybrydy. Apel do Unii Europejskiej

Krzysztof Mocek

Krzysztof Mocek

Volkswagen zaapelował do Unii Europejskiej o szybkie wprowadzenie wyższych ceł na chińskie hybrydy plug-in. Zdaniem prezesa koncernu Olivera Blume - obecne przepisy nie nadążają za zmianami na rynku, a producenci z Chin w błyskawicznym tempie przejmują kolejne udziały w segmencie PHEV. Dane pokazują, że w pierwszej połowie roku odpowiadali już za ponad jedną czwartą sprzedaży takich modeli w Europie.

Prezes Volkswagena w ciemnej marynarce z mikrofonem przemawia przy niebieskim stole na tle jasnej ściany.
Volkswagen ostrzega UE. Chińskie hybrydy zdominowały segment PHEV.WANG ZHAO AFP

W skrócie

  • Prezes Volkswagena Oliver Blume zaapelował do Unii Europejskiej o nałożenie dodatkowego 35-procentowego cła na hybrydy typu plug-in importowane z Chin.
  • W pierwszej połowie 2026 roku chińskie marki zdobyły 28,3 proc. udziału w europejskim rynku aut typu PHEV, wypierając z pozycji lidera Volkswagena Tiguana.
  • Oliver Blume postuluje również wdrożenie unijnej polityki przemysłowej "Made in Europe", która ma zwiększyć wykorzystanie lokalnych komponentów i ograniczyć import.
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Rosnąca konkurencja z Chin coraz mocniej wpływa na sytuację europejskich producentów samochodów. Temat wybrzmiał podczas prezentacji wyników finansowych Volkswagena za pierwsze półrocze, kiedy koncern poinformował również o obniżeniu prognozy przychodów na 2026 rok.

Jak podkreślił Oliver Blume podczas konferencji z analitykami - wpływ na złą sytuację marki mają m.in. kosztowne amerykańskie cła oraz nasilająca się presja ze strony chińskich producentów. W jego ocenie Unia Europejska nie powinna zwlekać z reakcją.

Volkswagen chce nowych ceł na hybrydy plug-in z Chin

Prezes Volkswagena uważa, że obecne regulacje chronią europejski rynek jedynie częściowo. Jak podkreśla - w segmencie aut elektrycznych europejscy producenci pozostają konkurencyjni cenowo, jednak podobnych mechanizmów zabrakło w przypadku hybryd plug-in. Dodatkowe regulacje na chińskie hybrydy plug-in w postaci 35 proc. cła ponad standardowe 10-procentowe cło importowe, przyniosłyby oczekiwany efekt.

Szef niemieckiego koncernu nie ukrywa, że liczy na szybkie działania ze strony Brukseli. Jak stwierdził, "nie ma czasu do stracenia", a politycy Unii Europejskiej powinni w najbliższych miesiącach uzgodnić rozwiązania, które zapewnią wszystkim producentom równe warunki konkurowania. Według informacji opublikowanych przez niemiecki "Handelsblatt", Komisja Europejska analizuje możliwość objęcia chińskich hybryd plug-in dodatkowymi cłami.

Chińskie marki błyskawicznie zwiększają udziały w Europie

To, dlaczego temat stał się tak istotny dla europejskich producentów pokazują m.in. statystyki firmy analitycznej Dataforce, przytoczone przez serwis Automotive News Europe. Tylko w pierwszej połowie tego roku chińskie marki odpowiadały już za 28,3 proc. europejskiego rynku samochodów PHEV. Oznacza to sprzedaż 208 368 hybryd plug-in, które w dużej mierze odebrały klientów uznanym producentom.

Najlepiej sprzedającymi się modelami PHEV w Europie były trzy samochody pochodzące z Chin. Pierwsze miejsce zajął średniej wielkości BYD Seal U, drugie mały SUV BYD Atto 2, a trzecie średniej wielkości SUV Jaecoo 7. Volkswagen Tiguan, który jeszcze rok wcześniej był liderem tego segmentu, spadł na czwarte miejsce.

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Krzysztof Mocek
Krzysztof Mocek

Udział chińskich producentów stale rośnie

Dynamiczny wzrost nie dotyczy wyłącznie hybryd plug-in. W pierwszej połowie roku sprzedaż samochodów chińskich marek w Europie zwiększyła się o 101 proc. i osiągnęła poziom 685 990 pojazdów. Dla porównania cały europejski rynek urósł w tym czasie o 5,9 proc., do 7,2 mln samochodów. W efekcie udział producentów z Chin wzrósł z 5 proc. przed rokiem do 9,5 proc.

Zdaniem Olivera Blume taki kierunek ekspansji nie jest przypadkowy. Jak ocenił - chińscy producenci mierzą się z dużą presją na rodzimym rynku, gdzie sprzedaż spowalnia pod wpływem silnej konkurencji. Eksport do Europy stał się dla nich sposobem na utrzymanie wzrostu i poprawę wyników.

Prezes Volkswagena przekonuje jednocześnie, że sama kwestia ceł nie rozwiąże problemu. Zaapelował również o szybkie wdrożenie założeń planowanej europejskiej polityki przemysłowej "Made in Europe". W jego ocenie powinna ona obejmować większy udział lokalnych komponentów, wsparcie publiczne oraz zachęty powiązane z produkcją w Europie. Takie działania miałyby wzmocnić regionalne łańcuchy dostaw i ograniczyć uzależnienie europejskiego przemysłu motoryzacyjnego od importu.

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