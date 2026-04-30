W skrócie Zarząd Volkswagena ujawnia w notatce, że dotychczasowe działania naprawcze nie przyniosły oczekiwanych efektów i planowana jest głęboka transformacja organizacji.

W planach firmy znajduje się uproszczenie oferty produktowej, ograniczenie liczby wykorzystywanych platform, precyzyjniejszy podział kompetencji oraz skoncentrowanie zasobów na generujących największą wartość obszarach.

Volkswagen zamierza ograniczyć globalne moce produkcyjne o około milion pojazdów rocznie i rozważa redukcję miejsc pracy, by obniżyć koszty.

Ujawniona notatka pokazuje, że Volkswagen stoi przed jednym z najtrudniejszych okresów w swojej historii. Skala planowanych zmian sugeruje, że nie chodzi już o zwykłe korekty, lecz o głęboką transformację całej organizacji. Zarząd koncernu Volkswagen otwarcie przyznaje, że dotychczasowe działania naprawcze nie przyniosły oczekiwanych efektów.

Przychody ze sprzedaży to za mało. Wkrótce kolejne działania

Szef grupy - Oliver Blume - zaznacza w komunikacie, że obecne przychody ze sprzedaży samochodów nie wystarczają, by finansować przyszły rozwój. To z kolei oznacza kolejne działania w celu ratowania fundamentów przedsiębiorstwa. Mowa m.in. o odejściu od dotychczasowych schematów, które przez lata zapewniały stabilność, ale dziś przestają się sprawdzać w zmieniającym się otoczeniu gospodarczym. Tym samym dokument jasno potwierdza dotychczasowe plotki dotyczące przebudowy całego modelu biznesowego firmy.

Musimy fundamentalnie zmienić nasz model biznesowy i osiągnąć strukturalne, zrównoważone usprawnienia

W praktyce chodzi m.in. o uproszczenie oferty produktowej oraz ograniczenie liczby wykorzystywanych platform i technologii. Firma chce również precyzyjniej rozdzielić kompetencje między centralę, poszczególne marki i regiony. Kluczowe ma być kierowanie zasobów tam, gdzie generują one największą wartość, zamiast utrzymywania rozbudowanych, kosztownych struktur.

Volkswagen chce ograniczyć moce. W tle zwolnienia?

Jednym z kluczowych elementów planu jest ograniczenie globalnych mocy produkcyjnych. Według zapowiedzi Blume'a roczna produkcja ma zostać zmniejszona o około milion pojazdów, do poziomu dziewięciu milionów. Jednocześnie zarząd przyznaje, że utrzymywanie nadwyżek produkcyjnych nie ma sensu w obecnych warunkach rynkowych.

To z kolei może oznaczać kolejne masowe zwolnienia. Eksperci zwracają uwagę, że Volkswagen już teraz zapowiedział redukcję niemal 50 tys. miejsc pracy w całej grupie, aby obniżyć koszty. Choć nie zapadły jeszcze kolejne decyzje o zamykaniu fabryk, kierownictwo stara się uspokajać pracowników i podkreśla, że zanim do tego dojdzie, poszukiwane będą inne, bardziej elastyczne sposoby dostosowania produkcji do popytu.

