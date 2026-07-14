Volkswagen wytnie z oferty połowę modeli. Które konkretnie znikną?

Mirosław Domagała

Mirosław Domagała

Volkswagen oficjalnie ogłosił, że wycofa z produkcji połowę obecnie oferowanych modeli, a liczba dostępnych wersji zostanie zredukowana o 75 proc. Nie wiadomo jeszcze, które modele "pójdą pod nóż", ale analitycy mają już swoje typy.

Nowe samochody Volkswagen na linii montażowej z otwartymi maskami podczas procesu produkcji
Volkswagen ograniczy gamę o połowę. Jakie modele znikną?Getty Images

Spis treści:

  1. Gama modeli Grupy Volkswagen będzie mniejsza o połowę
  2. Jakie modele z produkcji wycofa Volkswagen?
  3. Audi dwa modele już wycofało. Co dalej?
  4. Czarne chmury nad Seatem. To koniec zasłużonej marki?
  5. Skoda ma się dobrze, ale i jej nie ominą redukcje
  6. Porsche połączy dwa modele w jeden?

Redukcja liczby produkowanych modeli ma objąć połowę z około 150 modeli wszystkich marek należących do Grupy Volkswagena. Chodzi więc nie tylko o samego Volkswagena, ale również Skodę, Seata, Cuprę, Audi, Porsche czy Lamborghini. W oficjalnym komunikacie koncernu ujęto to tak:

Gama modeli Grupy Volkswagen będzie mniejsza o połowę

"Gama modeli zostanie stopniowo zoptymalizowana nawet do 50 procent i skoncentrowana na najatrakcyjniejszych segmentach rynku. Złożoność oferty - na przykład liczba dostępnych do wyboru opcji wyposażenia - zostanie zmniejszona nawet o 75 procent. Pozwoli to skierować inwestycje oraz zasoby rozwojowe na produkty i technologie, które przynoszą największą wartość dodaną dla klientów i najwyższy wkład wartości dla Grupy".

Dyrektor generalny Grupy Volkswagen Oliver Blume uważa, że to najszybsza i najbardziej skuteczna metoda na obniżenie kosztów i podniesienie marży operacyjnej do poziomu 8-10 proc. w 2030 roku.

Oficjalnie nie ogłoszono, które modele znikną z produkcji. Z komunikatu można jednak wyciągnąć pewne wnioski - dojdzie do wycofania modeli o niskiej sprzedaży, które mają swoje odpowiedniki w innych markach, a przetrwają te modele, które dobrze się sprzedają i generują zyski.

Oczywiście tylko część redukcji będzie dotyczyć modeli dostępnych w Europie.

Jakie modele z produkcji wycofa Volkswagen?

Niemieccy analitycy sugerują, że modele wolumenowe i dobrze rozpoznawalne, jak Golf, Tiguan, T-Roc i Passat nie są zagrożone. Przetrwają również te elektryczne modele, które będą dobrze się sprzedawać.

A jakie modele znikną? Zakończono już produkcją Tourana, w przyszłym roku zakończy się produkcja T-Roca Cabriolet. Do końca cyklu produkcyjnego dobiega Taigo, który jest blisko spokrewniony z T-Crossem i T-Rocem, a jego sprzedaż nie osiągnęła nigdy wysokich poziomów, ze względu na dość nietypowe nadwozie (SUV coupe). Jest duża szansa, że kolejnej generacji tego pojazdu już nie będzie.

Mimo niewielkich rozmiarów nadwozia Taigo zaskakuje przestronnością wnętrza (zdjęcie ilustracyjne, nie przedstawia egzemplarza z serii Special Edition)
Volkswagen Taigomateriały prasowe

Z gamy samochodów elektrycznych Volkswagena najbardziej zagrożony jest ID.5, który jest blisko spokrewniony z ID.4, ale nigdy nie cieszył się powodzeniem na rynku.

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Audi dwa modele już wycofało. Co dalej?

Audi już rozpoczęło proces ograniczania oferty, kończąc produkcję małych modeli - A1 i crossovera Q2. Były to pojazdy małe i względnie tanie, a tym samym przynosiły niewielkie zyski.

Z drugiej strony zakończono produkcję A8, czyli flagowej limuzyny, ostatnie egzemplarze wyjechały z fabryki na początku 2026 roku.

A co dalej? Audi zaprezentowało niedawno Q9, które jest siódmym modelem typu SUV w gamie. Nie jest wykluczone, że z oferty będą usuwane SUV-y z nadwoziem typu Sportback, które cieszą się mniejszym zainteresowaniem klasyczne nadwozia pięciodrzwiowe.

ciemnoszary luksusowy sedan z nowoczesnymi felgami stoi na tle betonowej, futurystycznej konstrukcji o zaokrąglonych kształtach
Audi A8 nie jest już produkowane i nie wróci na rynekmateriały prasowe

Czarne chmury nad Seatem. To koniec zasłużonej marki?

Analitycy już od dłuższego czasu zastanawiają się na przyszłością Seata. Z marki tej wydzielono Cuprę, która początkowo miała sprzedawać tylko modele Seata z mocnymi napędami, ale szybko poszerzyła ofertę silnikową o "zwykłe" pojazdy. W efekcie obie marki oferowały te same modele, ale Cupra miała auta bardziej atrakcyjne stylistyczne.

W efekcie to Cupra zaczęła wypierać z rynku Seata, co zaowocowało przekierowaniem inwestycji na tę markę. Dziś Cupra ma już swoje własne nowe modele, a w ofercie Seata wciąż znajdziemy np. Atecę, która jest produkowana od 10 lat. Inne modele hiszpańskiej marki też nie są nowościami: Leon ma 6 lat, a Arona i Ibiza - po 9. Kto wie więc, czy ta hiszpańska marka całkowicie nie zniknie z rynku i nie zostanie zastąpiona Cuprą.

Czerwony samochód marki SEAT Ibiza, nowoczesny design, dynamiczne linie nadwozia, czarne alufelgi, zaparkowany na drodze przy zielonych krzewach.
Nad Seatem gromadzą się ciemne chmurySeatmateriały prasowe

Skoda ma się dobrze, ale i jej nie ominą redukcje

Planu oszczędnościowego nie powinna za to obawiać się Skoda. Fabia, Octavia, Karoq, Kodiaq i Enyaq trafiają w kluczowe segmenty rynku i sprzedają się dobrze. Niepewna może przyszłość Scali i Kamiq, których sprzedaż nie stoi na wysokim poziomie.

Jaskrawy czerwony kolor w Skodzie Scala Monte Carlo wymaga dopłaty 4500 zł
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Porsche połączy dwa modele w jeden?

W przypadku Porsche czarne chmury mogą się gromadzić nad Panamerą i Taycanem. Nie jest wykluczona, że Porsche połączy te modele w jeden, który będzie oferowane w różnych wersjach napędowych.

Pomarańczowy samochód sportowy poruszający się po drodze szybkiego ruchu, nowoczesny design, czarne felgi, tło to rozmyte drzewa i barierki, tablica rejestracyjna z zielonym elementem.
Sprzedaż Taycana mocno spadła, co kładzie się cieniem na przyszłości tego modeluPiotr KrólINTERIA.PL

Niepewne pozostaje wprowadzenie na rynek modeli 718 Cayman/Boxster, których nowa generacja ma być elektryczna.

Nic za to nie grozi przyszłości modeli 911, Cayenne i Macan.


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