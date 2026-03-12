Spis treści: Volkswagen Touran znika z oferty Jakie silniki ma Volkswagen Touran? Wyposażenie Volkswagena Tourana Ile kosztuje Volkswagen Touran?

Volkswagen Touran znika z oferty

Volkswagen Touran to swego czasu gwiazda segmentu minivanów. Od momentu debiutu w 2003 roku do dziś sprzedano na całym świecie ponad 2,6 mln egzemplarzy obu generacji Tourana. Przez lata model ten zajmował nieprzerwanie pozycję lidera sprzedaży wśród minivanów.

W czasie gdy kolejni producenci konsekwentnie rezygnowali ze swoich reprezentantów w tym segmencie, Touran wytrwale trwał na rynku. Ale i jego czas nadchodzi. Producent podkreśla, że segment kompaktowych minivanów w Europie od kilku lat systematycznie się zmniejsza i stwierdza, że zakończenie produkcji, które wkrótce ma nastąpić, jest "symbolicznym zamknięciem rozdziału".

Klienci, którzy chcą zamówić ten samochód mają ostatnie dni, by zamówić jeszcze ten samochód.

Po 23 latach obecności na rynku Volkswagen Touran znika z oferty. materiały prasowe

Volkswagen Touran drugiej generacji (debiutowała w 2015 r.) ma 4,5 metra długości i rozstaw osi wynoszący niemal 2,8 m. W standardzie samochód wyposażony jest w trzeci rząd foteli (ale bezpłatnie można zdecydować się na opcję pięciomiejscową). Przy rozłożonym drugim rzędzie siedzeń pojemność bagażnika wariantu siedmioosobowego wynosi 633 litry.

Jakie silniki ma Volkswagen Touran?

Touran dostępny jest w trzech wariantach mocy: Benzynowa jednostka o pojemności 1,5 l generuje 150 KM i może współpracować z manualną skrzynią sześciobiegową lub siedmiobiegowym dwusprzęgłowym automatem. W pierwszej wersji średnie zużycie paliwa wynosi 6,3-6,4 l/100 km, a w drugiej 6,4-6,5 l/100 km w cyklu mieszanym.

Oprócz tego klienci mogą zdecydować się na dwulitrową jednostkę wysokoprężną w dwóch odmianach: 122 KM i manualna skrzynia sześciobiegowa oraz 150 KM i siedmiobiegowa przekładnia DSG. Pierwszy zużywa średnio 5,2-5,3 l/100 km, a drugi 5,4 l/100 km w cyklu mieszanym.

Volkswagen Touran dostępny jest z silnikiem benzynowym 1,5 l o mocy 150 KM oraz dwulitrową jednostką wysokoprężną generującą 122 KM lub 150 KM. materiały prasowe

Wyposażenie Volkswagena Tourana

Touran dostępny jest w trzech wariantach wyposażenia. W podstawowej specyfikacji, Comfortline, znajdziemy m.in.:

lusterka boczne sterowane elektrycznie, z funkcją pamięci

funkcję Auto Hold

asystenta utrzymania pasa ruchu

asystenta zmiany pasa ruchu

aktywny tempomat

trzystrefową klimatyzację automatyczną

czujniki parkowania z przodu i z tyłu

podgrzewanie przedniej szyby

8-calowy wyświetlacz wskaźników

system radiowy Ready2Discover z ośmiocalowym wyświetlaczem

indukcyjną ładowarkę

światła halogenowe

16-calowe felgi

W wyższej specyfikacji, Comfortline Plus, dodatkowo klienci mogą liczyć na:

reflektory skrętne LED

podgrzewane przednie fotele

bezdotykowe otwieranie i zamykanie klapy bagażnika

17-calowe felgi

Topowa odmiana Highline wprowadza dodatkowo:

10,25-calowy wyświetlacz wskaźników

podwójną końcówkę rury wydechowej

chromowane wykończenia przełączników świateł oraz regulacji lusterek i okien elektrycznych

Volkswagen Touran jest dostępny w trzech wersjach wyposażenia. materiały prasowe

Ile kosztuje Volkswagen Touran?

Ceny Volkswagena Tourana zaczynają się od 132 090 zł za 150-konną odmianę benzynową z sześciobiegową skrzynią manualną. Warto jednak zaznaczyć, że jest to cena promocyjna, katalogowo to koszt 156 090 zł. Wszystkie warianty wyposażenia objęte są rabatami w wysokości 24 tys. zł.

Czasu do zastanowienia nie ma jednak dużo. Zamówienia na Tourana przyjmowane są jeszcze tylko przez trzy dni - do 15 marca 2026 r. - w autoryzowanych salonach dealerskich Volkswagena. Po tym terminie zmawianie nowych samochodów nie będzie to możliwe i Touran, podobnie jak jego konkurenci, przejdzie do historii.

Volkswagen Tayron w Polsce. Ma 7 miejsc, 850 l bagażnika i mocnego diesla Maciej Olesiuk INTERIA.PL