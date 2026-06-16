W skrócie Volkswagen prowadzi restrukturyzację, obejmującą ograniczanie kosztów oraz zmiany w zatrudnieniu i produkcji ze względu na gwałtowne zmiany na rynku motoryzacyjnym i rosnącą konkurencję, szczególnie z Chin.

Do 2030 roku planowane jest odejście około 50 tys. pracowników w Niemczech, a obecnie uzgodniono warunki odejścia dla ponad 28 tys. osób w całym koncernie, obejmując marki takie jak Audi, Porsche i Cariad.

Volkswagen zredukował już moce produkcyjne w Europie i Chinach, planuje dalsze ograniczenia oraz uproszczenie gamy modelowej, by osiągnąć do końca dekady trwałe oszczędności na poziomie 6 mld euro rocznie.

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Jeszcze dekadę temu Volkswagen był przygotowany do produkcji ponad 12 mln samochodów rocznie, po tym gdy sukcesywnie dążył do zwiększania mocy produkcyjnych. Dziś niemiecki koncern ma problemy, dostosowuje działania do nowych realiów rynkowych i planuje zmniejszyć globalne zdolności produkcyjne do około 9 mln pojazdów rocznie.

Volkswagen ogranicza zatrudnienie. Ponad 28 tys. osób odejdzie z firmy

Jak poinformował prezes Grupy Volkswagen Oliver Blume, koncern zabezpieczył już porozumienia dotyczące odejścia ponad 28 tys. pracowników do 2030 r. To więcej, niż pierwotnie zakładano pod koniec 2025 r., gdy mówiono o redukcji około 25 tys. etatów.

Do końca bieżącego roku zatrudnienie w Niemczech ma zostać zmniejszone o około 19 tys. osób, ale docelowo Volkswagen planuje redukcję około 50 tys. miejsc pracy. Tyle osób ma odejść z firmy tylko w Niemczech, do 2030 r. Potężne zmiany obejmują nie tylko markę Volkswagen, ale również Audi, Porsche oraz spółkę technologiczną Cariad. Niemiecki producent podkreśla, że większość działań realizowana jest na podstawie uzgodnień ze stroną pracowniczą bez konieczności przeprowadzania masowych zwolnień.

Liczba planowanej redukcji miejsc pracy wzrosła względem końca 2025 r. HENDRIK SCHMIDT / DPA / dpa Picture-Alliance AFP

Volkswagen zaoszczędził już miliard euro. To efekt restrukturyzacji

Program oszczędnościowy zaczyna przynosić pierwsze efekty - według danych przedstawionych przez Olivera Blume porozumienia pracownicze i ograniczenie zatrudnienia pozwoliły wygenerować około 1 mld euro trwałych oszczędności. To jednak dopiero początek, bo celem koncernu jest osiągnięcie do końca dekady oszczędności netto na poziomie 6 mld euro rocznie.

Blume informuje, że dodatkowo udało się obniżyć koszty funkcjonowania niemieckich zakładów produkcyjnych w minionym roku o ponad 20 proc.

Fabryki Volkswagena są za duże. Koncern zmniejsza moce produkcyjne

Jednym z kluczowych elementów restrukturyzacji jest ograniczenie liczby samochodów, które Volkswagen będzie mógł produkować w swoich fabrykach. Przed pandemią zakłady koncernu były przygotowane do produkcji ponad 12 mln pojazdów rocznie. Obecnie celem koncerny jest zmniejszenie tego poziomu do około 9 mln aut.

W ciągu ostatnich dwóch lat Volkswagen już ograniczył moce produkcyjne odpowiadające około 2 mln samochodów rocznie w Europie i Chinach. W planach są kolejne redukcje - w samych Chinach koncern zamierza zmniejszyć produkcję o dodatkowe 500 tys. pojazdów rocznie. Dalsze zmiany mają objąć również europejskie zakłady.

Volkswagen ograniczy produkcję samochodów zarówno w europejskich, jak i chińskich zakładach. FANG DONGXU AFP

Rosnąca konkurencja i słabszy popyt zmuszają do zmian. Gama Volkswagena będzie prostsza

Volkswagen przyznaje, że mimo osiągniętych oszczędności sytuacja rynkowa nadal jest wyjątkowo trudna. Koncern mierzy się ze słabnącym popytem, rosnącymi kosztami regulacyjnymi, napięciami geopolitycznymi oraz coraz silniejszą konkurencją szczególnie ze strony producentów z Chin.

Według Olivera Blume wpływ tych czynników kosztował firmę już dziesiątki miliardów euro, przez co efekty programu oszczędnościowego nie są jeszcze w pełni widoczne w wynikach finansowych. To jednak nie koniec zmian - Volkswagen zapowiada dalsze uproszczenie gamy modelowej, ograniczenie liczby platform i architektur elektronicznych oraz kolejne działania mające poprawić efektywność funkcjonowania całego koncernu.

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